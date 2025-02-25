Ночью и утром на Харьковщине неспокойно, РФ бьет по региону – Синегубов

Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, что 25 февраля россияне обстреляли Богодуховский и Харьковский район.

В 02:00 и в 03:30 оккупанты ударили по Богодуховщине. В селе Рясное прилетели три «Шахеда» – повреждено авто, комбайн и склады сельскохозяйственного предприятия. А в 04:00 враг вновь ударил по Богодуховскому району – «прилет» зафиксировали за пределами села Черноглазовка и Должик. Там обошлось без пострадавших и разрушений.

«04:20 Харьковский р-н, Дергачевская ТГ, с. Болибоки. В результате попадания КАБ на территорию проезжей части фермерского хозяйства повреждены техника и складские помещения», – добавил Синегубов.

Те же районы ВС РФ обстреливали и накануне. В результате атак в области повреждены дома и хозпостройки. Кроме того, из-за утреннего удара по Цуповке пострадали четверо людей.

Ближе к полуночи, напомнил Синегубов, враг ударил по Дергачевской громаде.

«23:17 Харьковский р-н, Дергачевская ТГ, г. Дергачи. В результате попадания КАБ на открытой территории повреждены 10 частных домов. Пострадали 4 женщины. 23:40 Харьковский р-н, Дергачевская ТГ, с. Слатино. В результате обстрела КАБ повреждены 5 частных домов», – написал начальник ХОВА.

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