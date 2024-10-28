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Об опасной погоде во вторник предупреждают жителей Харькова и области

Погода 15:12   28.10.2024
Виктория Яковенко
Об опасной погоде во вторник предупреждают жителей Харькова и области Фото: Харьковский региональный центр по гидрометеорологии

Синоптики Регионального центра по гидрометеорологии предупредили об опасных метеорологических явлениях в Харьковской области 29 октября.

«Ночью и утром 29 октября по области и городу ожидается туман, видимость 200 — 500 м. I уровень опасности, желтый», — говорится в сообщении.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 28 октября 2024 в 15:12;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Синоптики Регионального центра по гидрометеорологии предупредили об опасных метеорологических явлениях в Харьковской области 29 октября.".