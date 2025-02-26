Live
  • Ср 26.02.2025
  • Харьков  -8°С
  • USD 41.74
  • EUR 43.79

Поврежден университет, оперный театр: чем били ночью по Харькову (видео, фото)

Происшествия 07:40   26.02.2025
Николь Костенко-Лагутина
Поврежден университет, оперный театр: чем били ночью по Харькову (видео, фото)

«Прилеты» по Харькову зафиксировали около 00:00, уточнил спикер областной прокуратуры Дмитрий Чубенко.

Дополнено в 07:40. Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, что вследствие попадания осколков БпЛА «Герань» в 00:10 повреждено остекление в жилом доме, университет, оперных театр и кафе.

«00:25 В результате попадания обломков БпЛА «Герань» в 9-этажный многоквартирный жилой дом возник пожар в квартире на 2-м этаже, частично повреждена стена и остекление дома. Пострадали два человека, получившие острую реакцию на стресс. Спасли еще 5 человек», – написал начальник ХОВА.

Еще один удар зафиксировали в 00:30 – осколки беспилотника «Герань» упали на тротуар. В результате в соседнем доме вылетели стекла, повреждено кафе и контактная сеть троллейбусов. Обошлось без пострадавших.

Прилет в Харькове 26 февраля 2025
Фото: Олег Синегубов/Telegram
Прилет в Харькове 26 февраля 2025
Фото: Олег Синегубов/Telegram

Дополнено в 07:30. Пятерых жителей дома удалось спасти из обстрелянного дома в Киевском районе, пишут в облуправлении ГСЧС в Харьковской области. На данный момент известно о двух пострадавших – у них острая реакция на стресс. Ликвидировали результаты обстрелов 35 спасателей и семь единиц спецтехники.

«Сегодня ночью враг нанес удары БпЛА по городу Харькову. Одно из попаданий было в 9-этажный жилой дом Киевского района города Харькова. Горела квартира на 2 этаже многоэтажки. Площадь пожара 50 кв.», – сообщили спасатели.

Прилет в Харькове 26 февраля 2025

 

Прилет в Харькове 26 февраля 2025

Прилет в Харькове 26 февраля 2025

Прилет в Харькове 26 февраля 2025

В прокуратуре сообщают об ударах трех БпЛА в двух районах Харькова – Киевском и Шевченковском.

«В Киевском районе 2 попадания, самое серьезное позади меня – это попадание во второй этаж 9-этажного жилого дома. В квартире, к счастью, никого не было и в этом доме никто не получил серьезных ранений. По состоянию на час ночи два человека обратились с острой реакцией на стресс. И еще двоих выносили на носилках бригады скорой медицинской помощи. Им оказывается медицинская помощь и их осматривают медики. Сейчас не готовы сказать относительно их состояния и будут ли у них ранения, поскольку, в принципе, это пожилые люди, они не передвигаются сами, поэтому их выносили на носилках и сейчас осматривают», – уточнил Чубенко.

Второй «прилет» в Киевском районе был возле здания ресторана – оно также получило повреждения из-за обстрела.

«И третье попадание на одной из центральных улиц города Харькова, в центре города. В результате взрыва были повреждены остекление и фасад 7-этажного жилого дома. Десятки окон выбиты на этом объекте. Попадание было именно на улице, в дорожное покрытие. Предварительно, для обстрела россияне использовали БпЛА под названием «Герань», – добавил спикер.

Напомним, воздушную тревогу в Харькове объявили 25 февраля в 23:46 – жителей информировали об угрозе атаки «шахедов». В разных районах была слышна работа ПВО. Взрывы начались около полуночи и продолжались в течение получаса. Уже ночью 26 февраля мэр Игорь Терехов сообщил о трех «прилетах» в двух районах Харькова – Шевченковском и Киевском. По данным городского головы, враг атаковал Харьков четырьмя беспилотниками.

Читайте также: Новости Харькова — главное за 26 февраля: взрывы, «прилеты», пострадавшие

Автор: Николь Костенко-Лагутина
Популярно
Поврежден университет, оперный театр: чем били ночью по Харькову (видео, фото)
Поврежден университет, оперный театр: чем били ночью по Харькову (видео, фото)
26.02.2025, 07:40
В Харькове — прилеты по Сумской, в кафе и многоэтажку: Терехов о последствиях
В Харькове — прилеты по Сумской, в кафе и многоэтажку: Терехов о последствиях
26.02.2025, 01:30
Новости Харькова — главное за 26 февраля: взрывы, «прилеты», пострадавшие
Новости Харькова — главное за 26 февраля: взрывы, «прилеты», пострадавшие
26.02.2025, 08:17
Сегодня 26 февраля: какой праздник и день в истории
Сегодня 26 февраля: какой праздник и день в истории
26.02.2025, 06:00
Прогноз погоды на 26 февраля в Харькове и области: морозы будут ослабевать
Прогноз погоды на 26 февраля в Харькове и области: морозы будут ослабевать
25.02.2025, 21:58
Шесть раз пытались прорвать оборону ВСУ оккупанты на Харьковском направлении
Шесть раз пытались прорвать оборону ВСУ оккупанты на Харьковском направлении
26.02.2025, 08:13

Новости по теме:

17:30
Погибший и раненый – россияне ударили FPV-дроном по машине на Харьковщине
10:35
Били утром и вечером: последствия обстрела Дергачевской громады (фото)
10:40
Фото обстрелянного утром Харькова показали в прокуратуре
07:06
Утром россияне обстреляли Харьков, повреждено предприятие – Терехов 
12:10
Два человека ранены на Харьковщине: пострадали на трассе

Вы читали новость: «Поврежден университет, оперный театр: чем били ночью по Харькову (видео, фото)»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 26 февраля 2025 в 07:40;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "«Прилеты» по Харькову зафиксировали около 00:00, уточнил спикер областной прокуратуры Дмитрий Чубенко.".