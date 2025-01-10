Новая услуга для харьковчан в 2025 году: коммунальщики научились ловить змей

Новую услугу начало предоставлять в 2025 году харьковское КП «Центр обращения с животными».

Как сообщили в департаменте жилищно-коммунального хозяйства Харьковского горсовета, теперь в КП «Центр обращения с животными» можно обращаться за помощью при обнаружении змеи.

Специалисты предприятия посетили специализированный семинар и научились ловить змей и других пресмыкающихся, перевозить их и отпускать в дикую природу.

Как объяснили коммунальщики, нововведение направлено на безопасность как горожан, так и рептилий.