Про сильний вітер і ожеледицю попереджають жителів Харкова і області

Синоптики Регіонального центру з гідрометеорології попередили про небезпечні метеорологічні явища на Харківщині 18 грудня.

«18 грудня по області та місту очікуються пориви північно – західного вітру, 15 – 20 м/с. На дорогах ожеледиця. I рівень небезпечності, жовтий», – йдеться у повідомленні.

Водіїв та пішоходів просять бути уважними та обережними.