Новые дорожные знаки повредили под Харьковом: Задоренко обратился к жителям
Накануне, 6 ноября, на улице Центральной в Дергачах установили новые дорожные знаки. Однако они не простояли и сутки, потому что два из них уже повредили неизвестные.
Об инциденте сообщил начальник Дергачевской городской военной администрации Вячеслав Задоренко. По его словам, один знак, информировавший о направлении главной дороги, наклонили. Другой, запрещавший проезд грузовых автомобилей в направлении улицы 92-й бригады, вырвали и выбросили на обочину.
«Подобные действия не только наносят финансовый ущерб обществу, но и свидетельствуют о неуважении общего имущества и пренебрежении безопасностью дорожного движения», — отметил Задоренко.
Он призвал всех жителей осторожно относиться к городской среде.
«В случае, если вы стали свидетелями подобных правонарушений, просим безотлагательно сообщать об этом полицию по номеру 102, а также фиксировать акты вандализма на видео или фото и публиковать в социальных сетях, чтобы наш город знал своих «героев», — обратился Задоренко.
Напомним, в сентябре о краже цветов из клумбы на проспекте Любови Малой сообщала глава администрации Новобаварского района Татьяна Цыбульник. Женщин «спалили» на видео.
