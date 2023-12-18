Сегодня 18 декабря: какой праздник и день в истории

18 декабря – День военной контрразведки Украины. В этот день в 1865 году в США отменили рабство. В 1892-м родился писатель и драматург Николай Кулиш, чья жизнь связана с Харьковом. В 1940-м немцы утвердили план Барбаросса.

Праздники и памятные даты 18 декабря

18 декабря – День военной контрразведки Украины.

В мире – Международный день мигрантов.

Также отмечают: День эмо и День выпечки печенья.

18 декабря в истории

18 декабря 1865 года в США вступила в силу 13-я поправка к конституции, которой отменяли рабство.

Конгресс принял ее еще во время Гражданской войны – 31 января 1865 года, а после этого поправку должны были поддержать отдельные штаты. Необходимое количество штатов (27) ратифицировало поправку до 6 декабря, а с 18-го она вступила в силу. При этом некоторые штаты ратифицировали эту поправку только в ХХ и даже ХХI веке. Так, в Кентукки поправка прошла только в 1976 году, а в Миссисипи ее провели в 1995-м, но юридически оформили только в 2013-м.

18 декабря 1892 года родился писатель, режиссер и драматург Николай Кулиш.

Первую часть своей жизни он прожил в Олешках Херсонской области – там получил образование, начал писать первые произведения, туда же вернулся с фронта Первой мировой войны в 1917-м. Кулиш был убежденным коммунистом. Он поддержал Октябрьский переворот, и с 1918-го помогал в установлении советской власти в родном городе. Он был председателем Олешковского совета рабочих и крестьянских депутатов. В 1919-м сформировал Днепровский крестьянский полк в составе Красной Армии и с ним участвовал в боях с деникинцами. Во времена гетманата Скоропадского Кулиша арестовали на пять месяцев, а когда Украину захватила Красная Армия, он стал начальником штаба группы войск Херсонского и Днепровского уездных военкоматов.

В 1922 – 1925 годах Кулиш работал инспектором Наробразования в родных Олешках, организовывая школы. В это же время он написал первую из своих пьес, ставших широко известными – «97» (о голоде 1921-22 годов на Херсонщине). В 1925 году Кулиша перевели в тогдашнюю столицу УССР Харьков. Уже здесь его драматургический и литературный талант раскрылся по полной. Признание Кулишу принесла постановка «97» и пьесы «Коммуна в степях» на харьковской сцене. В Харькове писатель вступил сначала в «Гарт», впоследствии – в ВАПЛИТЕ. Здесь родился успешный тандем драматурга и режиссера – Кулиша и Леся Курбаса. Благодаря этому одна за другой в харьковском театре «Березиль» состоялись премьеры драм Кулиша «Народный Малахий» (1928), «Мина Мазайло» (1929) и «Маклена Граса» (1933). Но с каждым новым театральным успехом и Кулиш, и Курбас получали все больше критики в советской печати. Их обвиняли в «буржуазном национализме» и «отрыве от русского театра». Курбаса арестовали в 1933-м, а Кулиша – в декабре 1934-го. Драматурга, который происходил из Херсонской области и с юности воевал за Красную армию, обвинили в связях с ОУН и принадлежности к террористической организации. Далее, в 1935 году, приговорили к десяти годам лагерей. Его сначала сослали на Соловки, где содержали в строгой изоляции. А в 1937 году Кулиша вместе с Курбасом расстреляли в урочище Сандармох в Карелии.

18 декабря 1940 года Гитлер утвердил директиву № 21, известную всем по кодовому названию плана нападения на СССР – «план Барбаросса».

Свое название план получил от прозвища императора Священной Римской империи Фридриха I Барбароссы. Разрабатывали секретный документ полгода. План Барбаросса был оптимистично рассчитан на быстрый и полный разгром советской Красной армии и захват территории СССР вплоть до линии Волга – Архангельск. Цели своим военным сформулировал сам Гитлер 22 июля 1940 года. Так, разгром СССР предполагал дальнейшее признание Великобританией гегемонии Третьего Рейха в Европе. Территорию СССР фюрер хотел «расчленить», в частности создав Рейхскомиссариат Украина, федерацию Прибалтийских государств, Беларусь. А территорию Финляндии расширить до Белого моря. В дальнейшем аппетит Гитлера еще возрос, и он решил, что «откусить» часть территории недостаточно — нужно уничтожить СССР целиком, одним стремительным ударом. Немецкие полководцы планировали удовлетворить пожелания своего фюрера за счет глубокого и быстрого выдвижения танковых клиньев. Первой задачей было отбросить советские войска настолько далеко, чтобы они не имели возможности совершать налеты на территорию Германии. Далее – оттеснить противника к той же линии А – А (Волга – Архангельск). Азиатский остаток территории СССР рассчитывали парализовать с помощью авиации. Однако этот амбициозный план радикально разошелся с реальностью.

18 декабря 1991 года независимость Украины признала Армения.

Церковный праздник 18 декабря

18 декабря в Украине чтят память мучеников Севастиана и его воинов. Святой мученик Севастиан при императорах-соправителях Диоклетиане и Максимиане занимал должность начальника дворцового караула. При этом он был тайным христианином и много помогал братьям по вере. Однажды он помог укрепиться в вере заключенным братьям-христианам Маркеллину и Марку. Проповедь Севастиана была настолько сильной, что поразила и царского стражника Никострата, чью жену святой исцелил. Постепенно количество желавших покреститься возросло до 1400. Люди приняли крещение, часть из них уехала из Рима, понимая, что станут жертвами преследований. Другие же сознательно остались, чтобы принять муки за свою веру. Каждый из них принял мучения и был жестоко убит. Последним за Христа пострадал сам святой Севастиан. Его допрашивал лично император Диоклетиан и отдал приказ отвести святого за город, привязать к дереву и пронзить стрелами. Жена сановника Кастула, Ирина, пришла ночью, чтобы похоронить святого Севастиана, но нашла его живым и принесла в свой дом. Святой Севастиан вскоре излечился от ран. Христиане уговаривали его уйти из Рима, но он отказался. Подойдя к языческому храму, святой увидел императоров, направлявшихся туда, и публично заявил, что они нечестивцы. Тогда Диоклетиан приказал отвести святого мученика на ипподром и казнить. Святого Севастиана убили, а тело его бросили в ров с мусором.

Народные приметы

Если 18 декабря мороз, остаток зимы будет снежным и теплым.

Если снег осел под ногами – будет оттепель.

Если ветер западный или юго-западный – к потеплению.

Что нельзя делать 18 декабря

Нельзя употреблять спиртное.

Нельзя устраивать громкие гуляния.