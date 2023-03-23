Сегодня 23 марта: какой праздник и день в истории

23 марта считается днем рождения итальянского фашизма. В этот день появилось сокращение «О.К.», опробовали безопасный лифт, затопили орбитальную станцию «Мир». А в 1983 году Рейган провозгласил программу «Звездных войн».

Праздники и памятные даты 23 марта

23 марта государственных и профессиональных праздников нет.

Под эгидой ООН проходит Всемирный метеорологический день. Его задача – повышение осведомленности общественности о работе Национальных гидрометеорологических служб.

23 марта в истории

23 марта 1839 года появилось сокращение «О.К.», которое стало неотъемлемой частью общения не только для носителей английского языка, но и многих из тех, кто его вообще не знает. «О.К.» впервые появился в бостонской газете «Morning Post» как шутливо-ошибочное сокращение фразы «all korrect», ошибочное – потому что вместо «А» в сокращении «О».

23 марта 1857 года в Нью-Йорке впервые публично опробовали безопасный пассажирский лифт. Гениальную рекламную акцию для своего изобретения провел бизнесмен Элиша Грейвз Отис – основатель компании Otis Elevator Company.

Бизнес Отиса базировался на разработке и производстве различных подъемников. Но значимой проблемой было убедить потенциальных клиентов в безопасности таких механизмов. Отис и компания разработали механизм-уловитель, который не давал лифту упасть в шахту, если оборвется канат. Именно эту конструкцию бизнесмен демонстрировал 23 марта на выставке в Кристалл-Пелас. Отис лично стоял на загруженной открытой платформе лифта, а его помощник топором перерубал удерживавший ее канат. Платформа оставалась ни на месте. После этого шоу, описанного во всех газетах на следующий день, на фирму Отиса посыпались заказы.

23 марта 1918 года Украинская Центральная Рада объявила украинский язык языком делопроизводства.

23 марта 1919 года считается днем рождения итальянского фашизма. В этот день Бенито Мусолини провел учредительное собрание новой политической партии «Итальянский союз борьбы» («Fasci italiani di combattimento»). Меньше чем за 10 лет до этих событий Мусолини имел совсем другие политические взгляды.

Он был социалистом и работал редактором социалистической еженедельной газеты «La Lotta di Classe» («Классовая борьба») и даже называл себя «антипатриотом». Будущий дуче («вождь») фашистской Италии разошелся во взглядах с социалистами из-за их позиции по поводу неприсоединения Италии к Первой мировой войне. Сам Мусолини считал, что Италия должна была воевать. Поэтому уже в 1914 году он основал газету «Il Popolo d’Italia» («Народ Италии») и военную группу «Fasci d’Azione Rivoluzionaria». В группу достаточно быстро собралось около 5000 человек. И именно из нее и вырос в послевоенное время «Fasci italiani di combattimento». Слово «fasci» («fascio»), которое фигурирует во всех названиях и является основой слова «фашизм», на самом деле, определяет связку прутьев. Такую связку несли перед римскими магистратами. Она была символом государственной власти. В 1921 году созданный Мусолини «Итальянский союз борьбы» стал Национальной фашистской партией Италии.

23 марта 1983 года президент США Рональд Рейган во время выступления на ТВ впервые объявил инициативу разработки Стратегической оборонной инициативы. Она вошла в историю под ироническим названием, полученным от прессы – «Звездные Войны». Рейган заявил о разработке долгосрочной программы США по созданию глобальной системы противоракетной обороны с использованием космических вооружений. Конечной целью программы было завоевание господства в космосе и именно на этом «внепланетном» уровне создания системы ПРО США. В ответ на объявление «Звездной войны» СССР прекратил переговоры по разоружению. Со временем программу Рейгана не отменили, но существенно откорректировали. Во времена президента Клинтона она получила новое название «Организация баллистической ракетной обороны», изменилась и суть – с «космической» на более реалистическую, так сказать, «земную».

23 марта 1994 года в Брюсселе парафировали Соглашение о партнерстве и сотрудничестве между Украиной и Европейским Союзом.

23 марта 2001 года на «кладбище космических кораблей» затопили орбитальную станцию «Мир».

Этот научно-исследовательский комплекс провел в космосе четверть века. За этот период станцию посетили 15 экспедиций, из них 14 были международными. Затопили «Мир» на территории Тихого океана, которая всегда закрыта для судоходства. Ее называют «кладбищем космических кораблей» из-за того, что сюда попадают остатки аппаратов, не сгоревшие в плотных слоях атмосферы. Ежегодно здесь тонут несколько десятков космических кораблей

Церковный праздник 23 марта

23 марта христиане чтят святого мученика Кодрата и погибших с ним. Кодрата родила христианка, которая скрывалась от религиозных гонений в ІІІ веке. Она пряталась в пещере в горах. Вскоре после рождения ребенка женщина скончалась. Кодрат остался жить чудом – на него спустилось облако, поившее его сладкой росой. Детство и юность Кодрат провел в пустыне, а уже взрослым встретил просветивших его христиан, и он принял христианство. Кодрат выучился на врача, но много времени проводил в уединении — в горах или пустыне. Постепенно вокруг него собралась группа последователей. По приказу императора Декия военачальник Ясон схватил Кодрата и его последователей и бросил в тюрьму. От них требовали отречься от Христа, но те отказывались. Мученики пережили много пыток, после чего их приговорили к усечению мечом.

Народные приметы

Если журавли уже вернулись, весна будет теплой.

Гроза в этот день – к хорошему урожаю летом.

Густой туман утром – к резкой смене погоды.

Что нельзя делать 23 марта

Нельзя никому рассказывать о плохом сне, который приснился в ночь с 23 на 24 марта, иначе он сбудется.

Лучше не отправляться в этот день в путь.