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Новини Харкова — головне за 25 лютого: як минула ніч

Україна 07:08   25.02.2025
Ніколь Костенко-Лагутіна
Новини Харкова — головне за 25 лютого: як минула ніч Фото: Василь Голосний

Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив».

07:08

Тривога на Харківщині безперервно звучить від учорашнього вечора

О 19:07 у Харкові та області пролунала Повітряна тривога через загрозу удару БпЛА. 

Цілий вечір безпілотники кружляли над регіоном, поки близько 23:00 у Харкові не пролунали вибухи. Як виявилося, у місті було чутно «прильоти» КАБів у Дергачах та Слатиному. Після опівночі загроза атаки дронів зберігалася. А о 05:25 захисники неба повідомили, що чотири літаки Ту-95 МС здійснили пуски крилатих ракет із Саратовської області.

Станом на 07:08 на Харківщині все ще небезпечно, а тривога залишається актуальною.

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
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  • • Дата публікації матеріалу: 25 Лютого 2025 в 07:08;

  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив».".