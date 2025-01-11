Сьогодні 11 січня: яке свято та день в історії

11 січня 1971 року американський журналіст Дон Гефлер вперше використав термін “Кремнієва долина”. У 1923-му Франція та Бельгія окупували Рурську область Німеччини. У 1922-му вперше у світі для лікування діабету застосували інсулін. У 1919-му в радянській Росії та на окупованих нею територіях України запровадили продрозкладку. У 1913-му народився останній головнокомандувач УПА Василь Кук. У 1785-му Нью-Йорк ненадовго став столицею США.

Свята та пам’ятні дати 11 січня

11 січня – Міжнародний день “Дякую”, Міжнародний день рівності на роботі.

Також сьогодні: Всесвітній день скетчноутингу (свято художників, які створюють нотатки за технологією скетчінгу – швидкого малювання; скетчноут – це форма нотаток, де поєднуються текст і малюнки, що дозволяє швидше запам’ятати інформацію); День таємного приятеля, День поінформованості про хворобу Педжета, День “Цигарки небезпечні для здоров’я”, День обіймів дівчаток та хлопчиків, День “Дізнайся своє ім’я на абетці Морзе”.

11 січня в історії

11 січня 1785 року Нью-Йорк на нетривалий час став столицею США. Докладніше.

11 січня 1913 року народився останній головнокомандувач УПА Василь Кук. Докладніше.

11 січня 1919 року в радянській Росії та на окупованих нею територіях запровадили продрозкладку (обов’язкову здачу селянами державі надлишків хліба). Докладніше.

11 січня 1922 року вперше у світі для лікування діабету застосували інсулін. Докладніше.

11 січня 1923 року війська Франції та Бельгії окупували Рурську область Німеччини. Докладніше.

11 січня 1935 року американка Амелія Ергарт розпочала переліт через Тихий океан – від Гавайських островів до Окленда в штаті Каліфорнія. Вона стала першою людиною у світі, яка подолала цей маршрут на літаку. Докладніше.

11 січня 1971 року американський журналіст Дон Гефлер вперше використав термін “Кремнієва долина” в публікації для видання “Electronic News”. Він підготував серію матеріалів під загальним заголовком “Кремнієва долина США”. Сама назва походить від кремнію – найпоширенішого напівпровідника. Він є одним із ключових матеріалів для виробництва транзисторів і мікросхем – базових елементів сучасної електроніки.

Зараз “Кремнієва долина” часто згадується в переносному значенні. Так позначають території, де розвиваються (або розвиватимуться) сучасні технології, IT та високотехнологічна промисловість. Це не заважає досі існувати реальній “Кремнієвій долині” – у Північній Каліфорнії (в районі затоки Сан-Франциско). Цей регіон є глобальним центром високих технологій та інновацій. І саме про нього писав журналіст Гефлер.

Насправді він не придумав термін “Кремнієва долина”, а тільки зробив його популярним. Подробиці розповів Джим Вінклер – співвласник “Vincler Communications, Inc.” Його цитує Музей історії комп’ютерів (CHM).

“Дон був колумністом “Electronic News” (EN) – щотижневого таблоїда, який висвітлював електронну промисловість. EN потрапляв на столи керівників та менеджерів електронної промисловості в понеділок вранці. Ці люди не розпочинали свій робочий тиждень, перш ніж прочитати EN. Вони хотіли знати, що говорять про людей, продукцію та компанії в галузі. EN була “Біблія”. Якщо історія не з’явилася в EN, це не сталося. Дон кілька тижнів працював над історією про те, як напівпровідникова промисловість процвітала в долині Санта-Клара в шістдесяті роки. Одного разу кілька маркетологів зателефонували Дону та сказали, що збираються того дня бути в Сан-Франциско, й запросили його на обід. Я працював з Доном, тож ми пішли разом. Під час обідньої розмови один хлопець сказав щось про “Кремнієву долину”. Я бачив, як очі Дона ледь помітно засвітилися, як у гравця в покер, який щойно зробив стріт, коли він запитав: “Кремнієва долина?” Звідки це взялося?” Менеджер з маркетингу сказав: “О, хлопці так це називають”. Ми обговорили свій інтерес з приводу назви, створеної менеджерами галузі, а потім перейшли до інших тем. Повертаючись до офісу, я сказав Дону: “Крута назва, га?” Він усміхнувся. Коли ми повернулися в офіс, Дон, який завершував свою історію, змінив заголовок і передав його в штаб-квартиру EN у Нью-Йорку. Наступного понеділка його історія з’явилася під жирною назвою: “КРЕМНІЄВА ДОЛИНА, США”. І ось як світ дізнався про Кремнієву долину”.

Відзначимо, що інколи назву “Кремнієва долина” переводять українською невірно, залишаючи “Силіконовою”. Плутанина виникає через те, що англійською кремній (Si) – “silicon”, а улюблений матеріал неприродних красунь силікон – “silicone”.

Церковне свято 11 січня

11 січня християни вшановують пам’ять преподобного Феодосія Великого. Феодосій був родом із Каппадокії. Прагнув самотнього життя, і оселився в пустельній печері в Палестині. Там він прожив 30 років у помірності та молитвах. Поступово довкола стали збиратися послідовники Феодосія, які хотіли жити під його керівництвом. Коли обране для усамітнення Феодосієм місце перестало вміщати людей, він пішов у пустелю, взявши із собою кадило з холодним вугіллям. Там, де вугілля розгорілося, преподобний заснував перший гуртожитський монастир (лавру). Тут були не лише будинки для ченців, а й лікарні, притулки для людей похилого віку. За час життя преподобний Феодосій отримав дар зцілення та творив чудеса. Мирно помер у віці 105 років.

Народні прикмети

Якщо 11 січня – відлига, то весна буде ранньою, але затяжною.

Сильний мороз у цей день – до хорошого врожаю ярових.

Якщо небо безхмарне – чекайте на морози.

Що не можна робити 11 січня

Не можна приймати подарунки від малознайомих людей.

Не можна підстригати нігті та волосся.

Не можна брати гроші в борг.