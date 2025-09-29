Все на Харьковщине — в зоне риска: о болезни предупредили эпидемиологи

Все гражданские и военные сейчас находятся в группе высокого риска из-за столбняка. Об этом МГ «Объектив» сообщила Татьяна Карлова, заведующая отделом эпидемиологического надзора ГУ «Харьковский областной центр контроля и профилактики болезней Министерства здравоохранения Украины».

«На сегодня мы все — и взрослые, и дети, и гражданские, и военные — учитывая, в каких условиях мы находимся, все находимся в группе высокого риска. Потому что мы все можем получить в любую минуту, час какую-то травму. И если это травма с нарушением или целостности кожных покровов, или слизистых, столбняк является именно той бактерией, которой мы можем инфицироваться из-за загрязненной раны», — пояснила Татьяна Карлова.

Сейчас эпидемиологи не отслеживают количество жителей Харьковской области, которые добровольно решили привиться от столбняка. Потому что существует календарь профилактических прививок, а в случае ранения проводят экстренную профилактику столбняка.

«О выполнении плана профилактических прививок в отношении столбняка за 8 месяцев 2025 года: дети в возрасте до года — 63,4%, дети в возрасте 18 месяцев — 60,0%, дети шести лет-61,4%, дети в возрасте 16 лет – 68,6%, взрослые –67,5%», — сообщила заведующая отделом эпидемиологического надзора.

В целом, комбинированной вакциной АДС-м в Харьковской области стали чаще прививаться: в 2021 году тех, кто вакцинировался, было только 40,7%, в 2024 году количество вакцинированных уже 74,1%.

Что касается экстренной вакцинации от столбняка, то врачи отталкиваются от характера раны или травмы, полученной военным или гражданским. И если хирурги решают, что эта рана подлежит экстренной профилактике, то ее обязательно проводят, отметила Татьяна Карлова.

Военным делают экстренную вакцинацию теми препаратами, которые сегодня есть в госпиталях или стабилизационных пунктах. Причем обязательно, несмотря даже на предыдущие прививки.

«Что касается гражданского, то у него есть возможность в течение двадцати дней после травмы узнать, была ли у него прививка против столбняка или нет. Это можно узнать у врача, с которым пациент заключил декларацию. В общем, если человек получил плановым порядком прививки, столбняк – это одна из тех инфекций, которая дает очень хороший иммунологический ответ. И вакцина, и защита иммунологическая очень эффективны именно при столбняке. Делают эти прививки от двух месяцев комбинированной вакциной АКДС: в два, четыре, шесть месяцев – и в 18 ревакцинация. Следующая вакцинация уже в шесть лет, а затем каждые 10 лет до конца жизни люди должны получать ревакцинацию», — пояснила заведующая отделом эпидемиологического надзора.