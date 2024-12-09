Що відбувається із захворюваністю на грип, ГРВІ й COVID-19 в Харкові

На грип та ГРВІ за тиждень в Харкові захворіли 863 жителів. Шпиталізованих не було.

Захворюваність на COVID-19 знижується у Харкові. За тиждень із 27 листопада по 3 грудня у місті захворіли чотири людини, для порівняння – з 21 по 26 листопада було 12 лабораторно підтверджених випадків, повідомили у Харківській міськраді.

«Також там зазначили, що Flirt (новий штам вірусу SARS-CoV-2), який зараз циркулює територією України, передається швидше і вражає ослаблений імунітет, тому єдиним дієвим способом забезпечення імунітету є вакцинація, яка проводиться безкоштовно. Зробити щеплення можна у сімейного лікаря або в пункті вакцинування при лікарнях», – додали в мерії.