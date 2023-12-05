Сьогодні 5 грудня: яке свято та день в історії

5 грудня – День волонтерів, в Україні – День працівників статистики та День ґрунтознавця. Цього дня в різні роки народилися українські письменники Олександр Олесь та Григір Тютюнник, життя яких було пов’язане з Харковом. 5 грудня 1484 року Папа Римський видав буллу, яка дала старт полюванню на відьом. 1766-го колишній морський офіцер Джеймс Крісті провів торги, що стали початком історії аукціону “Крістіз”. 1994-го підписали Будапештський меморандум, який так і не гарантував Україні безпеку в обмін на відмову від ядерної зброї.

Свята та пам’ятні дати 5 грудня

В Україні 5 грудня – День працівників статистики та День ґрунтознавця.

У світі: Міжнародний день волонтерів у ім’я економічного та соціального розвитку, Всесвітній день ґрунтів, Всесвітній день трюків (відзначають щорічно в перший вівторок грудня).

5 грудня в історії

5 грудня 1484 року Папа Римський Інокентій VIII видав буллу “Summis desiderantes affectibus” (“Всіма силами душі”), яка дала старт полюванню на відьом. У буллі Папа Римський висловлював свою підтримку переслідуванню відьом у деяких регіонах Німеччини, яке ініціював інквізитор Генріх Крамер. Натхненний підтримкою Папи Крамер вже наступного року видав одну з найжорстокіших книг в історії – “Молот відьом” (“Malleus Maleficarum”).

Детальніше.

5 грудня 1766 року колишній моряк, офіцер Джеймс Крісті – старший провів аукціон у Лондоні, який започаткував історію аукціонного будинку “Крістіз” – одного з двох найвпливовіших у світі.

Зараз заснований Джеймсом Крісті аукціонний будинок разом із “Сотбіс” займає 90% світового ринку аукціонних продажів антикваріату та предметів мистецтва. Справу батька спочатку продовжували діти Крісті, а згодом онуки. У 1998 році “Крістіз” придбав французький мільярдер Франсуа Піно. Серед торгів аукціонного будинку в історію увійшов 40-денний розпродаж колекції герцога Бекінгемського з 6480 лотів у 1848 році. Саме на аукціоні “Крістіз” Білл Гейтс за рекордні на той момент 30,8 млн доларів придбав “Лестерський кодекс” – зошит із записами та проєктами Леонардо да Вінчі. Загалом щорічний оборот аукціону становить 1,5-2 млрд доларів.

5 грудня 1878 року на Сумщині народився український письменник Олександр Олесь (Кандиба).

Частина його життя пов’язана з Харковом та Харківщиною. У 15 років він вступив до землеробської школи в Дергачах, де брав участь у випуску рукописних журналів та публікував свої перші вірші. А 1903-го почав навчатися в Харківському ветеринарному інституті. Продовжував писати та паралельно працювати статистиком у земстві. У 1907 році в житті Олександра відбулися дві важливі події – він видав першу збірку віршів і одружився з Вірою Свадковською, яка народила йому сина Олега Ольжича. З 1909-го подружжя жило в Києві, де Олесь працював ветеринарним лікарем, а з 1911-го брав участь у роботі редакції “Літературно-наукового вісника” та видавництва “Лан”. Олександр Олесь активно підтримував Українську революцію 1917–1921 років. Тож із початком більшовицької окупації змушений був спішно емігрувати до Австрії. Для цього він використав куплений дипломатичний паспорт із повноваженнями аташе з культури при консульстві УНР у Будапешті. Його дружина із сином змогли виїхати лише 1922 року, і з 1923-го всі разом оселилися у Празі. За кордоном Олександр Олесь очолював Спілку українських журналістів у Відні, редагував журнал “На переломі”, став одним із засновників Українського вільного університету. Його син із 1929 року був у лавах ОУН, а після розколу організації – у тій частині, яку очолював Андрій Мельник. Як послідовник ідей Мельника, Ольжич приїхав до Києва на початку німецько-радянської війни, 1941 року, і брав участь у спробі відновлення української державності – створення Української національної ради у Києві. 1944-го у Львові його заарештувало гестапо. Ольжича відправили до концтабору Заксенхаузен, де в ніч проти 10 червня 1944 року його замучила гестапівська трійка. Олександр Олесь не витримав смерті сина. Отримавши звістку про загибель Олега, він і сам помер 22 липня 1944 року.

5 грудня 1931 року народився український письменник Григір Тютюнник.

Він був родом із Полтавщини, але ріс на Донбасі. У 1937-му отця Григора репресували, як і старшого дядька, й діда. На виховання хлопчика взяв один із братів батька, якого залишили живим – Филимон Тютюнник. Хлопець отримав професію слюсаря 5-го розряду та влаштувався працювати на завод імені Малишева в Харкові. Але через тяжке запалення легень не зміг пропрацювати на заводі обов’язкові три роки. За це його на чотири місяці відправили до колонії. Після звільнення працював у колгоспі, далі відслужив в армії, і лише після цього зміг закінчити вечірню школу та вступити на факультет російської філології Харківського університету. Тут він започаткував студентський журнал “Промінь”. Хоча спочатку писав російською, під впливом старшого брата Григорія Тютюнника перейшов на українську (крім першої публікації, всі інші виходили українською). З 1963-го працював у Києві в газеті “Літературна Україна” та в сценарній майстерні кіностудії імені Довженка, у видавництвах “Молодь” та “Веселка”. З 1966 року займався виключно літературною роботою, став членом Спілки письменників України.

Але легким його життя у радянській реальності не назвеш. Твори Тютюнника регулярно критикували, погрожували виключити його зі Спілки письменників, за ним відкрито стежив КДБ. У 1974 році письменника внесли до “чорного списку” для всіх видавництв. Тяжко переживаючи це, він одного разу вигукнув: “Так я ж написав тільки напівправду життя — і мене викидають з літератури. А якби я написав усю правду, то що — мене вбити треба?” Відлига настала в 1980-му. Григору присудили премію імені Лесі Українки за повісті “Климко” та “Вогник далеко в степу”. Але роки цькування позначилися: у ніч із 5 на 6 березня 1980 року Григір Тютюнник наклав на себе руки. У його передсмертній записці була фраза: “Домучуйте когось іншого, а моє, що в мене є, спаліть”. 1989 року Тютюннику посмертно присудили Державну премію імені Шевченка.

5 грудня 1991 року незалежність України визнали Аргентина, Болгарія, Болівія, РФ та Хорватія.

5 грудня 1994 року Україна, Велика Британія, США та РФ підписали Будапештський меморандум.

Міжнародна угода, яка називалася “Меморандум про гарантії безпеки” (а англійською – “про безпекові запевнення”), як показала практика, дійсно тільки “запевняв” і нічого не гарантував. Меморандум навіть не містив жодного механізму втілення гарантій безпеки. Попри це Україна, підписавши меморандум, погодилася повністю позбавитися ядерної зброї. А три інші країни (включаючи РФ) – – “поважати незалежність, суверенітет та кордони України й утримуватися від загрози силою, її використання проти територіальної цілісності чи політичної незалежності України”. Також меморандум містив обіцянку, що “ніяка зброя” підписантів “ніколи не використовуватиметься проти України, крім цілей самооборони або якимось іншим чином згідно зі Статутом ООН”. Як і інші документи, що були підписані керівництвом Росії за всі часи її існування, цей лише підтвердив уже хрестоматійну фразу “залізного канцлера” Німеччини Отто фон Бісмарка : “Угоди з Росією не варті й паперу, на якому написані”.

Церковне свято 5 грудня

5 грудня за новим церковним календарем в Україні вшановують пам’ять преподобного Сави Освяченого. Преподобний Сава Освячений жив у V столітті в Каппадокії. Його батько був воєначальником. Відправляючись на службу в Олександрію, батько залишив хлопця на виховання своєму братові. На восьмому році життя хлопець вступив до монастиря святої Флавіани. І як батьки не вмовляли Саву повернутися у світ та одружитися, він відмовлявся. У 17 років Сава прийняв чернечий постриг. Був послушником у різних монастирях до 30 років, мав дар чудотворення. Після 30 років зачинився в печері й лише в суботу залишав затвор і приходив до обителі, де брав участь у богослужінні та їв. Через деякий час преподобному дозволили зовсім не залишати затвора, і святий Сава трудився в печері протягом п’яти років. Із часом Сава покинув обитель й оселився в окремій біля обителі преподобного Герасима Йорданського. Так з’явилася Велика Лавра. За вказівкою з небес ченці влаштували в печері церкву. За своє життя преподобний Сава заснував ще кілька обителей. Також він відомий тим, що написав перший статут церковних служб – Єрусалимський, прийнятий усіма Палестинськими монастирями. Святий помер у 532 році.

Народні прикмети

Якщо сніг 5 грудня почав танути – потепління буде й надалі.

Якщо дим з труби стелиться донизу, то буде негода.

Якщо в печі тріщать поліна – до холодної погоди.

Що не можна робити 5 грудня

Вагітним жінкам 5 грудня не можна мити голову.

Краще не планувати на цей день важливих справ.