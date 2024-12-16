Харків’яни хворіють не тільки на COVID-19, а й на бокавірус і метапневмовірус

Віруси респіраторної групи, що циркулюють на Харківщині, назвали в Обласному центрі контролю та профілактики хвороб.

З початку епідсезону, тобто з 30 вересня, методом ПЛР у регіоні обстежили понад 5 тисяч мешканців, інформують у відомстві.

У 305 людей (6%) виявили позитивні результати: у 230 (75,4%) – коронавірус, у 23 (7,5%) – РС-вірус, у 21 (6,9%) – риновірус, у 13 (4,2%) – вірус парагрипу, у 14 (4,6%) – аденовірус, в одного (0,3%) – бокавірус, в одного (0,3%) – метапневмовірус, у двох (0,7%) – вірус грипу типу В.

У період з 9 по 15 грудня захворюваність на грип та ГРВІ порівняно з позаминулим тижнем не зросла. Інтенсивність епідемічного процесу відповідає низькому рівню.