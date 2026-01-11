Сегодня 11 января 2026: какой праздник и день в истории

11 января 1785 года Нью-Йорк ненадолго стал столицей США. В 1913-м родился последний главнокомандующий УПА Василий Кук. В 1919-м в советской России и на оккупированных ею территориях Украины ввели продразверстку. В 1922-м впервые в мире для лечения диабета применили инсулин. В 1923-м Франция и Бельгия оккупировали Рурскую область Германии. В 1971-м американский журналист Дон Хефлер впервые использовал термин «Кремниевая долина». В 2020-м китайские чиновники официально сообщили о первой смерти от COVID-19.

Праздники и памятные даты 11 января

11 января 2026 года состоится 83-я ежегодная церемония вручения премии «Золотой глобус». Однако некоторые награды актерам уже начали раздавать. За несколько дней до основной церемонии почетные Золотые глобусы, а именно премии Кэрол Бернетт и премии имени Сесила Б. Демилля, получили соответственно Сара Джессика Паркер и Хелен Миррен.

11 января — Международный день «Спасибо», Международный день равенства на работе.

Во второе воскресенье января проходит мировой флешмоб «Без штанов». Ему положили начало в 2002 году в Нью-Йорке. Идея состоит в том, чтобы поднять себе и другим настроение и вызвать смех. Суть простая: участники акций, которые сейчас проводят в разных странах, идут по улицам или же едут в метро и другом общественном транспорте в нижнем белье (иногда в пальто или другой верхней одежде для прикрытия) и при этом делают вид, что ничего необычного не происходит.

Также сегодня: День «Сигареты опасны для здоровья», День объятий девочек и мальчиков, День тайного приятеля, Всемирный день скетчноутинга (праздник художников, создающих заметки по технологии скетчинга – быстрого рисования; скетчноут – это форма заметок, где сочетаются текст и рисунки); День «Уже не Новый год», День осведомленности о болезни Педжета, День «Узнай свое имя на азбуке Морзе».

11 января в истории

11 января 1785 года Нью-Йорк на непродолжительное время стал столицей США. Подробнее.

11 января 1913 года родился последний главнокомандующий УПА Василий Кук. Подробнее.

11 января 1919 года в советской России и на оккупированных ею территориях ввели продразверстку (обязательную сдачу крестьянами государству излишков хлеба). Подробнее.

11 января 1922 года впервые в мире для лечения диабета применили инсулин. Подробнее.

11 января 1923 года войска Франции и Бельгии оккупировали Рурскую область Германии. Подробнее.

11 января 1935 года американка Амелия Эрхарт начала перелет через Тихий океан – от Гавайских островов до Окленда в штате Калифорния. Она стала первым человеком в мире, преодолевшим этот маршрут на самолете. Подробнее.

11 января 1971 года американский журналист Дон Хефлер впервые использовал термин «Кремниевая долина» в публикации для издания «Electronic News». Подробнее.

11 января 2020 года китайские чиновники официально сообщили о первой смерти от COVID-19. За два дня до этого, 9 января, умер 61-летний мужчина, заразившийся на рынке морепродуктов «Хунань» в городе Ухань. Заявление сделали представители комиссии здравоохранения местного муниципалитета. Тогда отметили, что причиной смерти пациента стала дыхательная недостаточность, вызванная тяжелой пневмонией. Сам рынок морепродуктов, где зафиксировали первую вспышку новой болезни, закрыли еще 1 января. А факт появления нового вируса власти Китая официально признали 7 января, хотя первого инфицированного обнаружили еще 17 ноября 2019-го.

Церковный праздник 11 января

11 января христиане чтят память преподобного Феодосия Великого. Подробнее.

Народные приметы

Если 11 января – оттепель, то весна будет ранней, но затяжной.

Сильный мороз в этот день – к хорошему урожаю яровых.

Если небо безоблачное – ждите морозов.

Что нельзя делать 11 января

Нельзя принимать подарки от малознакомых людей.

Нельзя подстригать ногти и волосы.

Нельзя брать деньги взаймы.