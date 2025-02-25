Новини Харкова — головне за 25 лютого: як минула ніч

Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив».

07:08

Тривога на Харківщині безперервно звучить від учорашнього вечора

О 19:07 у Харкові та області пролунала Повітряна тривога через загрозу удару БпЛА.

Цілий вечір безпілотники кружляли над регіоном, поки близько 23:00 у Харкові не пролунали вибухи. Як виявилося, у місті було чутно «прильоти» КАБів у Дергачах та Слатиному. Після опівночі загроза атаки дронів зберігалася. А о 05:25 захисники неба повідомили, що чотири літаки Ту-95 МС здійснили пуски крилатих ракет із Саратовської області.

Станом на 07:08 на Харківщині все ще небезпечно, а тривога залишається актуальною.