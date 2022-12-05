Сегодня 5 декабря: какой праздник и день в истории

5 декабря по церковному календарю – память апостолов от 70-ти: Филимона, Архипа и мученицы Апфии. В этот день началась охота на ведьм и был подписан Будапештский меморандум.

Праздники и памятные даты 5 декабря

В Украине 5 декабря отмечают День работников статистики и День почвоведа.

ООН провозгласила 5 декабря Всемирным днем почв. Также сегодня – Международный день добровольцев во имя экономического и социального развития.

5 декабря в истории

5 декабря 1484 года Папа Римский Иннокентий VIII издал буллу «Summis desiderantes affectibus» («Всемя силами души»), которая дала старт варварской охоте на ведьм. В булле Папа Римский выражал свою поддержку преследованиям ведьм в некоторых регионах Германии, которые инициировал инквизитор Генрих Крамер. Вдохновленный поддержкой Папы Крамер уже в следующем году издал одну из самых жестоких книг в истории – «Молот ведьм» («Malleus Maleficarum»). Книга содержала практические советы, как узнать ведьму (под которые могла подойти при определенной фантазии любая женщина), а также гарантировать ее признание в преступлении. Последнее, конечно, касалось множества возможных вариантов пыток. Буллу Папы Римского автор «Молота ведьм» включил в свое издание — как «разрешение» реализовывать все зверства, которые он описал.

Результатом этого сотворчества Римского Папы и садиста-инквизитора стали более 100 тысяч судов над «ведьмами» в Европе и не менее 40 – 50 тысяч казней женщин, под пыткой признававшихся во всем, чего требовали «судьи».

5 декабря 1991 года – независимость Украины признали Аргентина, Болгария, Боливия, РФ и Хорватия.

5 декабря 1994 года — был подписан Меморандум о гарантиях безопасности в связи с присоединением Украины к Договору о нераспространении ядерного оружия, известный как Будапештский меморандум. Международное соглашение подписали Украина, РФ, Великобритания и США. Однако начавшаяся в 2014 году война РФ против Украины наглядно продемонстрировала, что эти «гарантии» не работают. Как выяснилось, у Будапештского меморандума нет никакого практического механизма обеспечения безопасности.

Церковный праздник 5 декабря

5 декабря христиане чтят память апостолов от 70-ти: Филимона и Архипа и мученицы равноапостольной Апфии.

Святой апостол Филимон и его супруга Апфия жили в городе Колоссы во Фригии. Их крестил апостол Павел. После обращения в христианство супруги проводили у себя дома собрания верующих в Христа и совершали Богослужения. Апостола Филимона Павел поставил епископом города Газа. Во времена гонений Нерона (54 – 68) святые Филимон и Апфия, а также святой апостол Архип, живший в Колоссах, приняли мученическую смерть Во время языческого праздника разъяренная толпа ворвалась в христианский храм, когда там было богослужение. Все в страхе разбежались, остались только святые Филимон, Архип и Апфия. Их схватили и привели к градоначальнику. Архипа по дороге толпа избила и порезала ножами, он умер, не добравшись до правителя. Филимона и Апфию, по приговору правителя, насмерть забили камнями.

Народные приметы

Теплая погода – к снежной и морозной зиме.

Если на дорогах грязь, то до 7 декабря сильных холодов не будет.

Что нельзя делать 5 декабря

Запрещено ссориться и ругаться матом, особенно в дороге.

Ни в коем случае нельзя поднимать какие-либо вещи и деньги на дороге.

Нельзя выбрасывать на дорогу мусор и окурки.