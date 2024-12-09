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Что происходит с заболеваемостью гриппом, ОРВИ и COVID-19 в Харькове

Общество 15:22   09.12.2024
Виктория Яковенко
Что происходит с заболеваемостью гриппом, ОРВИ и COVID-19 в Харькове Фото: Харьковский горсовет

Гриппом и ОРВИ за неделю в Харькове заболели 863 жителей. Госпитализированных не было.

Заболеваемость COVID-19 снижается в Харькове. За неделю с 27 ноября по 3 декабря в городе заболели четыре человека, для сравнения – с 21 по 26 ноября было 12 лабораторно подтвержденных случаев, сообщили в Харьковском горсовете.

«Также там отметили, что Flirt (новый штамм вируса SARS-CoV-2), который сейчас циркулирует по территории Украины, передается быстрее и поражает ослабленный иммунитет, поэтому единственным действенным способом обеспечения иммунитета является вакцинация, которая проводится бесплатно. Привиться можно у семейного врача или в пункте вакцинирования при больницах», – добавили в мэрии.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 9 декабря 2024 в 15:22;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Гриппом и ОРВИ за неделю в Харькове заболели 863 жителей. Госпитализированных не было.".