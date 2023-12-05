Сегодня 5 декабря: какой праздник и день в истории

5 декабря – День волонтеров, в Украине – День работников статистики и День почвоведа. В этот день в разные годы родились украинские писатели Александр Олесь и Григор Тютюнник, жизнь которых была связана с Харьковом. 5 декабря 1484 года Папа Римский издал буллу, давшую старт охоте на ведьм. В 1766-м бывший морской офицер Джеймс Кристи провел торги, ставшие началом истории аукциона «Кристис». В 1994-м подписали Будапештский меморандум, который так и не гарантировал Украине безопасность в обмен на отказ от ядерного оружия.

Праздники и памятные даты 5 декабря

В Украине 5 декабря – День работников статистики и День почвоведа.

В мире: Международный день волонтеров во имя экономического и социального развития, Всемирный день почв, Всемирный день трюков (отмечают ежегодно в первый вторник декабря).

5 декабря в истории

5 декабря 1484 года Папа Римский Иннокентий VIII издал буллу «Summis desiderantes affectibus» («Всеми силами души»), которая дала старт охоте на ведьм. В булле Папа Римский выражал свою поддержку преследованию ведьм в некоторых регионах Германии, которое инициировал инквизитор Генрих Крамер. Вдохновленный поддержкой Папы Крамер уже в следующем году издал одну из самых жестоких книг в истории – «Молот ведьм» («Malleus Maleficarum»).

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5 декабря 1766 года бывший моряк, офицер Джеймс Кристи — старший провел аукцион в Лондоне, положивший начало истории аукционного дома «Кристис» – одного из двух самых влиятельных в мире.

Сейчас основанный Джеймсом Кристи аукционный дом вместе с «Сотбис» занимает 90% мирового рынка аукционных продаж антиквариата и предметов искусства. Дело отца сначала продолжали дети Кристи, а затем внуки. В 1998 году «Кристис» приобрел французский миллиардер Франсуа Пино. Среди торгов аукционного дома в историю вошла 40-дневная распродажа коллекции герцога Бекингемского из 6480 лотов в 1848 году. Именно на аукционе «Кристис» Билл Гейтс за рекордные на тот момент 30,8 млн долларов приобрел «Лестерский кодекс» — тетрадь с записями и проектами Леонардо да Винчи. В общей сложности ежегодный оборот аукциона составляет 1,5-2 млрд долларов.

5 декабря 1878 года в Сумской области родился украинский писатель Александр Олесь (Кандыба).

Часть его жизни связана с Харьковом и Харьковщиной. В 15 лет он поступил в земледельческую школу в Дергачах, где участвовал в выпуске рукописных журналов и публиковал свои первые стихи. А в 1903-м начал учиться в Харьковскому ветеринарном институте. Продолжал писать и параллельно работать статистиком в земстве. В 1907 году в жизни Александра произошли два важных события – он издал первый сборник стихов и женился на Вере Свадковской, которая родила ему сына Олега Ольжича. С 1909-го супруги жили в Киеве, где Олесь работал ветеринарным врачом, а с 1911-го участвовал в работе редакции «Литературно-научного вестника» и издательства «Лан». Александр Олесь активно поддерживал Украинскую революцию 1917-1921 годов. Так что с началом большевистской оккупации вынужден спешно эмигрировать в Австрию. Для этого он использовал купленный дипломатический паспорт с полномочиями атташе по культуре при консульстве УНР в Будапеште. Его жена с сыном смогли выехать только в 1922 году, и с 1923-го все вместе поселились в Праге. За границей Александр Олесь возглавлял Союз украинских журналистов в Вене, редактировал журнал «На переломе», стал одним из основателей Украинского свободного университета. Его сын с 1929 года был в рядах ОУН, а после раскола организации – в той части, которую возглавлял Андрей Мельник. Как последователь идей Мельника, Ольжич приехал в Киев в начале немецко-советской войны, в 1941 году, и принимал участие в попытке восстановления украинской государственности — создании Украинского национального совета в Киеве. В 1944-м во Львове его арестовало гестапо. Ольжича отправили в концлагерь Заксенхаузен, где в ночь на 10 июня 1944 года его замучила гестаповская тройка. Александр Олесь не выдержал смерти сына. Получив известие о гибели Олега, он и сам умер 22 июля 1944 года.

5 декабря 1931 года родился украинский писатель Григор Тютюнник.

Он был родом из Полтавщины, но рос на Донбассе. В 1937-м отца Григора репрессировали, как и старшего дядю, и деда. На воспитание мальчика взял один из братьев отца, которого оставили в живых – Филимон Тютюнник. Парень получил профессию слесаря 5-го разряда и устроился на работу на завод имени Малышева в Харькове. Но из-за тяжелого воспаления легких не смог проработать на заводе обязательные три года. За это его на четыре месяца отправили в колонию. После освобождения работал в колхозе, далее отслужил в армии, и только после этого смог окончить вечернюю школу и поступить на факультет российской филологии Харьковского университета. Здесь он основал студенческий журнал «Промінь». Хотя сначала писал на русском, под влиянием старшего брата Григория Тютюнника перешел на украинский (кроме первой публикации, все остальные выходили на украинском). С 1963-го работал в Киеве в газете «Літературна Україна» и в сценарной мастерской киностудии имени Довженко, в издательствах «Молодь» и «Веселка». С 1966 года занимался исключительно литературной работой, став членом Союза писателей Украины.

Но легкой его жизнь в советской реальности не назовешь. Произведения Тютюнника регулярно критиковали, угрожали исключить его из Союза писателей, за ним открыто следил КГБ. В 1974 году писателя внесли в «черный список» для всех издательств. Тяжело переживая это, он однажды выкрикнул: «Так я же написал только полуправду жизни — и меня выбрасывают из литературы. А если бы я написал всю правду, то что меня убить надо?» Оттепель наступила в 1980-м. Григору присудили премию имени Леси Украинки за повести «Климко» и «Огонек далеко в степи». Но годы травли сказались: в ночь с 5 на 6 марта 1980 года Григор Тютюнник покончил с собой. В его предсмертной записке была фраза: «Домучивайте кого-то другого, а мое, что у меня есть, сожгите». В 1989 году Тютюннику посмертно присудили Государственную премию имени Шевченко.

5 декабря 1991 года независимость Украины признали Аргентина, Болгария, Боливия, РФ и Хорватия.

5 декабря 1994 года Украина, Великобритания, США и РФ подписали Будапештский меморандум.

Международное соглашение, которое называлось «Меморандум о гарантиях безопасности» (а в английском – «о заверениях безопасности»), как показала практика, действительно только «заверяло» и ничего не гарантировало. Меморандум даже не содержал никакого механизма воплощения в жизнь гарантий безопасности. Несмотря на это Украина, подписав меморандум, согласилась полностью избавиться от ядерного оружия. А три другие страны (включая РФ) — «уважать независимость, суверенитет и границы Украины и воздерживаться от угрозы силой, ее использования против территориальной целостности или политической независимости Украины». Также меморандум содержал обещание, что «никакое оружие» подписантов «никогда не будет использоваться против Украины, кроме целей самообороны или каким-либо иным образом согласно Уставу ООН». Как и другие документы, подписанные руководством России за все времена ее существования, этот только подтвердил уже хрестоматийную фразу «железного канцлера» Германии Отто фон Бисмарка: «Соглашения с Россией не стоят и бумаги, на которой написаны».

Церковный праздник 5 декабря

5 декабря по новому церковному календарю в Украине чтят память преподобного Саввы Освященного. Преподобный Савва Освященный жил в V веке в Каппадокии. Его отец был военачальником. Отправляясь на службу в Александрию, отец оставил мальчика на воспитание своему брату. На восьмом году жизни Савва поступил в монастырь святой Флавианы. И как родители не уговаривали после Савву вернуться в мир и жениться, он отказывался. В 17 лет парень принял монашеский постриг. Был послушником в разных монастырях до 30 лет, имел дар чудотворения. После 30 лет закрылся в пещере и только в субботу покидал затвор и приходил в обитель, где участвовал в богослужении и ел. Через некоторое время преподобному позволили вовсе не оставлять затвора, и святой Савва трудился в пещере в течение пяти лет. Со временем Савва покинул обитель и поселился в отдельной пещере у обители преподобного Герасима Иорданского. Так появилась Большая Лавра. По указанию с небес монахи создали в пещере церковь. За свою жизнь преподобный Савва основал еще несколько обителей. Также он известен тем, что написал первый устав церковных служб – Иерусалимский, принятый всеми Палестинскими монастырями. Святой умер в 532 году.

Народные приметы

Если снег 5 декабря начал таять – потепление будет и дальше.

Если дым из трубы стелется вниз – жди непогоды.

Если в печи трещат поленья – к холодам.

Что нельзя делать 5 декабря

Беременным женщинам 5 декабря нельзя мыть голову.

Лучше не планировать на этот день важных дел.