Под завалами обстрелянного дома в Цуповке спасатели до сих пор ищут человека
За сутки, пишут в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области, спасатели выезжали тушить пожары восемь раз.
Один из них возник вследствие вражеского обстрела. Также, напомнили в ГСЧС, накануне днем россияне атаковали село Цуповка Дергачевского района.
«В результате попадания авиабомбы в с. Цуповка произошли разрушения и повреждения жилого сектора. Возник пожар в 2 частных домах. По предварительным данным, пострадали 4 человека. Под завалами жилого дома может быть еще человек», – отметили в ГСЧС.
На месте «прилета», несмотря на угрозу повторных обстрелов, до сих пор работают спасатели – ликвидируют возгорания, разбирают завалы и ищут пострадавшего.
Читайте также: В Харькове раздалась серия взрывов: где был «прилет», есть раненые (обновлено)
Популярно
Новости по теме:
- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: ГСЧС, пожарные, пожары, спасатели;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Под завалами обстрелянного дома в Цуповке спасатели до сих пор ищут человека»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 25 февраля 2025 в 08:33;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "За сутки, пишут в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области, спасатели выезжали тушить пожары восемь раз.".