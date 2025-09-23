Что с COVID на Харьковщине: опубликована статистика за неделю
С 15 по 21 сентября на Харьковщине гриппом и ОРВИ, с учетом случаев заболеваний COVID-19, заболели 3054 человека, из них 1109 (36,3%) – дети в возрасте до 17 лет.
В Харьковском областном центре контроля и профилактики болезней констатируют: по сравнению с предыдущей неделей отмечается снижение заболеваемости на 6%. Однако эти показатели – выше прошлогодних на 28,2%.
«Как и в прошлом году, с 30 недели 2025 года (с 21 по 27 июля) в области отмечается постепенный рост заболеваемости COVID-19. В структуре ОРВИ удельный вес заболеваемости COVID-19 составляет 15,6%: в области заболел 661 человек, интенсивный показатель на 100 тыс. населения – 25.59, из них 103 ребенка (15,6%)», — информируют специалисты.
Госпитализировали 125 человек, у которых подтвердили COVID.
«По данным вирусологического мониторинга обследовано 393 больных, положительные результаты выявлены у 86 человек, из них у 80 (93,0%) обнаружен вирус SARS-CoV-2», — подытожили в Центре.
Напомним, рост заболеваемости коронавирусом начали фиксировать в Харьковской области в конце августа. Отмечалось, что в регионе циркулирует коронавирус субварианта Stratus (XFG). Тогда его обнаружили у двух женщин от 50 лет, жительниц Харькова и Балаклеи.
