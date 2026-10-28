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Повредили крест на могиле защитника – в Берестине разыскивают вандалов

Происшествия 19:22   28.10.2026
Татьяна Литвина
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Повредили крест на могиле защитника – в Берестине разыскивают вандалов Фото: пресс-служба Берестинской громады/t.me/BerestynskaHromada

На центральном кладбище в Берестине, на Аллее Героев,  зафиксирован случай вандализма. Неизвестные повредили крест на могиле защитника Украины Романа Косьяненко.

Об этом сообщила пресс-служба Берестинской громады. Обстоятельства этого инцидента выясняются, а сведения о правонарушениях внесены в Единый реестр досудебных расследований (ЕРДР).

По информации пресс-службы, местная предпринимательница Ирина Шевцова помогла заново установить крест на могиле.

вандалы Берестин

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Напомним, полиция Харьковщины устанавливает причастных к повреждению памятных знаков на могилах жертв Голодомора. Об этом заявили в отделе коммуникации ГУНП.

Автор: Татьяна Литвина

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  • • Дата публикации материала: 28 октября 2026 в 19:22;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Татьяна Литвина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На центральном кладбище в Берестине, на Аллее Героев,  зафиксирован случай вандализма. Неизвестные повредили крест на могиле защитника Романа Косьяненко.".