Сегодня 25 февраля: какой праздник и день в истории

25 февраля – День инженерно-авиационной службы авиации ВСУ. В этот день в разные годы родились Леся Украинка и Лесь Курбас. В 1570-м Папа Римский Пий V объявил анафему английской королеве Елизавете I. В 1836-м Сэмюэл Кольт запатентовал в США свой револьвер. В 1918-м УНР перешла на григорианский календарь («новый стиль»). В 2022-м по Харькову впервые ударили «смерчами» и «ураганами», а под Киевом шел бой за аэродром в Гостомеле.

Праздники и памятные даты 25 февраля

25 февраля – День инженерно-авиационной службы авиации ВСУ.

В мире – День револьвера.

25 февраля в истории

25 февраля 1570 года Папа Римский Пий V объявил анафему английской королеве Елизавете I и провозгласил ее еретичкой. Для этого он издал буллу, известную как Regnans in Excelsis («Царствующая на высоте»). Папа также освободил всех подданных Елизаветы от верности ей. Подробнее.

25 февраля 1836 года Сэмюэл Кольт запатентовал в США свой револьвер.

Как часто бывает с успешными бизнесменами, Кольт не был изобретателем этого типа оружия. Но благодаря своему бизнес-чутью и таланту смог сделать револьвер удобным и необходимым каждому. Его влияние на общественную жизнь в США можно оценить по известным высказывниям (существующим в нескольких вариациях): «Бог сотворил людей, а полковник Кольт уравнял их в правах» или «Бог создал людей слабых и сильных, а полковник Кольт уравнял их шансы».

Свой путь в бизнесе Кольт начал еще в 14-летнем возрасте, разработав гальваническую батарею для подрыва подводной мины. Он организовал публичную демонстрацию своего изобретения, закончившуюся фиаско. Нет, мина взорвалась. Но в результате поток воды плеснул на публику. Толпа собиралась расправиться с юным гением, но его спас один из зрителей – Элиша Рут. Он был механиком и в дальнейшем работал с Кольтом. После этого будущий «оружейный барон» заинтересовался производством револьверов – сама конструкция уже была известна, но далека от идеала. Кольт пошел по оригинальному пути: он решил заработать денег, чтобы заказать у профессиональных оружейников опытные модели. Для этого Кольт ездил по стране и демонстрировал действие «веселящего газа» на добровольцах, зарабатывая деньги на «шоу». Собрав необходимую сумму, он заказал у оружейного мастера Джона Пирсона работоспособную модель револьвера, которую в дальнейшем запатентовал (18 декабря 1835 года в Великобритании и 25 февраля 1836 года – в США). Получив патент, он основал собственное производство. На тот момент бизнесмену еще не было и 22 лет. Эту, первую, модель револьвера с названием «Colt Paterson» он производил с 1836 по 1842 годы.

Но это еще не была история стремительного и бесконечного взлета. В 1842-м Кольт обанкротился. Все производственное оборудование и нереализованное оружие пришлось продать за 6 200 долларов. Выходом стала его давняя идея о подводной мине. Он смог убедить Конгресс США в том, что такие мины нужны для защиты портов, и получить 20 тысяч долларов на опытные разработки. Идеей заинтересовалась пресса, так что Кольт получил неплохой «пиар». А дальнейшему его успеху способствовала война с Мексикой. В США резко возросла потребность в оружии. В 1847-м Кольту поступил государственный заказ на тысячу револьверов. К тому времени своих производственных мощностей у него не было, но нашел выход — обратился к оружейному фабриканту Эли Уитни. Производство наладили на его мощностях в Коннектикуте. А в 1848-м Кольт уже открыл здесь и свою фирму. И очень вовремя. Ведь в 1848-м произошло еще одно судьбоносное событие – в Калифорнии нашли золото, что дало старт «золотой лихорадке». Ее сопровождала острая потребность в защите добытого, и оружие Кольта пригодилось всем искателям «легких денег». Бизнесмен быстро подстроился под потребности рынка и создал со своими оружейниками шестизарядный карманный револьвер 31-го калибра.

Постепенно он стал обязательным атрибутом для каждого, кто не желал внезапно потерять деньги и имущество. В дальнейшем Кольт снабжал армию, создав военный револьвер «Colt 1851 Navy». Гениальный бизнесмен умер в самом расцвете сил – в возрасте 48 лет. Смерть была внезапной, пресса сообщала, что Кольт умер «от естественных причин». Прощались с легендой залпами из тысячи винтовок и револьверов его производства.

25 февраля 1871 года родилась Леся Украинка.

Лариса Косач появилась на свет в Новограде-Волынском (сейчас – Звягель) в семье мецената и статского советника Петра Косача и его жены Ольги, более известной по литературному псевдониму – Олена Пчилка. В семье было шесть детей, Леся родилась второй. С самого детства у Ларисы обнаружили болезнь, которая будет преследовать ее всю жизнь – в 9-летнем возрасте диагностировали туберкулез костей. Поэтому девочка долгое время была прикована к кровати. Однако получила хорошее домашнее образование, досконально знала около десяти языков. К тому же у Леси был абсолютный слух и необычайные способности к музыке. Но ей пришлось оставить учебуя после удаления пораженных болезнью костей.

В течение всей жизни Леся Украинка лечилась, ради чего объездила всю Европу и долгое время жила в Египте. Проникновение европейской культурой и литературой ощутимо в ее творчестве, поэтессу называют одним из предвестников модернизма в украинской литературе. Она также модернизировала украинский язык.

«К тому времени украинская литература, которая была преимущественно сконцентрирована на изображении села, столкнулась с проблемой недостатка слов для увеличения образности. Потому украинская интеллигенция взялась за модернизацию украинского языка. В частности, Леск Украинке мы обязаны словам «промінь», «напровесні», — приводят примеры в Украинском институте национальной памяти.

Произведениям Леси Украинки свойственны феминистические мотивы, что было совершенно нестандартным для патриархального общества Российской империи. Несмотря на слабое здоровье, она была чрезвычайно активна не только в творчестве, но и в общественной деятельности, занималась переводами – просто «горела», пытаясь успеть сделать как можно больше. Скорость, с которой она работала, можно оценить хотя бы по тому, что поэму «Одержимая» поэтесса написала за одну ночь, а знаменитую «Лісову пісню» – за 12 дней. Полное собрание сочинений Леси Украинки издано в 14 томах.

В 27 лет Лариса познакомилась 18-летним первокурсником Климентом Квиткой.

Он также был болен туберкулезом. Дружба постепенно переросла в отношения, и в 1907 году, когда Лесе было уже 36 лет, они поженились. Вместе они были все последние годы ее жизни, переезжая то в Крым, то в Грузию, где Климент работал, а Леся лечилась. Ее организм сдался в 1913 году – отказали почки.

В этот момент она была в Грузии. Перед смертью Леся Украинка продиктовала матери проекты своей не написанной драмы «На берегах Александрии». Ее опубликовали в 1914 году. Поэтесса похоронена в Киеве на Байковом кладбище. Муж Леси Украинки пережил ее на 40 лет, всю жизнь посвятив сохранению ее памяти.

25 февраля 1887 года родился Лесь Курбас – основатель харьковского театра «Березиль», знаменитый режиссер и актер, ставший жертвой сталинских репрессий.

При рождении мальчик получил имя Александр-Зенон Курбас. Он происходил из Львовской области. Образование получил во Львове и Вене, окончил драматическую школу при Венской консерватории. Первый профессиональный театр организовал в Тернополе. А потом по приглашению режиссера Николая Садовского переехал сначала в Киев, а затем в тогдашнюю столицу УССР – Харьков. За свою жизнь Курбас основал шесть театров и снял несколько фильмов на Одесской киностудии. Наибольшего расцвета его творчество достигло в харьковский период, когда режиссер сотрудничал с талантливым драматургом Николаем Кулишом.

«Благодаря Курбасу украинское сценическое искусство европеизировалось, открывало для зрителей новые темы, героев, приемы. Он пытался соединить национальные традиции с новейшими формами европейского театра. Творец хотел заставить зрителей избавиться от чувства национальной неполноценности. Призвал преодолеть ограничение свободы самовыражения и не бояться выходить в мир с художественными поисками и экспериментами», — отмечают в Украинском институте национальной памяти.

Творческий расцвет Курбаса и Кулиша завершился трагически. Их обоих арестовали: Курбаса в 1933-м, а Кулиша в 1934-м. 9 апреля 1934 года судебная тройка коллегии ГПУ приговорила Курбаса к пяти годам лагерей. Но на свободу он так и не вышел. 3 ноября 1937 года его, Кулиша и целую плеяду ярких деятелей украинского возрождения расстреляли в урочище Сандармох.

25 февраля 1918 года Малая Рада приняла закон о внедрении в УНР григорианского календаря – с тех пор Украина перешла на так называемый «новый стиль».

25 февраля 1956 года Никита Хрущев «развенчал культ личности Сталина». Подробнее.

25 февраля 2010 года в Киеве состоялась инаугурация Януковича, спустя четыре года после этих событий сбежавшего из страны.

5 февраля 2022 года в Украине был второй день полномасштабного вторжения РФ. В этот день бои развернулись под Киевом – в районе Гостомеля, Ворзеля и Бучи. Враг уже находился на ЧАЭС. По Харькову ударили из «смерчей» и «ураганов», а горожан впервые предупредили, что в Харьков летят российские бомбардировщики. Подробнее.

Церковный праздник 25 февраля

25 февраля чтят память святителя Тарасия Константинопольского. Святитель Тарасий жил в VIII – IX веках. Он происходил из знатной семьи и получил хорошее образование. Быстро достиг при дворе императора звания сенатора. Патриарх Павел, не нашедший в себе сил преодолеть ересь иконоборчества, ушел в монастырь, а святой царице Ирине заявил, что достойным его преемником может стать только Тарасий (на тот момент – мирянин). Тарасий долго отказывался, но в конце концов согласился – при условии, что будет созван Вселенский Собор для осуждения иконоборческой ереси. Тарасий взошел на патриарший престол в 784 году, а в 787 году под его руководством состоялся VII Вселенский Собор, на котором присутствовало 367 епископов. На Соборе утвердили почитание икон. Патриарх Тарасий руководил церковью 22 года. Он умер в 806 году, похоронен в основанном им монастыре на Босфоре.

Народные приметы

Если 25 февраля выпал снег, то перед Пасхой неделя будет дождливой и холодной.

Если раскричались вороны – лето будет дождливым.

Что нельзя делать 25 февраля

Нельзя лениться.

Нельзя ссориться.

Не желательно давать обещания, если не уверены, что вы можете их выполнить.