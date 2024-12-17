О сильном ветре и гололеде предупреждают жителей Харькова и области
Фото: Харьковский региональный центр по гидрометеорологии
Синоптики Регионального центра по гидрометеорологии предупредили об опасных метеорологических явлениях в Харьковской области 18 декабря.
«18 декабря по области и городу ожидаются порывы северо-западного ветра, 15 – 20 м/с. На дорогах гололед. I уровень опасности, желтый», — говорится в сообщении.
Водителей и пешеходов просят быть внимательными и осторожными.
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- Категории: Погода, Харьков; Теги: ветер, гололед, область, погода, синоптики, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 17 декабря 2024 в 13:53;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Синоптики Регионального центра по гидрометеорологии предупредили об опасных метеорологических явлениях в Харьковской области 18 декабря.".