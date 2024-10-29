В Харькове собирают теплые вещи для бездомных животных: куда их приносить

Ковры и теплые вещи собирают в КП «Центр обращения с животными». Они необходимы для утепления вольеров зимой.

Воспитанники приюта будут благодарны за вещи, которыми можно утеплить будки:

✅старые, советские ковры

✅пледы и одеяла;

✅старые пальто;

✅курточки;

✅свитера;

✅коврики-дорожки-полосы;

✅полотенца;

✅простыни.

Не нужно везти:

❌пуховые одеяла;

❌матрасы;

❌подушки с перьями внутри.

«Собаки, играя, могут разорвать такое «утепление» на куски после чего перья и пух будут летать по всему вольеру, а не греть собаку в будке», – объяснили в КП.

Принести вещи можно по адресу: пр-т. Аэрокосмический, 358. Их принимают ежедневно – с 9:00 до 17:00. При этом за большими коврами работники могут приехать сами.