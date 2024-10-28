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Ночью и утром туман. Какой будет погода 29 октября в Харькове и области

Погода 20:10   28.10.2024
Оксана Якушко
Ночью и утром туман. Какой будет погода 29 октября в Харькове и области Фото: Василий Голосный

Прогноз погоды на завтра, 29 октября, сообщил Харьковский региональный центр гидрометеорологии.

По области: Без существенных осадков.
Ночью и утром туман 🌫, видимость 200 — 500 м.
Ветер северо-западный↘️, 3-8 м/с.
Температура воздуха: ночью 2 — 7° тепла, днем ​​9 — 14° тепла.

По городу: Без существенных осадков. Ночью и утром туман 🌫, видимость 200 — 500 м.
Ветер северо-западный↘️, 3-8 м/с.
Температура воздуха: ночью 4 — 6° тепла, днем ​​11 — 13°.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 28 октября 2024 в 20:10;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Прогноз погоды на завтра, 29 октября, сообщил Харьковский региональный центр гидрометеорологии.".