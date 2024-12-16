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Харків’яни хворіють не тільки на COVID-19, а й на бокавірус і метапневмовірус

Суспільство 20:17   16.12.2024
Олена Нагорна
Харків’яни хворіють не тільки на COVID-19, а й на бокавірус і метапневмовірус Фото: ХМР

Віруси респіраторної групи, що циркулюють на Харківщині, назвали в Обласному центрі контролю та профілактики хвороб.

З початку епідсезону, тобто з 30 вересня, методом ПЛР у регіоні обстежили понад 5 тисяч мешканців, інформують у відомстві.

У 305 людей (6%) виявили позитивні результати: у 230 (75,4%) – коронавірус, у 23 (7,5%) – РС-вірус, у 21 (6,9%) – риновірус, у 13 (4,2%) – вірус парагрипу, у 14 (4,6%) – аденовірус, в одного (0,3%) – бокавірус, в одного (0,3%) – метапневмовірус, у двох (0,7%) – вірус грипу типу В.

У період з 9 по 15 грудня захворюваність на грип та ГРВІ порівняно з позаминулим тижнем не зросла. Інтенсивність епідемічного процесу відповідає низькому рівню.

Читайте також: Що відбувається із захворюваністю на грип, ГРВІ й COVID-19 в Харкові

Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 16 Грудня 2024 в 20:17;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Віруси респіраторної групи, що циркулюють на Харківщині, назвали в Обласному центрі контролю та профілактики хвороб.".