Парамедику, погибшей на Харьковском направлении, дали звание Героя Украины

Президент Украины Владимир Зеленский издал указ о присвоении парамедику Ирине Цыбух звание Героя Украины посмертно.

Указ обнародован на сайте президента Украины.

«За личное мужество и героизм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, самоотверженное служение Украинскому народу постановляю:

Присвоить звание Герой Украины и орден «Золотая Звезда» ЦЫБУХ Ирине Владимировне — общественной деятельнице, руководительнице экипажа добровольческого батальона «Госпитальеры» (посмертно)», — говорится в указе.

Ирина Цыбух родилась во Львове, была журналисткой – работала на «Суспильном». Девушка погибла 29 мая 2024 года в Харьковском направлении во время ротации. Через несколько дней ей должно было исполниться 26 лет.