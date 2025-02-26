Live
  • Ср 26.02.2025
  • Харків  -7°С
  • USD 41.74
  • EUR 43.79

Новини Харкова – головне за 26 лютого: вибухи, “прильоти”, постраждалі

Події 01:37   26.02.2025
Оксана Горун
Новини Харкова – головне за 26 лютого: вибухи, “прильоти”, постраждалі Фото: Василь Голосний

Основні новини доби – у хроніці МГ “Об’єктив”.

01:37

По Харкову вдарили чотири “шахеди”, у багатоповерхівці пожежа

Мер Харкова Ігор Терехов на місці одного з “прильотів” у центрі міста розповів подробиці про нічну атаку “шахедів”. По місту вдарили чотири БпЛА. Один – по вулиці Сумській. Там вилетіли вікна в багатоповерхівці, пошкоджена контактна мережа тролейбуса (її будуть лагодити вночі, щоб уранці транспорт вийшов на маршрути). Два “шахеди” вдарили по кафе в Київському районі. Ще один – по багатоповерхівці.

«Там дуже важке влучання. Влучання попередньо у квартиру на другому поверсі. Зараз працюють працівники ДСНС там», — зазначив Терехов.

01:11

Внаслідок удару БпЛА по багатоповерхівці в Харкові є постраждалі – Терехов

Двоє людей постраждали внаслідок удару “шахеда” по багатоповерхівці в Харкові, повідомив мер міста Ігор Терехов.

00:50

Харків атакували “шахеди”, є “прильоти”

У Харкові близько опівночі та після гриміли вибухи. Повітряну тривогу в місті оголосили о 23:46 – мешканців інформували про загрозу атаки “шахедів”. У різних районах чули роботу ППО.

“Маємо три прильоти по місту, за попередньою інформацією – у Шевченківському та Київському районах. На дану хвилину – інформація щодо постраждалих та руйнувань уточнюється”, – повідомив мер Харкова Ігор Терехов вночі 26 лютого.

Пізніше він доповнив: ще один удар припав по багатоповерхівці в Київському районі міста. Інформацію щодо постраждалих з’ясовують.

Читайте також: Новини Харкова — головне за 25.02: наркобізнес, обстріл, прогноз на березень

Автор: Оксана Горун
Популярно
Новини Харкова – головне за 26 лютого: вибухи, “прильоти”, постраждалі
Новини Харкова – головне за 26 лютого: вибухи, “прильоти”, постраждалі
26.02.2025, 01:37
У Харкові – прильоти по Сумській, кафе, багатоповерхівці: Терехов про наслідки
У Харкові – прильоти по Сумській, кафе, багатоповерхівці: Терехов про наслідки
26.02.2025, 01:30
Терехов прокоментував звуки вибухів, що чують у Харкові
Терехов прокоментував звуки вибухів, що чують у Харкові
25.02.2025, 19:59
Чому військовий зіштовхнув чоловіка з велосипеда у Харкові, пояснив ОТЦК
Чому військовий зіштовхнув чоловіка з велосипеда у Харкові, пояснив ОТЦК
25.02.2025, 21:44
Ми побачили різницю – Терехов про результати нової системи у Харкові
Ми побачили різницю – Терехов про результати нової системи у Харкові
25.02.2025, 19:39
Дитину залишили саму в квартирі в Харкові
Дитину залишили саму в квартирі в Харкові
25.02.2025, 21:08

Новини за темою:

07:34
Вночі у Харкові були вибухи: пошкоджена пам’ятка архітектури (доповнено)
12:03
“Шахед” впав у Харкові вночі: пошкодження приватних домів показала прокуратура
21:39
Вибухи в Харкові: Терехов інформує, що всі «прильоти» були за межами міста
08:09
Аварійні відключення світла розпочалися на Харківщині – “Укренерго”
17:22
Вибухи чули у Харкові: були пуски КАБів, що відомо

Ви читали новину: «Новини Харкова – головне за 26 лютого: вибухи, “прильоти”, постраждалі»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 26 Лютого 2025 в 01:37;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Основні новини доби – у хроніці МГ “Об’єктив”".