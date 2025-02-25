Сегодня 25 февраля: какой праздник и день в истории

25 февраля – День инженерно-авиационной службы авиации ВСУ. В этот день в разные годы родились Леся Украинка и Лесь Курбас. В 1570-м Папа Римский Пий V объявил анафему английской королеве Елизавете I. В 1836-м Сэмюэл Кольт запатентовал револьвер. В 1918-м УНР перешла на григорианский календарь (“новый стиль”). В 1986-м в должность вступила первая женщина-президент в Азии. В 2022-м по Харькову впервые ударили «смерчами» и «ураганами», а под Киевом шел бой за аэродром в Гостомеле.

Праздники и памятные даты 25 февраля

25 февраля – День инженерно-авиационной службы авиации ВСУ.

Сегодня – второй день Масленицы, который называется «Заигрыш». Обычно в этот день украинцы устраивали смотрины, чтобы успеть посватать детей до начала Великого поста.

В мире – Всемирный день стерилизации животных (отмечают в последний вторник февраля) и День револьвера.

25 февраля в истории

25 февраля 1570 года Папа Римский Пий V объявил анафему английской королеве Елизавете I и провозгласил ее еретичкой. Подробнее.

25 февраля 1836 года Сэмюэл Кольт запатентовал револьвер. Подробнее.

25 февраля 1871 года родилась Леся Украинка. Подробнее.

25 февраля 1887 года родился Лесь Курбас – основатель харьковского театра «Березиль», знаменитый режиссер и актер, ставший жертвой сталинских репрессий. Подробнее.

25 февраля 1918 года Малая Рада приняла закон о внедрении в УНР григорианского календаря – с тех пор Украина перешла на так называемый «новый стиль».

25 февраля 1956 года Никита Хрущев «развенчал культ личности Сталина». Подробнее.

25 февраля 1986 года в должность вступила первая женщина-президент в Азии. Это была президент Филиппин Корасон Акино.

Будущая политик долгое время своей жизни была обычной домохозяйкой. Точнее – не совсем обычной, ведь была женой успешного политика. Муж Корасон Бениньо («Ниной») Акино младший избирался мэром, губернатором и сенатором в течение жизни. Пока он строил карьеру, Корасон занималась хозяйством и воспитывала детей, которых в семье было пятеро.

В политику женщина пошла после того, как ее счастливая супружеская жизнь из-за этой же политики была разрушена. В 1973 году президент Филиппин Фердинанд Маркос превратился в диктатора. Не будучи уверенным в своей победе на выборах, он ввел военное положение и начал расправы с оппонентами. Среди тех, кого арестовали, был и муж Корасон. Ниной Акино в течение семи лет находился за решеткой. И именно в это время его супруга начала политическую активность. Конечно, на старте главной целью Корасон было освободить мужа. Она участвовала в протестах и ​​выступала в поддержку Ниноя. Его все же удалось освободить из тюрьмы в 1980 году. Впоследствии, давая показания, бывшая первая леди Филиппин – супруга диктатора Маркоса Имельда заявила, что это она добилась от мужа разрешения для Бениньо уехать в США, когда узнала, что у политзаключенного опасная для жизни болезнь сердца.

Следующие три года Ниной Акино с семьей провел в изгнании – жил ​​вблизи Бостона. А в 1983-м предпринял попытку вернуться на родину. 21 августа 1983 года оппозиционера застрелили прямо после приземления в международном аэропорту Манилы (который сейчас носит имя Акино). Семья оппозиционера, конечно же, обвинила в заказе убийства диктатора Маркоса. И эта версия является одной из самых распространенных. Но ее официально так никогда и не доказали. Как бы там ни было, убийство Ниноя Акино спровоцировало резкий рост оппозиционного движения в стране. А лидером этого движения стала вдова политика – Корасон.

На Филиппинах в течение следующих лет проходили акции протеста, демонстрации против режима Маркоса. А потом диктатор неожиданно для всех 3 ноября 1985 года во время интервью с американским журналистом Дэвидом Бринкли объявил о досрочных выборах. Он, очевидно, был уверен в том, что «обеспечит» себе победу – и таким путем поставит точку на протестном движении. Но все пошло не по его сценарию. Выборы прошли 7 февраля 1986 года. Корасон Акино баллотировалась на них, но победителем, конечно, провозгласили Маркоса. После чего началась революция, которую сейчас бы назвали «цветной». Акино обвинила оппонента в фальсификациях и призвала к массовым акциям неповиновения. Они были мирными и получили название «Революция власти народа». Перелом в событиях наступил, когда 22 февраля высокопоставленные военные во главе с министром обороны объявили о поддержке Корасон как настоящей победительницы выборов. Даже потеряв контроль над армией, Маркос провел свою «инаугурацию», но сразу после согласился уйти в отставку и сбежал на Гавайи.

25 февраля Корасон Акино приняла присягу как одиннадцатый президент Филиппин. До этого она не занимала никакой выборной должности. Она возглавляла Филиппины в течение следующих шести лет, реализовав ряд реформ. Журнал «Time» в 1986-м назвал Корасон «женщиной года», а в 1999-м включил в список самых влиятельных людей Азии XX века. При этом трудно назвать ее правление легким, ведь за шесть лет президентства Акино в государстве состоялось семь попыток совершить военный переворот (неудачных). Тем не менее свой срок Корасон отработала полностью, а ее преемником в 1992 году стал генерал Фидель Рамос – кандидат, которого поддержала президент. В 2010-м президентом Филиппин стал сын супругов Акино — тоже Бениньо, известный как Бениньо III.

Корасон Акино умерла 1 августа 2009 года в возрасте 76 лет. Что же касается «гавайских изгнанников» – семьи диктатора Маркоса, то их история имела продолжение. Сам Фердинанд Маркос так и скончался на чужих островах в 1989 году. А вот его вдова Имельда с детьми в 1991-м вернулась на Филиппины. Она даже пыталась повторить опыт Корасон Акино и в 1992-м баллотировалась в президенты, но заняла пятое место среди семи кандидатов. А вот сын диктатора Фердинанда Маркоса Бонгбонг Маркос является президентом Филиппин прямо сейчас – он выиграл выборы в 2022 году.

25 февраля 2010 года в Киеве состоялась инаугурация Януковича, спустя четыре года после этих событий сбежавшего из страны.

25 февраля 2022 года в Украине был второй день полномасштабного вторжения РФ. В этот день бои развернулись под Киевом, враг уже находился на ЧАЭС, а по Харькову ударили из «смерчей» и «ураганов». Подробнее.

Церковный праздник 25 февраля

25 февраля чтят память святителя Тарасия Константинопольского. Подробнее.

Народные приметы

Если 25 февраля выпал снег, то перед Пасхой неделя будет дождливой и холодной.

Если раскричались вороны – лето будет дождливым.

Что нельзя делать 25 февраля

Нельзя лениться.

Нельзя ссориться.

Не желательно давать обещания, если не уверены, что вы можете их выполнить.