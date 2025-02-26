Пошкоджений університет, оперний театр: чим били по Харкову (відео, фото)

“Прильоти” по Харкову зафіксували близько 00:00, уточнив речник обласної прокуратури Дмитро Чубенко.

Доповнено о 07:40. Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що внаслідок влучення уламків БпЛА “Герань” о 00:10 пошкоджено скління у житловому будинку, університет, оперний театр та кафе.

“00:25 Внаслідок влучання уламків БпЛА «Герань» в 9-поверховий багатоквартирний житловий будинок виникла пожежа в квартирі на 2-му поверсі, частково пошкоджено стіну та скління будинку. Постраждали дві людини, отримали гостру реакцію на стрес. Врятували ще 5 людей”, – написав начальник ХОВА.

Ще один удар зафіксували о 00:30 – уламки безпілотника “Герань” впали на тротуар. У результаті в сусідньому будинку вилетіли шибки, пошкоджено кафе та контактна мережа тролейбусів. Обійшлося без постраждалих.

Доповнено о 07:30. П’ятьох мешканців будинку вдалося врятувати з обстріляного будинку у Київському районі, пишуть в облуправлінні ДСНС у Харківській області. Наразі відомо про двох постраждалих – у них гостра реакція на стрес. Ліквідували результати обстрілів 35 рятувальників та сім одиниць спецтехніки.

“Сьогодні вночі ворог завдав ударів БпЛА по місту Харкову. Одне з влучань було у 9-поверховий житловий будинок Київського району міста Харкова. Горіла квартира на 2 поверсі багатоповерхівки. Площа пожежі 50 м кв.”, – повідомили рятувальники.





У прокуратурі повідомляють про удари трьох БпЛА у двох районах Харкова – Київському та Шевченківському.

“У Київському районі два влучання, найсерйозніше позаду мене – це влучання у другий поверх 9-поверхового житлового будинку. У квартирі, на щастя, нікого не було і в цьому будинку ніхто не отримав серйозних поранень. Станом на першу годину ночі дві особи звернулися з гострою реакцією на стрес. І ще двох осіб виносили на ношах бригади швидкої медичної допомоги. Їм надається медична допомога і їх оглядають медики. Зараз не готові сказати щодо їх стану і чи будуть в них поранення, оскільки, в принципі, це люди були похилого віку, вони не пересуваються самі, тому їх виносили на ношах і зараз оглядають”, – уточнив Чубенко.

Другий “приліт” у Київському районі був біля будівлі ресторану – він також отримав пошкодження через обстріл.

“І третє влучання на одній з центральних вулиць міста Харкова, в середмісті. Внаслідок вибуху було пошкоджено скління і фасад 7-поверхового житлового будинку. Десятки вікон вибито на цьому об’єкті. Влучання було саме на вулиці, в дорожнє покриття. Попередньо, для обстрілу росіяни використали БпЛА під назвою “Герань”, – додав спікер.

Нагадаємо, повітряну тривогу у Харкові оголосили 25 лютого о 23:46 – мешканців поінформували про загрозу атаки «шахедів». У різних районах було чути роботу ППО. Вибухи почалися близько опівночі та тривали протягом пів години. Вже вночі 26 лютого мер Ігор Терехов повідомив про три “прильоти” у двох районах Харкова – Шевченківському та Київському. За даними міського голови, ворог атакував Харків чотирма безпілотниками.