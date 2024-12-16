Харків’яни хворіють не тільки на COVID-19, а й на бокавірус і метапневмовірус
Фото: ХМР
Віруси респіраторної групи, що циркулюють на Харківщині, назвали в Обласному центрі контролю та профілактики хвороб.
З початку епідсезону, тобто з 30 вересня, методом ПЛР у регіоні обстежили понад 5 тисяч мешканців, інформують у відомстві.
У 305 людей (6%) виявили позитивні результати: у 230 (75,4%) – коронавірус, у 23 (7,5%) – РС-вірус, у 21 (6,9%) – риновірус, у 13 (4,2%) – вірус парагрипу, у 14 (4,6%) – аденовірус, в одного (0,3%) – бокавірус, в одного (0,3%) – метапневмовірус, у двох (0,7%) – вірус грипу типу В.
У період з 9 по 15 грудня захворюваність на грип та ГРВІ порівняно з позаминулим тижнем не зросла. Інтенсивність епідемічного процесу відповідає низькому рівню.
Читайте також: Що відбувається із захворюваністю на грип, ГРВІ й COVID-19 в Харкові
Популярно
Новини за темою:
- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: грипп, новини Харкова, ОРВИ;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Харків’яни хворіють не тільки на COVID-19, а й на бокавірус і метапневмовірус»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 16 Грудня 2024 в 20:17;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Віруси респіраторної групи, що циркулюють на Харківщині, назвали в Обласному центрі контролю та профілактики хвороб.".