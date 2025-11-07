Live

Новые дорожные знаки повредили под Харьковом: Задоренко обратился к жителям

Общество 12:08   07.11.2025
Виктория Яковенко
Новые дорожные знаки повредили под Харьковом: Задоренко обратился к жителям Фото: Вячеслав Задоренко

Накануне, 6 ноября, на улице Центральной в Дергачах установили новые дорожные знаки. Однако они не простояли и сутки, потому что два из них уже повредили неизвестные.

Об инциденте сообщил начальник Дергачевской городской военной администрации Вячеслав Задоренко. По его словам, один знак, информировавший о направлении главной дороги, наклонили.  Другой, запрещавший проезд грузовых автомобилей в направлении улицы 92-й бригады, вырвали и выбросили на обочину.

«Подобные действия не только наносят финансовый ущерб обществу, но и свидетельствуют о неуважении общего имущества и пренебрежении безопасностью дорожного движения», — отметил Задоренко.

Он призвал всех жителей осторожно относиться к городской среде.

«В случае, если вы стали свидетелями подобных правонарушений, просим безотлагательно сообщать об этом полицию по номеру 102, а также фиксировать акты вандализма на видео или фото и публиковать в социальных сетях, чтобы наш город знал своих «героев», — обратился Задоренко.

дорожные знаки повредили под Харьковом
Фото: Вячеслав Задоренко
дорожные знаки повредили под Харьковом
Фото: Вячеслав Задоренко
дорожные знаки повредили под Харьковом
Фото: Вячеслав Задоренко

Напомним, в сентябре о краже цветов из клумбы на проспекте Любови Малой сообщала глава администрации Новобаварского района Татьяна Цыбульник. Женщин «спалили» на видео.

Читайте также: На Харьковщине избили 86-летнюю женщину. Нападающим мог быть ее зять

Автор: Виктория Яковенко
Популярно
Сегодня 7 ноября 2025: какой праздник и день в истории
Сегодня 7 ноября 2025: какой праздник и день в истории
07.11.2025, 06:00
Новости Харькова — главное 7 ноября: атака на Чугуев, враг вновь продвинулся
Новости Харькова — главное 7 ноября: атака на Чугуев, враг вновь продвинулся
07.11.2025, 13:05
Стратегия «умного города» и соглашение: Терехов о мероприятиях в Барселоне 📹
Стратегия «умного города» и соглашение: Терехов о мероприятиях в Барселоне 📹
06.11.2025, 13:31
Работа в Харькове и области: вакансии с зарплатой от 17 до 55 тысяч гривен
Работа в Харькове и области: вакансии с зарплатой от 17 до 55 тысяч гривен
06.11.2025, 16:14
ISW: второй день подряд оккупанты продвигаются в Волчанске
ISW: второй день подряд оккупанты продвигаются в Волчанске
07.11.2025, 07:16
Жестоко убил жену в Харькове: фитнес-тренер будет сидеть пожизненно
Жестоко убил жену в Харькове: фитнес-тренер будет сидеть пожизненно
07.11.2025, 13:00

Новости по теме:

13.05.2025
«Сердце болит». Как вандалы промышляют на харьковских детских площадках (фото)
13.08.2024
В Дергачах вандалы повредили здание лицея и оставили кучу мусора (фото)
27.11.2023
В доме на Салтовке разбили лифт и почтовые ящики: вероятных вандалов задержали
16.11.2023
Подростки повредили электричку на Харьковщине. Это третий случай по стране
25.09.2023
Коммунальщики Харькова жалуются на вандалов: повреждены молодые липы и туи


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «Новые дорожные знаки повредили под Харьковом: Задоренко обратился к жителям», то посмотрите больше в разделе Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 7 ноября 2025 в 12:08;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Накануне, 6 ноября, на улице Центральной в Дергачах установили новые дорожные знаки. Однако они не простояли и сутки, потому что два из них уже повредили неизвестные.".