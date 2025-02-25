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Вночі та вранці на Харківщині неспокійно, РФ б’є по регіону – Синєгубов

Події 08:49   25.02.2025
Ніколь Костенко-Лагутіна
Вночі та вранці на Харківщині неспокійно, РФ б’є по регіону – Синєгубов Фото: Фото: Олег Синєгубов/телеграм

Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що 25 лютого росіяни обстріляли Богодухівський та Харківський район.

О 02:00 та о 03:30 окупанти вдарили по Богодухівщині. У селі Рясне прилетіли три “Шахеди” – пошкоджено авто, комбайн та склади сільськогосподарського підприємства. А о 04:00 ворог знову вдарив по Богодухівському району – “приліт” зафіксували за межами села Чорноглазівка ​​та Довжик. Там обійшлося без постраждалих та руйнувань.

“04:20 Харківський р-н, Дергачівська ТГ, с. Болибоки. Внаслідок влучання КАБ на територію проїзної частини фермерського господарства пошкоджено техніку та складські приміщення”, – додав Синєгубов.

Ті самі райони ЗС РФ обстрілювали і напередодні. Внаслідок атак в області пошкоджені будинки та господарські споруди. Крім того, через ранковий удар по Цупівці постраждали четверо людей.

Ближче до опівночі, нагадав Синєгубов, ворог ударив по Дергачівській громаді.

“23:17 Харківський р-н, Дергачівська ТГ, м. Дергачі. Внаслідок влучання КАБ на відкритій території пошкоджено 10 приватних будинків. Постраждали 4 жінки. 23:40 Харківський р-н, Дергачівська ТГ, с. Слатине. Внаслідок обстрілу КАБ пошкоджено 5 приватних будинків”, – написав начальник ХОВА.

Читайте також: Під завалами обстріляного будинку в Цупівці рятувальники досі шукають людину

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
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  • • Дата публікації матеріалу: 25 Лютого 2025 в 08:49;

  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що 25 лютого росіяни обстріляли Богодухівський та Харківський район.".