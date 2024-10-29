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В Харькове собирают теплые вещи для бездомных животных: куда их приносить

Общество 11:45   29.10.2024
Николь Костенко-Лагутина
В Харькове собирают теплые вещи для бездомных животных: куда их приносить Фото: КП «Центр обращения с животными»»

Ковры и теплые вещи собирают в КП «Центр обращения с животными». Они необходимы для утепления вольеров зимой.

Воспитанники приюта будут благодарны за вещи, которыми можно утеплить будки:
✅старые, советские ковры
✅пледы и одеяла;
✅старые пальто;
✅курточки;
✅свитера;
✅коврики-дорожки-полосы;
✅полотенца;
✅простыни.
Не нужно везти:
❌пуховые одеяла;
❌матрасы;
❌подушки с перьями внутри.

«Собаки, играя, могут разорвать такое «утепление» на куски после чего перья и пух будут летать по всему вольеру, а не греть собаку в будке», – объяснили в КП.

Принести вещи можно по адресу: пр-т. Аэрокосмический, 358. Их принимают ежедневно – с 9:00 до 17:00. При этом за большими коврами работники могут приехать сами.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • • Дата публикации материала: 29 октября 2024 в 11:45;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Ковры и теплые вещи собирают в КП «Центр обращения с животными». Они необходимы для утепления вольеров зимой.".