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Що відбувається із захворюваністю на грип, ГРВІ й COVID-19 в Харкові

Суспільство 15:22   09.12.2024
Вікторія Яковенко
Що відбувається із захворюваністю на грип, ГРВІ й COVID-19 в Харкові Фото: Харківська міськрада

На грип та ГРВІ за тиждень в Харкові захворіли 863 жителів. Шпиталізованих не було.

Захворюваність на COVID-19 знижується у Харкові. За тиждень із 27 листопада по 3 грудня у місті захворіли чотири людини, для порівняння – з 21 по 26 листопада було 12 лабораторно підтверджених випадків, повідомили у Харківській міськраді.

«Також там зазначили, що Flirt (новий штам вірусу SARS-CoV-2), який зараз циркулює територією України, передається швидше і вражає ослаблений імунітет, тому єдиним дієвим способом забезпечення імунітету є вакцинація, яка проводиться безкоштовно. Зробити щеплення можна у сімейного лікаря або в пункті вакцинування при лікарнях», – додали в мерії.

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Автор: Вікторія Яковенко
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Ви читали новину: «Що відбувається із захворюваністю на грип, ГРВІ й COVID-19 в Харкові»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

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  • • Дата публікації матеріалу: 9 Грудня 2024 в 15:22;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На грип та ГРВІ за тиждень в Харкові захворіли 863 жителів. Шпиталізованих не було.".