Під завалами обстріляного будинку в Цупівці рятувальники досі шукають людину
За добу, пишуть у пресслужбі ГУ ДСНС України в Харківській області, рятувальники виїжджали гасити пожежі вісім разів.
Одна із них виникла внаслідок ворожого обстрілу. Також, нагадали у ДСНС, напередодні вдень росіяни атакували село Цупівка Дергачівського району.
“У результаті влучання авіабомби в с. Цупівка сталися руйнування та пошкодження житлового сектору. Виникла пожежа у 2 приватних будинках. За попередніми даними постраждали 4 людини. Під завалами житлового будинку можливо ще є людина”, – зазначили у ДСНС.
На місці “прильоту”, попри загрозу повторних обстрілів, досі працюють рятувальники – ліквідують загоряння, розбирають завали та шукають потерпілого.
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- • Дата публікації матеріалу: 25 Лютого 2025 в 08:33;
Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "За добу, пишуть у пресслужбі ГУ ДСНС України в Харківській області, рятувальники виїжджали гасити пожежі вісім разів.".