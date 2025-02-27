Где в марте харьковчане смогут провакцинировать любимцев от бешенства

О том, что в марте специалисты Харьковской областной государственной больницы ветеринарной медицины будут проводить вакцинацию, сообщили в мэрии.

В частности, пункты вакцинации будут работать в Немышлянском и Индустриальном районе по таким адресам:

– переулок Капустник – с 14:00 до 15:00 5 марта;

– ул. Молодежная – с 14:00 до 15:00 6 марта;

– Немышлянская набережная – с 14:00 до 15:00 12 марта;

– ул. Михаила Водяного – с 14:00 до 15:00 13 марта;

– ул. Дружбы – с 14:00 до 15:00 19 марта;

– ул. Луи Пастера – с 14:00 до 15:00 20 марта.

В горсовете добавили: те, кто не смогут сделать прививку четверолапому в указанные дни, смогут обратить за услугой в любую участковую ветбольницу.