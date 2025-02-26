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Парамедику, погибшей на Харьковском направлении, дали звание Героя Украины

Общество 22:19   26.02.2025
Оксана Якушко
Парамедику, погибшей на Харьковском направлении, дали звание Героя Украины Фото: Ирина Цыбух / Facebook

Президент Украины Владимир Зеленский издал указ о присвоении парамедику Ирине Цыбух звание Героя Украины посмертно.

Указ обнародован на сайте президента Украины.

«За личное мужество и героизм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, самоотверженное служение Украинскому народу постановляю:

Присвоить звание Герой Украины и орден «Золотая Звезда» ЦЫБУХ Ирине Владимировне — общественной деятельнице, руководительнице экипажа добровольческого батальона «Госпитальеры» (посмертно)», — говорится в указе.

Ирина Цыбух родилась во Львове, была журналисткой – работала на «Суспильном». Девушка погибла 29 мая 2024 года в Харьковском направлении во время ротации. Через несколько дней ей должно было исполниться 26 лет.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 26 февраля 2025 в 22:19;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Президент Украины Владимир Зеленский издал указ о присвоении парамедику Ирине Цыбух звание Героя Украины посмертно.".