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Про сильний вітер і ожеледицю попереджають жителів Харкова і області

Погода 13:53   17.12.2024
Вікторія Яковенко
Про сильний вітер і ожеледицю попереджають жителів Харкова і області Фото: Харківський регіональний центр з гідрометеорології

Синоптики Регіонального центру з гідрометеорології попередили про небезпечні метеорологічні явища на Харківщині 18 грудня.

«18 грудня по області та місту очікуються пориви північно – західного вітру, 15 – 20 м/с. На дорогах ожеледиця. I рівень небезпечності, жовтий», – йдеться у повідомленні.

Водіїв та пішоходів просять бути уважними та обережними.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 17 Грудня 2024 в 13:53;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Синоптики Регіонального центру з гідрометеорології попередили про небезпечні метеорологічні явища на Харківщині 18 грудня.".