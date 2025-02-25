Вночі та вранці на Харківщині неспокійно, РФ б’є по регіону – Синєгубов

Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що 25 лютого росіяни обстріляли Богодухівський та Харківський район.

О 02:00 та о 03:30 окупанти вдарили по Богодухівщині. У селі Рясне прилетіли три “Шахеди” – пошкоджено авто, комбайн та склади сільськогосподарського підприємства. А о 04:00 ворог знову вдарив по Богодухівському району – “приліт” зафіксували за межами села Чорноглазівка ​​та Довжик. Там обійшлося без постраждалих та руйнувань.

“04:20 Харківський р-н, Дергачівська ТГ, с. Болибоки. Внаслідок влучання КАБ на територію проїзної частини фермерського господарства пошкоджено техніку та складські приміщення”, – додав Синєгубов.

Ті самі райони ЗС РФ обстрілювали і напередодні. Внаслідок атак в області пошкоджені будинки та господарські споруди. Крім того, через ранковий удар по Цупівці постраждали четверо людей.

Ближче до опівночі, нагадав Синєгубов, ворог ударив по Дергачівській громаді.

“23:17 Харківський р-н, Дергачівська ТГ, м. Дергачі. Внаслідок влучання КАБ на відкритій території пошкоджено 10 приватних будинків. Постраждали 4 жінки. 23:40 Харківський р-н, Дергачівська ТГ, с. Слатине. Внаслідок обстрілу КАБ пошкоджено 5 приватних будинків”, – написав начальник ХОВА.