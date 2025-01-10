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Новая услуга для харьковчан в 2025 году: коммунальщики научились ловить змей

Общество 18:59   10.01.2025
Елена Нагорная
Новая услуга для харьковчан в 2025 году: коммунальщики научились ловить змей Фото: департамент ЖКХ Харьковского горсовета

Новую услугу начало предоставлять в 2025 году харьковское КП «Центр обращения с животными».

Как сообщили в департаменте жилищно-коммунального хозяйства Харьковского горсовета, теперь в КП «Центр обращения с животными» можно обращаться за помощью при обнаружении змеи.

Специалисты предприятия посетили специализированный семинар и научились ловить змей и других пресмыкающихся, перевозить их и отпускать в дикую природу.

змея семинар
Фото: департамент ЖКХ Харьковского горсовета

Как объяснили коммунальщики, нововведение направлено на безопасность как горожан, так и рептилий.

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 10 января 2025 в 18:59;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Новую услугу начало предоставлять в 2025 году харьковское КП «Центр обращения с животными».".