Об опасной погоде во вторник предупреждают жителей Харькова и области
Фото: Харьковский региональный центр по гидрометеорологии
Синоптики Регионального центра по гидрометеорологии предупредили об опасных метеорологических явлениях в Харьковской области 29 октября.
«Ночью и утром 29 октября по области и городу ожидается туман, видимость 200 — 500 м. I уровень опасности, желтый», — говорится в сообщении.
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- • Дата публикации материала: 28 октября 2024 в 15:12;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Синоптики Регионального центра по гидрометеорологии предупредили об опасных метеорологических явлениях в Харьковской области 29 октября.".