Під завалами обстріляного будинку в Цупівці рятувальники досі шукають людину

За добу, пишуть у пресслужбі ГУ ДСНС України в Харківській області, рятувальники виїжджали гасити пожежі вісім разів.

Одна із них виникла внаслідок ворожого обстрілу. Також, нагадали у ДСНС, напередодні вдень росіяни атакували село Цупівка Дергачівського району.

“У результаті влучання авіабомби в с. Цупівка сталися руйнування та пошкодження житлового сектору. Виникла пожежа у 2 приватних будинках. За попередніми даними постраждали 4 людини. Під завалами житлового будинку можливо ще є людина”, – зазначили у ДСНС.

На місці “прильоту”, попри загрозу повторних обстрілів, досі працюють рятувальники – ліквідують загоряння, розбирають завали та шукають потерпілого.