О сильном ветре и гололеде предупреждают жителей Харькова и области

Синоптики Регионального центра по гидрометеорологии предупредили об опасных метеорологических явлениях в Харьковской области 18 декабря.

«18 декабря по области и городу ожидаются порывы северо-западного ветра, 15 – 20 м/с. На дорогах гололед. I уровень опасности, желтый», — говорится в сообщении.

Водителей и пешеходов просят быть внимательными и осторожными.