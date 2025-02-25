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Под завалами обстрелянного дома в Цуповке спасатели до сих пор ищут человека

Происшествия 08:33   25.02.2025
Николь Костенко-Лагутина
Под завалами обстрелянного дома в Цуповке спасатели до сих пор ищут человека

За сутки, пишут в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области, спасатели выезжали тушить пожары восемь раз.

Один из них возник вследствие вражеского обстрела. Также, напомнили в ГСЧС, накануне днем россияне атаковали село Цуповка Дергачевского района.

«В результате попадания авиабомбы в с. Цуповка произошли разрушения и повреждения жилого сектора. Возник пожар в 2 частных домах. По предварительным данным, пострадали 4 человека. Под завалами жилого дома может быть еще человек», – отметили в ГСЧС.

На месте «прилета», несмотря на угрозу повторных обстрелов, до сих пор работают спасатели – ликвидируют возгорания, разбирают завалы и ищут пострадавшего.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • • Дата публикации материала: 25 февраля 2025 в 08:33;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "За сутки, пишут в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области, спасатели выезжали тушить пожары восемь раз.".