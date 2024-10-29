В Харькове собирают теплые вещи для бездомных животных: куда их приносить
Фото: КП «Центр обращения с животными»»
Ковры и теплые вещи собирают в КП «Центр обращения с животными». Они необходимы для утепления вольеров зимой.
Воспитанники приюта будут благодарны за вещи, которыми можно утеплить будки:
✅старые, советские ковры
✅пледы и одеяла;
✅старые пальто;
✅курточки;
✅свитера;
✅коврики-дорожки-полосы;
✅полотенца;
✅простыни.
Не нужно везти:
❌пуховые одеяла;
❌матрасы;
❌подушки с перьями внутри.
«Собаки, играя, могут разорвать такое «утепление» на куски после чего перья и пух будут летать по всему вольеру, а не греть собаку в будке», – объяснили в КП.
Принести вещи можно по адресу: пр-т. Аэрокосмический, 358. Их принимают ежедневно – с 9:00 до 17:00. При этом за большими коврами работники могут приехать сами.
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- Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: животные, КП, КП «Центр обращения с животными», теплые вещи;
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- • Дата публикации материала: 29 октября 2024 в 11:45;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Ковры и теплые вещи собирают в КП «Центр обращения с животными». Они необходимы для утепления вольеров зимой.".