Новини Харкова – головне за 26 лютого: вибухи, “прильоти”, постраждалі
Основні новини доби – у хроніці МГ “Об’єктив”.
01:37
По Харкову вдарили чотири “шахеди”, у багатоповерхівці пожежа
Мер Харкова Ігор Терехов на місці одного з “прильотів” у центрі міста розповів подробиці про нічну атаку “шахедів”. По місту вдарили чотири БпЛА. Один – по вулиці Сумській. Там вилетіли вікна в багатоповерхівці, пошкоджена контактна мережа тролейбуса (її будуть лагодити вночі, щоб уранці транспорт вийшов на маршрути). Два “шахеди” вдарили по кафе в Київському районі. Ще один – по багатоповерхівці.
«Там дуже важке влучання. Влучання попередньо у квартиру на другому поверсі. Зараз працюють працівники ДСНС там», — зазначив Терехов.
01:11
Внаслідок удару БпЛА по багатоповерхівці в Харкові є постраждалі – Терехов
Двоє людей постраждали внаслідок удару “шахеда” по багатоповерхівці в Харкові, повідомив мер міста Ігор Терехов.
00:50
Харків атакували “шахеди”, є “прильоти”
У Харкові близько опівночі та після гриміли вибухи. Повітряну тривогу в місті оголосили о 23:46 – мешканців інформували про загрозу атаки “шахедів”. У різних районах чули роботу ППО.
“Маємо три прильоти по місту, за попередньою інформацією – у Шевченківському та Київському районах. На дану хвилину – інформація щодо постраждалих та руйнувань уточнюється”, – повідомив мер Харкова Ігор Терехов вночі 26 лютого.
Пізніше він доповнив: ще один удар припав по багатоповерхівці в Київському районі міста. Інформацію щодо постраждалих з’ясовують.
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- • Дата публікації матеріалу: 26 Лютого 2025 в 01:37;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Основні новини доби – у хроніці МГ “Об’єктив”".