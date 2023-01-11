Сегодня 11 января: какой праздник и день в истории

11 января по церковному календарю – память преподобного Маркелла и 14 000 младенцев, убитых Иродом в Вифлееме. В мире – день «спасибо». 11 января впервые был применен инсулин, а Нью-Йорк стал столицей США.

Праздники и памятные даты 11 января

Выдающихся памятных дат, профессиональных и государственных праздников в Украине 11 января нет. В мире – Всемирный день «спасибо».

11 января в истории

11 января 1693 года из-за землетрясения и цунами на Сицилии было повреждено 70 городов, погибло около 60 тысяч человек.

11 января 1785 года Нью-Йорк на непродолжительное время стал столицей США. Самый большой и популярный сейчас город Штатов был столицей всего пять лет — до 1790-го. И уступил на тот момент пальму первенства вовсе не Вашингтону. После Нью-Йорка главным городом США стала Филадельфия в штате Пенсильвания. А Вашингтон – только в 1800-м. Кстати, Нью-Йорк не является не только столицей США, но даже столицей одноименного штата Нью-Йорк. Как ни странно, но столица штата – город Олбани.

11 января 1922 года впервые в мире для лечения диабета применен инсулин. Инъекцию гормона 14-летнему пациенту Леонарду Томпсону сделали благодаря результатам исследований группы канадских ученых – Бантинга, Маклеода, Беста и Коллипа. С самого начала идея, как именно экстрагировать гормон из поджелудочной железы, пришла в голову Фредерику Бантингу, который в то время работал хирургом-ортопедом. Со своим предложением он обратился к профессору Университета Торонто Джону Маклеоду. Они начали совместно работать над задачей, постепенно приобщив к процессу студента Чарльза Беста (который стал помощником Бантинга, банально проиграв в орлянку однокурснику) и биохимика Джеймса Коллипа.

Результат их сотворчества впервые опробовали 11 января 2022 года. Пациенту ввели по 7,5 мл перепарата в каждую ягодичную мышцу. Уровень глюкозы в крови снизился. Однако развился абсцесс и общее отравление, поскольку окончательно очистить полученный из телячьей поджелудочной железы экстракт гормона исследователи не смогли. Впрочем, через несколько недель Коллип сообщил Бантингу, что смог доочистить экстракт. Но не захотел рассказать детали процесса, что чуть не привело к драке между исследователями. Очищенный экстракт назвали «инсулин» и опробовали 23 января на том же пациенте. В этот раз никаких побочных эффектов не наблюдалось. Но на этом «приключения» не закончились: Коллип умудрился забыть протокол приготовления инсулина — его пришлось восстанавливать в течение нескольких недель.

За революционное открытие Бантинг и Маклеод были удостоены Нобелевской премии в области физиологии и медицины. Бантинг стал самым молодым ее лауреатом в возрасте 32 лет. Однако сначала не захотел получать премию, поскольку Нобелевский комитет не отметил его помощника Беста. Впрочем, со временем Бантинг все же принял премию и разделил свою часть с Бестом. Так же точно Маклеод разделил свою премию с Коллипом. Кроме того, именно Бест и Коллип получили патент на производство телячьего инсулина как немедицинские члены группы, поскольку участие медиков в коммерческих делах считалось неэтичным. Патент они передали в Торонтский университет, а он предоставил лицензии многим медицинским фирмам по всему миру.

11 января 1935 года американка Амелия Эрхарт начала перелет через Тихий океан – от Гавайских островов до Окленда в штате Калифорния. Она стала первым человеком в мире, преодолевшим этот маршрут на самолете. До отчаянной авиаторки при попытках перелета по этому маршруту погибло большое количество пилотов, и попытки совершать перелет запретило правительство США. Но Эрхарт добилась специального разрешения для себя. И ее попытка была удачной. На перелет она потратила 18 часов и 16 минут. После приземления в Калифорнии Амелия получила телеграмму от президента Рузвельта: «Поздравляю – Вы победили снова».

Церковный праздник 11 января

11 января христиане чтят память 14 000 младенцев, убитых Иродом в Вифлееме, а также — преподобного Маркела, игумена обители «Неусыпающих».

Рождение Иисуса Христа предсказали восточные волхвы, увидев на небе новую звезду. Они сказали, что она предвещала рождение Царя Иудейского и направились в Иерусалим, чтобы поклониться ребенку. А звезда указывала им путь. Однако, поклонившись Христу, волхвы не вернулись к царю Ироду, как он повелел им. Они услышали божественное откровение и пошли в свою страну другим путем. Так Ирод понял, что его замысел найти и уничтожить «конкурента» – младенца – не осуществился. Он приказал убить в Вифлееме и его окрестностях всех детей мужского пола в возрасте от двух лет и младше. Таких набралось около 14 тысяч. Царь рассчитывал, что среди убитых детей будет и ребенок, за которым он «охотился». Убитые по приказу Ирода дети стали первыми мучениками за Христа. Гнев Божий вскоре наказал Ирода: его постигла лютая болезнь, и он умер, живьем съеденный червями.

Преподобный Маркелл, игумен обители «Неусыпающих» был родом из Сирии. Имение, доставшееся ему от родителей, Маркелл раздал нищим, порвав связь с миром. Впоследствии он добрался до Византии, где прибыл к преподобному Александру, игумену обители «Неусыпающих». Обитель получила название от того, что псалмы в ней пели непрерывно – и днем, и ночью. Преподобный принял Маркелла и постриг его в монашество. После смерти святого Александра, а за ним следующего игумена обители Иоанна Маркелла избрали новым игуменом, невзирая на его не желание. В этом сане он пробыл 60 лет. Маркелл имел дар исцеления, изгонял бесов и творил чудеса. Преподобный мирно умер в 485 году.

Народные приметы

11 января безоблачно – жди сильных морозов.

11 января яркие звезды – к холодам.

Что нельзя делать 11 января

Не нужно покидать дом без особой надобности.

Лучше не начинать важных дел.