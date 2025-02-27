Где в марте харьковчане смогут провакцинировать любимцев от бешенства
Фото: ХГС
О том, что в марте специалисты Харьковской областной государственной больницы ветеринарной медицины будут проводить вакцинацию, сообщили в мэрии.
В частности, пункты вакцинации будут работать в Немышлянском и Индустриальном районе по таким адресам:
– переулок Капустник – с 14:00 до 15:00 5 марта;
– ул. Молодежная – с 14:00 до 15:00 6 марта;
– Немышлянская набережная – с 14:00 до 15:00 12 марта;
– ул. Михаила Водяного – с 14:00 до 15:00 13 марта;
– ул. Дружбы – с 14:00 до 15:00 19 марта;
– ул. Луи Пастера – с 14:00 до 15:00 20 марта.
В горсовете добавили: те, кто не смогут сделать прививку четверолапому в указанные дни, смогут обратить за услугой в любую участковую ветбольницу.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: бешенство, вакцинация, мэрия, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 27 февраля 2025 в 11:32;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О том, что в марте специалисты Харьковской областной государственной больницы ветеринарной медицины будут проводить вакцинацию, сообщили в мэрии.".