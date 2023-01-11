Сьогодні 11 січня: яке свято та день в історії

11 січня за церковним календарем – пам’ять преподобного Маркелла та 14 000 немовлят, убитих Іродом у Віфлеємі. У світі – день “дякую”. 11 січня вперше було застосовано інсулін, а Нью-Йорк став столицею США.

Свята та пам’ятні дати 11 січня

Видатних пам’ятних дат, професійних та державних свят в Україні 11 січня немає. У світі – Всесвітній день “дякую”.

11 січня в історії

11 січня 1693 року через землетрус та цунамі на Сицилії було пошкоджено 70 міст, загинуло близько 60 тисяч людей.

11 січня 1785 Нью-Йорк на нетривалий час став столицею США. Найбільше та популярне зараз місто Штатів було столицею всього п’ять років – до 1790-го. І поступилося на той момент пальмою першості зовсім не Вашингтону. Після Нью-Йорка головним містом США стала Філадельфія у штаті Пенсільванія. А Вашингтон – лише 1800-го. До речі, Нью-Йорк не є не лише столицею США, а й навіть столицею однойменного штату Нью-Йорк. Як не дивно, але столиця штату – місто Олбані.

11 січня 1922 року вперше у світі для лікування діабету застосований інсулін. Ін’єкцію гормону 14-річному пацієнту Леонарду Томпсону зробили завдяки результатам досліджень групи канадських вчених – Бантінга, Маклеода, Беста та Колліпа. Із самого початку ідея, як саме екстрагувати гормон із підшлункової залози, спала на думку Фредеріку Бантінгу, який на той час працював хірургом-ортопедом. Зі своєю пропозицією він звернувся до професора Університету Торонто Джона Маклеода. Вони почали спільно працювати над завданням, поступово долучивши до процесу студента Чарльза Беста (який став помічником Бантінга, банально програвши в орлянку однокурснику) та біохіміка Джеймса Колліпа.

Результат їхньої співтворчості вперше випробували 11 січня 2022 року. Пацієнту ввели по 7,5 мл перепарату в кожен сідничний м’яз. Рівень глюкози в крові знизився. Однак розвинувся абсцес і загальне отруєння, оскільки остаточно очистити отриманий з підшлункової телячої залози екстракт гормону дослідники не змогли. Втім, за кілька тижнів Колліп повідомив Бантінгу, що зміг доочистити екстракт. Але не захотів розповісти деталі процесу, що мало не призвело до бійки між дослідниками. Очищений екстракт назвали “інсулін” і випробували 23 січня на тому самому пацієнті. На цей раз жодних побічних ефектів не спостерігалося. Але на цьому “пригоди” не закінчилися: Колліп примудрився забути протокол приготування інсуліну – його довелося відновлювати протягом кількох тижнів.

За революційне відкриття Бантінг та Маклеод були удостоєні Нобелівської премії у галузі фізіології та медицини. Бантінг став наймолодшим її лауреатом у віці 32 років. Однак спочатку не захотів здобувати премію, оскільки Нобелівський комітет не відзначив його помічника Беста. Втім, згодом Бантінг все ж таки прийняв премію і розділив свою частину з Бестом. Так само Маклеод розділив свою премію з Колліпом. Крім того, саме Бест та Колліп отримали патент на виробництво телячого інсуліну як немедичні члени групи, оскільки участь медиків у комерційних справах вважалася неетичною. Патент вони передали до Торонтського університету, а він надав ліцензії багатьом медичним фірмам по всьому світу.

11 січня 1935 року американка Амелія Ергарт розпочала переліт через Тихий океан – від Гавайських островів до Окленда в штаті Каліфорнія. Вона стала першою людиною у світі, яка подолала цей маршрут на літаку. До відчайдушної авіаторки при спробах перельоту цим маршрутом загинула велика кількість пілотів, і спроби здійснювати переліт заборонив уряд США. Але Ергарт добилася спеціального дозволу для себе. І її спроба була вдалою. На переліт вона витратила 18 годин та 16 хвилин. Після приземлення в Каліфорнії Амелія отримала телеграму від президента Рузвельта: “Вітаю – Ви перемогли знову”.

Церковне свято 11 січня

11 січня християни вшановують пам’ять 14 000 немовлят, убитих Іродом у Віфлеємі, а також – преподобного Маркела, ігумена обителі “Неусипаючих”.

Народження Ісуса Христа пророкували східні волхви, побачивши на небі нову зірку. Вони сказали, що вона передвіщала народження юдейського Царя і попрямували до Єрусалиму, щоб поклонитися дитині. А зірка вказувала їм шлях. Однак, вклонившись Христу, волхви не повернулися до царя Ірода, як він наказав їм. Вони почули божественне одкровення і пішли до своєї країни іншим шляхом. Так Ірод зрозумів, що його задум знайти та знищити “конкурента” – немовля – не здійснився. Він наказав убити у Віфлеємі та його околицях всіх дітей чоловічої статі віком від двох років та молодших. Таких набралось близько 14 тисяч. Цар розраховував, що серед убитих дітей буде й дитина, на яку він “полював”. Вбиті за наказом Ірода діти стали першими мучениками за Христа. Гнів Божий незабаром покарав Ірода: його спіткала люта хвороба, і він помер, живцем з’їдений хробаками.

Преподобний Маркелл, ігумен обителі “Неусипаючих” був родом із Сирії. Маєток, що дістався йому від батьків, Маркелл роздав жебракам, порвавши зв’язок зі світом. Згодом він дістався Візантії, де прибув до преподобного Олександра, ігумена обителі “Неусипаючих”. Обитель отримала назву від того, що псалми в ній співали безперервно – і вдень, і вночі. Преподобний прийняв Маркелла і постриг його у чернецтво. Після смерті святого Олександра, а за ним наступного ігумена обителі Іоанна Маркелла обрали новим ігуменом, незважаючи на його небажання. У цьому сані він пробув 60 років. Маркелл мав дар зцілення, виганяв бісів і творив чудеса. Преподобний мирно помер 485 року.

Народні прикмети

11 січня безхмарно – чекай на сильні морози.

11 січня яскраві зірки – до холодів.

Що не можна робити 11 січня

Не потрібно залишати будинок без особливої ​​потреби.

Краще не розпочинати важливих справ.