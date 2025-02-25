Новости Харькова — главное за 25 февраля: как прошла ночь
Фото: Василий Голосный
Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив».
07:08
Тревога на Харьковщне беспрерывно звучит со вчерашнего вечера
В 19:07 в Харькове и области прозвучала Воздушная тревога из-за угрозы удара БпЛА.
Весь вечер беспилотники кружили над регионом, пока около 23:00 в Харькове не раздались взрывы. Как оказалось, в городе были слышны «прилеты» КАБов в Дергачах и Слатино. После полуночи угроза атаки дронов сохранялась. А в 05:25 защитники неба сообщили, что четыре самолета Ту-95 МС осуществили пуски крылатых ракет из Саратовской области.
По состоянию на 07:08 на Харьковщине все еще не безопасно, а тревога остается актуальной.
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- • Дата публикации материала: 25 февраля 2025 в 07:08;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив».".