Сьогодні 5 грудня: яке свято та день в історії

5 грудня за церковним календарем – пам’ять апостолів від 70-ти: Філімона, Архіпа та мучениці Апфії. Цього дня розпочалося полювання на відьом і було підписано Будапештський меморандум.

Свята та пам’ятні дати 5 грудня

В Україні 5 грудня відзначають День працівників статистики та День ґрунтознавця.

ООН проголосила 5 грудня Всесвітнім днем ​​ґрунтів. Також сьогодні – Міжнародний день добровольців задля економічного та соціального розвитку.

5 грудня в історії

5 грудня 1484 року Папа Римський Інокентій VIII видав буллу “Summis desiderantes affectibus” (“Всіма силами душі”), яка дала старт варварському полюванню на відьом. У буллі Папа Римський висловлював свою підтримку переслідуванням відьом у деяких регіонах Німеччини, які ініціював інквізитор Генріх Крамер. Натхненний підтримкою Папи Крамер вже наступного року видав одну з найжорстокіших книг в історії – “Молот відьом” (Malleus Maleficarum). Книга містила практичні поради, як впізнати відьму (під які могла підійти за певної фантазії будь-яка жінка), а також гарантувати її зізнання у злочині. Останнє, звісно, ​​стосувалося безлічі можливих варіантів тортур. Буллу Папи Римського автор “Молота відьом” включив у своє видання – як “дозвіл” реалізовувати всі ті звірства, які він описав.

Результатом цієї співтворчості Римського Папи та садиста-інквізитора стали понад 100 тисяч судів над “відьмами” в Європі та не менше 40 – 50 тисяч страт жінок, які під тортурами зізнавалися в усьому, чого вимагали “судді”.

5 грудня 1991 року – незалежність України визнали Аргентина, Болгарія, Болівія, РФ та Хорватія.

5 грудня 1994 року було підписано Меморандум про гарантії безпеки у зв’язку з приєднанням України до Договору про нерозповсюдження ядерної зброї, відомий як Будапештський меморандум. Міжнародну угоду підписали Україна, РФ, Велика Британія та США. Однак війна РФ проти України, яка почалася в 2014 році, наочно продемонструвала, що ці “гарантії” не працюють. Як з’ясувалося, Будапештський меморандум не має жодного практичного механізму забезпечення безпеки.

Церковне свято 5 грудня

5 грудня християни вшановують пам’ять апостолів від 70-ти: Филимона та Архипа та мучениці рівноапостольної Апфії.

Святий апостол Филимон та його дружина Апфія жили в місті Колоси у Фрігії. Їх хрестив апостол Павло. Після навернення до християнства подружжя проводило у себе вдома зібрання віруючих у Христа та звершувалися Богослужіння. Апостола Филимона Павло поставив єпископом міста Гази. У гоніння Нерона (54 – 68) святі Филимон і Апфія, а також святий апостол Архип, який жив у Колосах, прийняли мученицьку кончину. Під час язичницького свята розлючений натовп увірвався до християнського храму, коли там відбувалося богослужіння. Усі в страху розбіглися, залишилися тільки святі Филимон, Архип та Апфія. Їх схопили та привели до градоначальника. Архипа дорогою натовп побив і порізав ножами, він помер, не діставшись до правителя. Филимона та Апфія, за вироком правителя, на смерть забили камінням.

Народні прикмети

Тепла погода – до снігової та морозної зими.

Якщо на дорогах багнюка, то до 7 грудня сильних холодів не буде.

Що не можна робити 5 грудня

Заборонено сваритися та лаятись матом, особливо в дорозі.

У жодному разі не можна піднімати будь-які речі та гроші на дорозі.

Не можна викидати на дорогу сміття та недопалки.