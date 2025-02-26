Парамедику, погибшей на Харьковском направлении, дали звание Героя Украины
Президент Украины Владимир Зеленский издал указ о присвоении парамедику Ирине Цыбух звание Героя Украины посмертно.
Указ обнародован на сайте президента Украины.
«За личное мужество и героизм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, самоотверженное служение Украинскому народу постановляю:
Присвоить звание Герой Украины и орден «Золотая Звезда» ЦЫБУХ Ирине Владимировне — общественной деятельнице, руководительнице экипажа добровольческого батальона «Госпитальеры» (посмертно)», — говорится в указе.
Ирина Цыбух родилась во Львове, была журналисткой – работала на «Суспильном». Девушка погибла 29 мая 2024 года в Харьковском направлении во время ротации. Через несколько дней ей должно было исполниться 26 лет.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: Владимир зеленский, герой Украины, звание, посмертно, указ, Харьковское направление;
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- • Дата публикации материала: 26 февраля 2025 в 22:19;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Президент Украины Владимир Зеленский издал указ о присвоении парамедику Ирине Цыбух звание Героя Украины посмертно.".