Новая услуга для харьковчан в 2025 году: коммунальщики научились ловить змей
Фото: департамент ЖКХ Харьковского горсовета
Новую услугу начало предоставлять в 2025 году харьковское КП «Центр обращения с животными».
Как сообщили в департаменте жилищно-коммунального хозяйства Харьковского горсовета, теперь в КП «Центр обращения с животными» можно обращаться за помощью при обнаружении змеи.
Специалисты предприятия посетили специализированный семинар и научились ловить змей и других пресмыкающихся, перевозить их и отпускать в дикую природу.
Как объяснили коммунальщики, нововведение направлено на безопасность как горожан, так и рептилий.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: змея, КП «Центр обращения с животными», новости Харькова;
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- • Дата публикации материала: 10 января 2025 в 18:59;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Новую услугу начало предоставлять в 2025 году харьковское КП «Центр обращения с животными».".