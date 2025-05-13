«Греются как на курорте»: клубок змей заметили на «Стрелке» в Харькове (видео)
В популярном сквере «Стрелка» в Харькове очевидцы наткнулись на настоящее змеиное гнездо. Видео, на котором видно скопление рептилий, уже распространяется соцсетями.
«Вот таких аборигенов нашли на «Стрелке». Греются как на курорте. Это целое гнездо, конечно, это капец. Такого не ожидала», – комментирует автор видео.
Видео: Харків 1654 | Місто-герой
Ранее Харьковский областной центр контроля и профилактики болезней дал рекомендации, как уберечься от укусов змей.
В частности, советуют для прогулки в лесу или парке одевать соответствующие наряды: высокие ботинки, длинные брюки из плотной ткани. Прежде чем сесть на траву, камень, бревно следует пошуршать или постучать палкой и т.д., чтобы напугать змею.
«Если увидели змею, не совершайте резких движений, подождите пока она отползет, как правило, змея просто не видит неподвижный объект. Помните: змеи не нападают первыми, а проявляют агрессию только в случае опасности», – отметили специалисты.
Если змея таки укусила – нужно как можно быстрее обратиться за медицинской помощью. Пострадавшему следует обеспечить покой и минимум движений.
«Чего делать нельзя: не высасывайте яд (так вы можете получить аллергическую реакцию и отек верхних дыхательных путей), не накладывайте на рану жгут, не прижигайте рану, не употребляйте алкоголь», — добавили специалисты.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: змеи, новости Харькова, сквер стрелка;
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- • Дата публикации материала: 13 мая 2025 в 13:41;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В популярном сквере «Стрелка» в Харькове очевидцы наткнулись на настоящее змеиное гнездо. Видео, на котором видно скопление рептилий, уже распространяется соцсетями.".