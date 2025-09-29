Умершие от COVID-19 в этом году на Харьковщине не были привиты – эпидемиолог

Насколько эффективна существующая вакцина от нового штамма COVID-19, узнавала МГ «Объектив».

С начала года 11 человек скончались от COVID-19 в Харьковской области, сообщила МГ «Объектив» Татьяна Карлова, заведующая отделом эпидемиологического надзора ГУ «Харьковский областной центр контроля и профилактики болезней Министерства здравоохранения Украины».

«Что касается вакцинации, она эффективна. Она активизирует иммунную систему против вируса, возбудителя этой же группы. Но ведь у нас население не прививается ни от ковида, ни от гриппа. А летальных исходов у нас в области от ковида с начала года 11. И ни один из умерших не был защищен от ковида вакциной», — подчеркнула Татьяна Карлова.

По наблюдениям эпидемиологов, с конца июля наблюдают необъяснимый и не сезонный подъем этого заболевания в целом по Украине и в Харьковской области в частности.

«Это не характерно в принципе для острых респираторных заболеваний (летняя активность – прим. ред.). Но когда мы сравнили ситуацию с прошлым годом, с 2024, видели такую ​​же активность ковида летом, также в конце июля. Сейчас это сложно объяснить. Потому что очень высокая активность миграционных процессов происходит на территории этой Украины, что внутренняя, что внешняя, поэтому этот вопрос может изучать научно», — отметила эпидемиолог.

Коронавирус циркулировал всегда, напоминает Карлова. Никуда эта разновидность вируса не исчезала, но и не имела такой актуальности, как при пандемии COVID-19, который уже изъяли из перечня опасных инфекций.