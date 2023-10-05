Сегодня 5 октября: какой праздник и день в истории

5 октября 1883 года родился полковник армии УНР Петр Болбочан, выбивший большевиков из Крыма. В 1933-м из харьковского театра «Березиль» уволили режиссера Леся Курбаса. В 1962-м состоялись сразу две знаковые премьеры — вышел первый фильм «бондианы» — «Доктор Ноу» и первый сингл группы «The Beatles» «Love me do».

Праздники и памятные даты 5 октября

5 октября под эгидой ООН проходит Всемирный день учителей.

Также в мире: День борьбы с менингитом, День энергоэффективности, Международный день борьбы с проституцией и Международный день Джеймса Бонда.

5 октября в истории

5 октября 1883 года родился будущий полковник армии УНР Петр Болбочан.

Военное образование он получил в Харьковской области – в Чугуевском юнкерском училище. Был участником Первой мировой войны, а с началом Украинской революции 1917-1921 годов занимался организацией украинских воинских частей.

«В начале 1918-го сформировал Республиканский курень, реорганизованный во 2-й Запорожский пеший курень. «Запорожцы» Петра Болбочана стали одним из самых боеспособных соединений армии УНР: сыграли ключевую роль в освобождении Киева в феврале 1918-го и при освобождении от большевиков Левобережья и Юго-Восточной Украины. Блестяще провели Крымскую операцию в апреле 1918 года. Обладал неоспоримым авторитетом среди подчиненных, а большевики обещали за его голову 50 тысяч золотых рублей», — сообщает о Болбочане Украинский институт национальной памяти.

Однако дальнейшая судьба полковника сложилась трагически. В начале его сняли с командования Запорожским корпусом после отступления с Левобережья в начале 1919 года. Войска под его командованием отступили сначала от Харькова в Полтаву, а затем сдали и Полтаву. Относительно справедливости отстранения Болбочана, степени его вины в отступлении и реальной возможности отразить большевистское нашествие, мнения историков расходятся. Несколько дней после смещения Болбочан провел под арестом, а затем еще несколько месяцев – в Станиславе (современном Ивано-Франковске) под наблюдением местных властей. Там произошла история, приведшая к обвинению Болбочана в измене и последующему расстрелу. Полковник предпринял неудачную попытку захватить командование своим Запорожским корпусом.

При этом современные историки считают, что его просто использовали местные чиновники и военные, целью которых было противодействие Симону Петлюре.

«Он не разобрался в ситуации, поскольку не был политическим и военным стратегом, не разобрался в политических интригах, развернувшихся в 1919 году. Именно где-то после апреля 1919-го политические интриги очень развились как в правительстве и Директории УНР, так и в ЗУНР. Думаю, он стал именно жертвой этих интриг», — высказала мнение историк Валентина Пискун в интервью «Радио Свобода».

Полковника арестовали и приговорили к смертной казни по подозрению в намерениях совершить государственный переворот (отстранить от власти Главного атамана Симона Петлюру).

«Благодаря большой симпатии в войсках, он мог убежать. Однако не сделал этого, потому что стремился доказать, что за ним нет никакой вины. Перед казнью его замучили до безумия. Несмотря на многочисленные обращения к Симону Петлюре с просьбой о помиловании, расстрелян 28 июня 1919 года на станции Балин в Хмельницкой области. Следствие продолжалось и после смертной казни, но не нашло никаких подтверждений государственной измены и подготовки мятежа», — отметили в Украинском институте национальной памяти.

5 октября 1933 года из харьковского театра «Березиль» уволили руководителя — режиссера Леся Курбаса. Это произошло почти сразу после премьеры пьесы «Маклена Граса» (23 сентября). Уже к этому моменту к Курбасу и его творческому коллеге – драматургу Николаю Кулишу у советской власти и так называемых «критиков» накопились претензии. Их постановки были слишком «модерновыми» и «не советскими». Решение об увольнении Курбаса приняла коллегия Народного комиссариата УССР. В протоколе заседания подчеркнули, что Курбас занял позицию «украинского националиста», а театр под его руководством «не смог занять соответствующее место в создании украинского советского искусства». В защиту Курбаса, рискуя не только карьерой, но и жизнью, во время заседания выступили четыре актера: Иван Марьяненко, Иосиф Гирняк, Борис Балабан и Роман Черкашин. Однако ни от увольнения, ни от дальнейших репрессий Курбаса они спасти не могли. Его арестовали уже 25 декабря по абсурдным обвинениям в участии в «контрреволюционно-террористической Украинской военной организации» и намерении убить второго секретаря ЦК КП(б)У Павла Постышева.

Далее из арестанта выбивали «признания». А основываясь них, 9 апреля 1934 года суд вынес приговор: пять лет заключения в исправительно-трудовых лагерях. Режиссера сослали на строительство Беломорско-Балтийского канала. Даже там, в лагере, он поставил несколько пьес. Когда в 1936-м Курбаса перевели в Соловецкий лагерь, там он тоже создал театр и поставил «Аристократов» Николая Погодина и «Ученика дьявола» Бернарда Шоу. Он творил до последних дней жизни, поставив «Маленькие трагедии» по Пушкину уже в ссылке на острове Анзер. А 9 октября 1937 года имя Курбаса попало в список осужденных на расстрел узников Соловецкого лагеря.

Список из 1825 человек утвердила особая тройка управления НКВД Ленинградской области РСФСР. Его расстреляли 3 ноября 1937 года в урочище Сандармох вместе с Николаем Кулишом, с которым он создал легендарный харьковский «Березиль».

5 октября 1962 года состоялась мировая премьера первого из фильмов будущей «бондианы» – «Доктор Ноу».

Джеймса Бонда сыграл Шон Коннери. За первый фильм о Бонде актер получил гонорар в 125 тысяч долларов. При этом изначально согласился на 17 тыс. долларов и процент от кассовых сборов. Вообще, вся творческая команда первой ленты супер успешной саги делилась воспоминаниями о том, как на всем приходилось экономить. Ведь киностудия «United Artists» выделила на съемки всего 1,1 млн долларов. Успех фильма был впечатляющим, и в целом о Бонде сняли 27 фильмов: 25 из них – «классическая бондиана», выпущенная компанией «EON Productions». Еще два фильма сняли без участия «EON Productions» — «Казино Рояль» (1967) и «Никогда не говори никогда» (1983). Как правило, в список фильмов «бондианы» их не включают.

5 октября 1962 года вышел первый сингл британской группы «The Beatles» — «Love Me Do».

Он сразу достиг 17-го места в хит-параде Великобритании. А после релиза в США через два года занял первую строчку хит-парада «Billboard Hot 100». Авторство песни, как у многих хитов «The Beatles» – коллективное. В начале ее сочинил еще в 16 лет Пол Маккартни, когда прогуливал занятия в школе. А потом Джон Леннон немного доработал мотив.

Церковный праздник 5 октября

5 октября по новому церковному календарю чтят память мученицы Харитины. Святая мученица Харитина в детстве осталась сиротой. Ее воспитал как родную дочь христианин Клавдий. Девушка была прекрасна внешне, умна и горячо верила в Христа. Она привела в христианство многих язычников. Погибла мученической смертью в 304 году – после ужасных пыток во времена гонений против христиан императора Диоклетиана.

Народные приметы

Если клен и черемуха уже сбросили листву – скоро придет зима.

Если в воздухе еще есть паутина – тепло продержится долго.

Теплая погода – к снеговой и морозной зиме.

Если на дорогах грязь, то до 7 декабря сильных холодов не будет.

Что нельзя делать 5 октября

Нельзя носить темные вещи. Они могут стать причиной неудач.

День неудачный для того, чтобы делать предложение, свататься или гулять свадьбу.

Ни в коем случае нельзя поднимать какие-либо вещи и деньги с земли.