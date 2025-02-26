Поврежден университет, оперный театр: чем били ночью по Харькову (видео, фото)

«Прилеты» по Харькову зафиксировали около 00:00, уточнил спикер областной прокуратуры Дмитрий Чубенко.

Дополнено в 07:40. Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, что вследствие попадания осколков БпЛА «Герань» в 00:10 повреждено остекление в жилом доме, университет, оперных театр и кафе.

«00:25 В результате попадания обломков БпЛА «Герань» в 9-этажный многоквартирный жилой дом возник пожар в квартире на 2-м этаже, частично повреждена стена и остекление дома. Пострадали два человека, получившие острую реакцию на стресс. Спасли еще 5 человек», – написал начальник ХОВА.

Еще один удар зафиксировали в 00:30 – осколки беспилотника «Герань» упали на тротуар. В результате в соседнем доме вылетели стекла, повреждено кафе и контактная сеть троллейбусов. Обошлось без пострадавших.

Дополнено в 07:30. Пятерых жителей дома удалось спасти из обстрелянного дома в Киевском районе, пишут в облуправлении ГСЧС в Харьковской области. На данный момент известно о двух пострадавших – у них острая реакция на стресс. Ликвидировали результаты обстрелов 35 спасателей и семь единиц спецтехники.

«Сегодня ночью враг нанес удары БпЛА по городу Харькову. Одно из попаданий было в 9-этажный жилой дом Киевского района города Харькова. Горела квартира на 2 этаже многоэтажки. Площадь пожара 50 кв.», – сообщили спасатели.

В прокуратуре сообщают об ударах трех БпЛА в двух районах Харькова – Киевском и Шевченковском.

«В Киевском районе 2 попадания, самое серьезное позади меня – это попадание во второй этаж 9-этажного жилого дома. В квартире, к счастью, никого не было и в этом доме никто не получил серьезных ранений. По состоянию на час ночи два человека обратились с острой реакцией на стресс. И еще двоих выносили на носилках бригады скорой медицинской помощи. Им оказывается медицинская помощь и их осматривают медики. Сейчас не готовы сказать относительно их состояния и будут ли у них ранения, поскольку, в принципе, это пожилые люди, они не передвигаются сами, поэтому их выносили на носилках и сейчас осматривают», – уточнил Чубенко.

Второй «прилет» в Киевском районе был возле здания ресторана – оно также получило повреждения из-за обстрела.

«И третье попадание на одной из центральных улиц города Харькова, в центре города. В результате взрыва были повреждены остекление и фасад 7-этажного жилого дома. Десятки окон выбиты на этом объекте. Попадание было именно на улице, в дорожное покрытие. Предварительно, для обстрела россияне использовали БпЛА под названием «Герань», – добавил спикер.

Напомним, воздушную тревогу в Харькове объявили 25 февраля в 23:46 – жителей информировали об угрозе атаки «шахедов». В разных районах была слышна работа ПВО. Взрывы начались около полуночи и продолжались в течение получаса. Уже ночью 26 февраля мэр Игорь Терехов сообщил о трех «прилетах» в двух районах Харькова – Шевченковском и Киевском. По данным городского головы, враг атаковал Харьков четырьмя беспилотниками.