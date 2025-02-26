Новини Харкова – головне за 26 лютого: вибухи, “прильоти”, постраждалі

Основні новини доби – у хроніці МГ “Об’єктив”.

01:37

По Харкову вдарили чотири “шахеди”, у багатоповерхівці пожежа

Мер Харкова Ігор Терехов на місці одного з “прильотів” у центрі міста розповів подробиці про нічну атаку “шахедів”. По місту вдарили чотири БпЛА. Один – по вулиці Сумській. Там вилетіли вікна в багатоповерхівці, пошкоджена контактна мережа тролейбуса (її будуть лагодити вночі, щоб уранці транспорт вийшов на маршрути). Два “шахеди” вдарили по кафе в Київському районі. Ще один – по багатоповерхівці.

«Там дуже важке влучання. Влучання попередньо у квартиру на другому поверсі. Зараз працюють працівники ДСНС там», — зазначив Терехов.

01:11

Внаслідок удару БпЛА по багатоповерхівці в Харкові є постраждалі – Терехов

Двоє людей постраждали внаслідок удару “шахеда” по багатоповерхівці в Харкові, повідомив мер міста Ігор Терехов.

00:50

Харків атакували “шахеди”, є “прильоти”

У Харкові близько опівночі та після гриміли вибухи. Повітряну тривогу в місті оголосили о 23:46 – мешканців інформували про загрозу атаки “шахедів”. У різних районах чули роботу ППО.

“Маємо три прильоти по місту, за попередньою інформацією – у Шевченківському та Київському районах. На дану хвилину – інформація щодо постраждалих та руйнувань уточнюється”, – повідомив мер Харкова Ігор Терехов вночі 26 лютого.

Пізніше він доповнив: ще один удар припав по багатоповерхівці в Київському районі міста. Інформацію щодо постраждалих з’ясовують.