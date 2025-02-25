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Під завалами обстріляного будинку в Цупівці рятувальники досі шукають людину

Події 08:33   25.02.2025
Ніколь Костенко-Лагутіна
Під завалами обстріляного будинку в Цупівці рятувальники досі шукають людину

За добу, пишуть у пресслужбі ГУ ДСНС України в Харківській області, рятувальники виїжджали гасити пожежі вісім разів.

Одна із них виникла внаслідок ворожого обстрілу. Також, нагадали у ДСНС, напередодні вдень росіяни атакували село Цупівка Дергачівського району.

“У результаті влучання авіабомби в с. Цупівка сталися руйнування та пошкодження житлового сектору. Виникла пожежа у 2 приватних будинках. За попередніми даними постраждали 4 людини. Під завалами житлового будинку можливо ще є людина”, – зазначили у ДСНС.

На місці “прильоту”, попри загрозу повторних обстрілів, досі працюють рятувальники – ліквідують загоряння, розбирають завали та шукають потерпілого.

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
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  • • Дата публікації матеріалу: 25 Лютого 2025 в 08:33;

  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "За добу, пишуть у пресслужбі ГУ ДСНС України в Харківській області, рятувальники виїжджали гасити пожежі вісім разів.".