Сегодня 10 июня: какой праздник и день в истории

10 июня в разные годы скончались Александр Македонский и император Священной Римской Империи Фридрих I Барбаросса. В 1907-м представили способ печати цветных фотографий, а в 1943-м запатентовали шариковую ручку. В 1940-м Италия объявила войну Франции и Великобритании, вступив таким образом во Вторую мировую. А в 2003-м NASA отправило в космос первый марсоход – «Spirit».

Праздники и памятные даты 10 июня

10 июня в мире – Международный день геральдики, Всемирный день стиля модерн.

Также отмечают: Всемирный день ремесленничества, День шариковой ручки, Всемирный день мороженого.

10 июня в истории

10 (по некоторым источникам 11) июня 323 года до нашей эры неожиданно умер 32-летний «царь Азии» – один из самых известных полководцев и завоевателей Александр Македонский. Подробнее.

10 июня 1190 года во время Третьего Крестового похода погиб, утонув в реке Салеф, император Священной Римской империи Фридрих I Гогенштауфен (более известный по итальянскому прозвищу Барбаросса). Подробнее.

10 июня 1907 года знаменитые «отцы кинематографа» братья Люмьер презентовали еще одно изобретение — способ печати цветных фотографий. Подробнее.

10 июня 1940 года фашистская Италия объявила войну Франции и Великобритании. Еще до начала Второй мировой Италия заключила с Германией союз, получивший название Стальной пакт. Нацисты полномасштабно воевали с 1 сентября 1939-го, когда ворвались в Польшу. По всей логике, начать боевые действия должны были и итальянцы. Однако Муссолини и компания откровенно не торопились. Для этого были объективные причины, которые в дальнейшем стали очевидны всему миру. Итальянская армия не была готова к интенсивным боевым действиям. Она находилась в состоянии перевооружения, которое, по планам, должно было продолжаться до 1942 года. Поэтому Муссолини всячески оттягивал момент вступления в войну, несмотря на требования Гитлера. Опомнился дуче лишь тогда, когда увидел невероятные военные успехи немцев в Европе (стремительную оккупацию Дании, Норвегии, Нидерландов, Бельгии, Люксембурга, обход линии Мажино во Франции, отступление остатков британско-французского войска морем из Дюнкерка). На этом этапе итальянский диктатор понял, что, если он не ускорится, то «делить с ним Европу» Гитлер не будет, а все заберет себе. Тем более что на фоне своих успехов Берлин перестал обращаться в Рим с просьбами принять участие в боевых действиях. Так что, несмотря на неготовность армии к войне Муссолини сам 30 мая направил Гитлеру ноту, в которой сообщал, что Италия вступит в войну 5 июня. Однако немецкий фюрер в ответе рекомендовал сделать это на несколько дней позже – явно демонстрируя, что такой осторожный и неторопливый союзник ему уже не так и нужен. Поэтому о вступлении Италии в войну Муссолини объявил 10 июня – вроде бы выполнив рекомендацию, но так и не согласовав это решение с немецким командованием и не имея совместного плана действий с союзниками.

Боевые действия итальянцы постепенно развернули на юге Франции, а также в северо-восточной Африке, Греции (войну этой стране объявили ​​28 октября 1940-го) и на Средиземном море. Исходно свои действия с немецким командованием Муссолини не согласовывал, пока не «доигрался» до того, что его армия проигрывала битвы по всему фронту (кроме Франции, которая капитулировала — конечно, не из-за итальянского вторжения). Так что с начала 1941 года немцам пришлось спасать растяп-союзников, а Муссолини – подчиняться командам из Берлина по военным вопросам. Вслед за Германией Италия вступила в войну с СССР, а 11 декабря 1941-го объявила войну США.

10 июня 1943 года Ласло Биро запатентовал шариковую ручку. Подробнее.

10 июня 2003 года с мыса Канаверал стартовала ракета-носитель с марсоходом «Spirit». Подробнее.

Церковный праздник 10 июня

10 июня чтят память священномученика Тимофея, епископа Прусского. Он имел дар чудотворения и обратил в христианство многих язычников. Император Юлиан Отступник, услышав о епископе Тимофее, заключил его в тюрьму. Но и в тюрьме святой продолжал проповедовать. Тогда Юлиан запретил ему это делать, но Тимофея запрет не остановил. В конце концов император велел обезглавить святого. Впоследствии мощи епископа перенесли в Константинополь.

Народные приметы

Если 10 июня нет ветра, будет хороший урожай.

Если очень жарко, то декабрь будет морозным.

Если после дождя появилась радуга, то в ближайшие дни погода будет хорошая.

Что нельзя делать 10 июня

Нельзя работать в поле в полдень и спать в поле.

Родителям нельзя кричать на детей.

Лучше не пускать домой незнакомых людей.