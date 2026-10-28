Повредили крест на могиле защитника – в Берестине разыскивают вандалов

На центральном кладбище в Берестине, на Аллее Героев, зафиксирован случай вандализма. Неизвестные повредили крест на могиле защитника Украины Романа Косьяненко.

Об этом сообщила пресс-служба Берестинской громады. Обстоятельства этого инцидента выясняются, а сведения о правонарушениях внесены в Единый реестр досудебных расследований (ЕРДР).

По информации пресс-службы, местная предпринимательница Ирина Шевцова помогла заново установить крест на могиле.

Напомним, полиция Харьковщины устанавливает причастных к повреждению памятных знаков на могилах жертв Голодомора. Об этом заявили в отделе коммуникации ГУНП.