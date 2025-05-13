«Сердце болит». Как вандалы промышляют на харьковских детских площадках (фото)

В СКП «Харьковзеленстрой» жалуются на вандалов, которые разрисовывают детские площадки или ломают качели.

«Сердце болит, когда видишь поломанные горки, разбитые или сорванные элементы. Ведь эти места создавались с любовью и заботой о малышах, чтобы они могли безопасно и радостно играть на свежем воздухе», — говорится в сообщении.

Коммунальщики отмечают: ежедневно отмывают надписи, заделывают трещины, прикручивают оторванные детали.

«Мы понимаем, что большинство харьковчан ценят и хранят городское имущество. Поэтому обращаемся ко всем с просьбой: будьте внимательны и неравнодушны! Если вы стали свидетелем актов вандализма на детских площадках, пожалуйста, сообщите об этом «1562». Давайте вместе сохраним наши детские площадки красивыми и безопасными для наших детей! Ведь чистота и порядок в Харькове начинаются с нас», – призвали коммунальщики.