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Новости Харькова — главное за 25 февраля: как прошла ночь

Украина 07:08   25.02.2025
Николь Костенко-Лагутина
Новости Харькова — главное за 25 февраля: как прошла ночь Фото: Василий Голосный

Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив».

07:08

Тревога на Харьковщне беспрерывно звучит со вчерашнего вечера

В 19:07 в Харькове и области прозвучала Воздушная тревога из-за угрозы удара БпЛА. 

Весь вечер беспилотники кружили над регионом, пока около 23:00 в Харькове не раздались взрывы. Как оказалось, в городе были слышны «прилеты» КАБов в Дергачах и Слатино. После полуночи угроза атаки дронов сохранялась. А в 05:25 защитники неба сообщили, что четыре самолета Ту-95 МС осуществили пуски крылатых ракет из Саратовской области.

По состоянию на 07:08 на Харьковщине все еще не безопасно, а тревога остается актуальной.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • • Дата публикации материала: 25 февраля 2025 в 07:08;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив».".