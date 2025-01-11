Сегодня 11 января: какой праздник и день в истории

11 января 1971 года американский журналист Дон Хефлер впервые использовал термин «Кремниевая долина». В 1923-м Франция и Бельгия оккупировали Рурскую область Германии. В 1922-м впервые в мире для лечения диабета применили инсулин. В 1919-м в советской России и на оккупированных ею территориях Украины ввели продразверстку. В 1913-м родился последний главнокомандующий УПА Василий Кук. В 1785-м Нью-Йорк ненадолго стал столицей США.

Праздники и памятные даты 11 января

11 января — Международный день «Спасибо», Международный день равенства на работе.

Также сегодня: Всемирный день скетчноутинга (праздник художников, создающих заметки по технологии скетчинга – быстрого рисования; скетчноут – это форма заметок, где сочетаются текст и рисунки, что позволяет быстрее запомнить информацию); День тайного приятеля, День осведомленности о болезни Педжета, День «Сигареты опасны для здоровья», День объятий девочек и мальчиков, День «Узнай свое имя на азбуке Морзе».

11 января в истории

11 января 1785 года Нью-Йорк на непродолжительное время стал столицей США. Подробнее.

11 января 1913 года родился последний главнокомандующий УПА Василий Кук. Подробнее.

11 января 1919 года в советской России и на оккупированных ею территориях ввели продразверстку (обязательную сдачу крестьянами государству излишков хлеба). Подробнее.

11 января 1922 года впервые в мире для лечения диабета применили инсулин. Подробнее.

11 января 1923 года войска Франции и Бельгии оккупировали Рурскую область Германии. Подробнее.

11 января 1935 года американка Амелия Эрхарт начала перелет через Тихий океан – от Гавайских островов до Окленда в штате Калифорния. Она стала первым человеком в мире, преодолевшим этот маршрут на самолете. Подробнее.

11 января 1971 года американский журналист Дон Хефлер впервые использовал термин «Кремниевая долина» в публикации для издания «Electronic News». Он подготовил серию материалов под общим заголовком «Кремниевая долина США». Само название происходит от кремния – самого распространенного полупроводника. Он является одним из ключевых материалов производства транзисторов и микросхем – базовых элементов современной электроники.

Сейчас «Кремниевая долина» часто упоминается в переносном смысле. Так обозначают территории, где развиваются (или будут развиваться) современные технологии, IT и высокотехнологичная промышленность. Это не мешает до сих пор существовать реальной «Кремниевой долине» — в Северной Калифорнии (в районе залива Сан-Франциско). Этот регион является глобальным центром высоких технологий и инноваций. И именно о нем писал журналист Хефлер.

На самом деле, он не придумал термин «Кремниевая долина», а только сделал его популярным. Подробности рассказал Джим Винклер – совладелец «Vincler Communications, Inc.» Его цитирует Музей истории компьютеров (CHM).

«Дон был колумнистом Electronic News (EN) – еженедельного таблоида, освещавшего электронную промышленность. EN попадал на столы руководителей и менеджеров электронной промышленности в понедельник утром. Эти люди не начинали свою рабочую неделю, прежде чем прочитать EN. Они хотели знать, что говорят о людях, продукции и компаниях в отрасли. EN была «Библия». Если история не появилась в EN, это не произошло. Дон несколько недель работал над историей о том, как полупроводниковая промышленность преуспевала в долине Санта-Клара в шестидесятые годы. Однажды несколько маркетологов позвонили Дону и сказали, что собираются в тот день быть в Сан-Франциско, и пригласили его на обед. Я работал с Доном, так что мы пошли вместе. Во время обеденного разговора один парень сказал что-то о «Кремниевой долине». Я видел, как глаза Дона едва заметно засветились, как у игрока в покер, который только что сделал стрит, когда он спросил: «Кремниевая долина? Откуда это взялось?» Менеджер по маркетингу сказал: «О, ребята так это называют». Мы обсудили свой интерес по поводу названия, созданного менеджерами отрасли, а затем перешли к другим темам. Возвращаясь в офис, я сказал Дону: «Крутое название, а?» Он усмехнулся. Когда мы вернулись в офис, Дон, который завершал свою историю, сменил заголовок и передал его в штаб-квартиру EN в Нью-Йорке. В следующий понедельник его история появилась под жирным названием: «КРЕМНИЕВАЯ ДОЛИНА, США». И вот как мир узнал о Кремниевой долине».

Отметим, что иногда название «Кремниевая долина» переводят неверно, оставляя «Силиконовой». Путаница возникает из-за того, что на английском кремний (Si) – «silicon», а любимый материал неестественных красавиц силикон – «silicone».

Церковный праздник 11 января

11 января христиане чтят память преподобного Феодосия Великого. Феодосий был родом из Каппадокии. Стремился к одинокой жизни, и поселился в пустынной пещере в Палестине. Там он прожил 30 лет в умеренностях и молитвах. Постепенно вокруг стали собираться последователи Феодосия, желавшие жить под его руководством. Когда избранное для уединения Феодосием место перестало вмещать людей, он удалился в пустыню, взяв с собой кадило с холодным углем. Там, где уголь разгорелся, преподобный основал лавру. Здесь были не только дома для монахов, но и больницы, приюты для пожилых людей. За время жизни преподобный Феодосий получил дар исцеления и творил чудеса. Мирно скончался в возрасте 105 лет.

Народные приметы

Если 11 января – оттепель, то весна будет ранней, но затяжной.

Сильный мороз в этот день – к хорошему урожаю яровых.

Если небо безоблачное – ждите морозов.

Что нельзя делать 11 января

Нельзя принимать подарки от малознакомых людей.

Нельзя подстригать ногти и волосы.

Нельзя брать деньги взаймы.