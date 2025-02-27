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Где в марте харьковчане смогут провакцинировать любимцев от бешенства

Общество 11:32   27.02.2025
Николь Костенко-Лагутина
Где в марте харьковчане смогут провакцинировать любимцев от бешенства Фото: ХГС

О том, что в марте специалисты Харьковской областной государственной больницы ветеринарной медицины будут проводить вакцинацию, сообщили в мэрии.

В частности, пункты вакцинации будут работать в Немышлянском и Индустриальном районе по таким адресам:

– переулок Капустник – с 14:00 до 15:00 5 марта;
– ул. Молодежная – с 14:00 до 15:00 6 марта;
– Немышлянская набережная – с 14:00 до 15:00 12 марта;
– ул. Михаила Водяного – с 14:00 до 15:00 13 марта;
– ул. Дружбы – с 14:00 до 15:00 19 марта;
– ул. Луи Пастера – с 14:00 до 15:00 20 марта.

В горсовете добавили: те, кто не смогут сделать прививку четверолапому в указанные дни, смогут обратить за услугой в любую участковую ветбольницу.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • • Дата публикации материала: 27 февраля 2025 в 11:32;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О том, что в марте специалисты Харьковской областной государственной больницы ветеринарной медицины будут проводить вакцинацию, сообщили в мэрии.".