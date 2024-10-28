Об опасной погоде во вторник предупреждают жителей Харькова и области

Синоптики Регионального центра по гидрометеорологии предупредили об опасных метеорологических явлениях в Харьковской области 29 октября.

«Ночью и утром 29 октября по области и городу ожидается туман, видимость 200 — 500 м. I уровень опасности, желтый», — говорится в сообщении.