Ночью и утром на Харьковщине неспокойно, РФ бьет по региону – Синегубов
Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, что 25 февраля россияне обстреляли Богодуховский и Харьковский район.
В 02:00 и в 03:30 оккупанты ударили по Богодуховщине. В селе Рясное прилетели три «Шахеда» – повреждено авто, комбайн и склады сельскохозяйственного предприятия. А в 04:00 враг вновь ударил по Богодуховскому району – «прилет» зафиксировали за пределами села Черноглазовка и Должик. Там обошлось без пострадавших и разрушений.
«04:20 Харьковский р-н, Дергачевская ТГ, с. Болибоки. В результате попадания КАБ на территорию проезжей части фермерского хозяйства повреждены техника и складские помещения», – добавил Синегубов.
Те же районы ВС РФ обстреливали и накануне. В результате атак в области повреждены дома и хозпостройки. Кроме того, из-за утреннего удара по Цуповке пострадали четверо людей.
Ближе к полуночи, напомнил Синегубов, враг ударил по Дергачевской громаде.
«23:17 Харьковский р-н, Дергачевская ТГ, г. Дергачи. В результате попадания КАБ на открытой территории повреждены 10 частных домов. Пострадали 4 женщины. 23:40 Харьковский р-н, Дергачевская ТГ, с. Слатино. В результате обстрела КАБ повреждены 5 частных домов», – написал начальник ХОВА.
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- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: обстрелы, прилет, синегубов, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 25 февраля 2025 в 08:49;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, что 25 февраля россияне обстреляли Богодуховский и Харьковский район.".