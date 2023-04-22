Сегодня 22 апреля: какой праздник и день в истории

22 апреля 1370 года заложили первый камень Бастилии. В 1950-м экспедиция Кабрала достигла берегов Бразилии. В 1915-м Германия осуществила первую массовую газовую атаку хлором на бельгийский город Ипр, а в 1918-м войска УНР освободили Крым от большевиков.

Праздники и памятные даты 22 апреля

22 апреля в Украине – День работника Государственной уголовно-исполнительной службы.

Под эгидой ООН проходит Международный день Матери-Земли.

22 апреля в истории

22 апреля 1370 года заложили первый камень известнейшей французской крепости, а в дальнейшем – «VIP-тюрьмы» Бастилии. Построить укрепление отдал приказ король Карл V. С самого начала строили фортификационную башню для защиты пригорода Парижа Сент-Антуан. В дальнейшем башню достроили и превратили в крепость. Ее строительство завершили в 1582 году.

Наконец получили здание с восемью башнями высотой более 30 метров. Бастилию окружал ров шириной 25 и глубиной 8 метров. Стена крепости имела только одни ворота. Во время народных беспорядков крепость становилась надежным убежищем для королей и их семей. Однако постепенно защитные функции Бастилии были вытеснены карательными.

На самом деле первым узником крепости стал ее же архитектор — Гуго Обрио. Его заточили на четыре года по доносу о связи с еврейкой, что в то время было совершенно невозможно для католика. Следующим узником Бастилии стал враг Людовика XI – епископ Верденский Гильом де Горакур. Его держали в железной клетке, в которой можно было только сидеть, в течение 15 лет. В дальнейшем количество политических заключенных только увеличивалось. Один из самых загадочных — «Железная маска». Это таинственный узник времен Людовика XIV с номером 64489001, личность которого так и не установили. Популярная версия, поддерживаемая философом Вольтером и развитая писателем Александром Дюма, заключается в том, что под маской скрывали родного брата короля.

В течение XVIII века узниками Бастилии побывали почти все знаменитости и лучшие умы того времени. Однако вовсе не желанием освободить мыслителей руководствовалась толпа восставших жителей Парижа, захватившая Бастилию в начале Великой французской революции. Повстанцев гораздо больше интересовал арсенал крепости. Кроме того, освобождать из нее особо уже было некого. К моменту захвата Бастилии вопрос ее ликвидации и сноса уже обсуждался на государственном уровне. В день взятия Бастилии 14 июля 1789 года в крепости находились всего семь узников — четверо фальшивомонетчиков, двое психически больных и один убийца. Захватив Бастилию, мятежники сразу приняли решение снести ее и приступили к работам. Они продолжались до 16 мая 1791 года. Большинство каменных блоков пустили на строительство моста Конкорд. Кроме того, из битого камня крепости делали миниатюрные изображения Бастилии и продавали как сувениры.

22 апреля 1500 года первые европейцы достигли берегов Бразилии. Это была экспедиция во главе с 32-летним португальцем Педру Альварешом Кабралом. Он объявил открытые земли собственностью Португалии. На самом деле, Кабрал (традиционно для эпохи великих открытий) плыл в Индию. Король Потугалии направил экспедицию из 13 кораблей по маршруту Васко да Гамы. Отклонившись от маршрута, моряки открыли новые земли. Кабрал отправил в Лиссабон одного из капитанов сообщить королю о расширении его владений. Сам же продолжил выполнять задачу и двигаться в Индию – и успешно достиг ее берегов.

22 апреля 1915 года немецкая армия во время Первой мировой войны совершила массированную газовую атаку на бельгийский город Ипр.

В качестве ядовитого вещества использовали хлор. Химическое оружие, безусловно, было в ходу и до Первой мировой войны. Ядовитые вещества на войне известны еще со времен до нашей эры. Позже газовые бомбы применяли монгольские войска, а во времена Тридцатилетней и Крымской войн в ходу были так называемые «вонючие гранаты». Однако все эти вещества не оказывали такого смертельного массового действия, как химическое оружие ХХ века. С развитием химии действующие ядовитые вещества становились все страшнее, и появились международные договоры об ограничении или вообще запрете их использования. Однако все эти договоренности были нарушены во время Первой мировой войны, которую неофициально называют «войной химиков». В ход во время мировой войны пошли хлор, синильная кислота, хлороциан, фосген, иприт и другие смертельные вещества.

Первой, по свидетельству историков, к химическому оружию прибегла Франция. Однако применила французская армия только слезоточивый газ. Германия же перешла к действительно смертельному оружию. Главным его разработчиком стал химик Фриц Габер. Именно ему в конце 1914 года пришло в голову использовать хлор, пуская ядовитые пары по ветру на враждебные позиции. После того, как Габер доказал немецкому командованию перспективность этой идеи, был создан Пионерский полк – специально для проведения химических атак. Он состоял из военных с соответствующим защитным снаряжением и ученых. Первым объектом для атаки выбрали позиции врага у бельгийского города Ипр. Габер и его воины разместили около города более 5000 баллонов со сжатым хлором. Для его использования ждали попутного ветра. И дождались 22 апреля 1915 года. В этот день немцы открыли вентили на всех баллонах и выпустили в сторону города 168 тонн хлора. На позиции французско-алжирских и канадских войск под Ипром двигалась желто-зеленая стена дыма высотой до 15 метров. По разным данным, газом отравились от 3 до 15 тысяч человек.

22 апреля 1918 года армия УНР освободила Крым от большевиков. Операцией командовал полковник Петр Болбочан.

Целью украинского войска было не только выгнать советских захватчиков, но и зайти в Крым раньше, чем австро-немецкие войска. Хотя немцев по результатам Брестского мира и считали союзниками, однако грань между освобождением украинских земель и оккупацией была очень тонкой. Поэтому целью было взять под контроль Крым и Черноморский флот раньше союзников. 18 апреля армия УНР взяла Мелитополь, а 21 апреля – Новоалексеевку. Ночью украинские войска захватили переправы через Сиваш. Пехота захватила окопы большевиков, и их армия в панике отступила. К вечеру 22 апреля Крымская группа во главе с Болбочаном разбила большевистский заслон под Джанкоеми и зашла в город, который уже был занят немцами. 24 апреля украинские отряды заняли Симферополь, а на следующий день – Бахчисарай. 29 апреля Черноморский флот в Севастополе поднял украинский флаг и объявил о подчинении правительству в Киеве. Впрочем, союзники с таким ходом событий не согласились. Болбочану объявили ультиматум с требованием покинуть Крым. После тяжелых переговоров Крымская группа армии УНР покинула полуостров с оружием, знаменами и значительной частью захваченного у большевиков военного имущества. Несмотря на это, благодаря успеху Болбочана гетман Петр Скоропадский смог заявить о присоединении Крыма к Украине на правах автономии. Также под командованием украинских властей остался Черноморский флот. Эти достижения были утрачены в конце 1918-го – с падением власти гетмана.

22 апреля 1970 года в США впервые в мире отпраздновали День Земли. Инициатором акции стал американский политик и активист сенатор Гейлорд Нельсон.

Он призвал студентов принять участие в решении проблем мировой экологии и привлечь внимание к истощению ресурсов Земли. Для этого 22 апреля провели митинг. С этого момента День Земли стал ежегодным – сначала в Штатах, а впоследствии обрел популярность во всем мире.

22 апреля 1998 года в Киеве убили экс-главу НБУ и нардепа двух первых созывов ВР Вадима Гетьмана.

Он являлся одним из основателей финансовой и банковской системы независимой Украины. С 1987 Гетьман возглавлял Агропромышленный банк УССР, который в дальнейшем стал банком «Украина». Там начал работу с будущим премьером и президентом Украины Виктором Ющенко. Ющенко не раз называл Гетьмана своим учителем и во времена своего президентства присвоил тому звание Героя Украины (посмертно). Гетьмана расстреляли в лифте дома, где он жил. В общей сложности в политика выпустили шесть пуль. Подозреваемого в убийстве задержали только в 2002 году. Это 29-летний Сергей Кулев, член донбасской «банды Кушнира». Его приговорили к пожизненному заключению. Однако заказчиков убийства так и не назвали. Версий причин убийства Гетьмана – масса. Среди них – и финансовые, связанные с судьбой банка «Украина», и политические – от борьбы на выборах в Верховную Раду в Черкасской области до поддержки выдвижения Ющенко на президентских выборах еще в 1999 году против Кучмы. Одна из самых распространенных версий – заказ убийства экс-премьером Павлом Лазаренко по причине политической конкуренции. Впрочем, ни одна из этих версий не доказана.

22 апреля 2004 года в КНДР произошла масштабная железнодорожная катастрофа. На станции Йончон столкнулись поезда, перевозившие сжиженный газ и нефть. В результате произошел мощный взрыв, разрушивший до 30 зданий (как промышленных, так и жилых). Радиус разрушений составил до двух километров. Официально Северная Корея заявила о 150 погибших (Международный Красный Крест назвал цифру 161) и 1300 раненых. Без жилья осталось несколько тысяч семей, а ущерб от взрыва оценили в 400 миллионов евро. О масштабе катастрофы можно судить, хотя бы исходя из того, что закрытая КНДР вынуждена была обратиться за помощью к ООН и даже приняла помощь от извечных врагов – Южной Кореи и Японии.

Церковный праздник 22 апреля

22 апреля христиане чтят память мученика Евпсихия. Он был сыном знатных родителей, принявших христианство. При царствовании Юлиана Отступника Евпсихий вступил в христианский брак. Во время свадебных торжеств Евпсихия, язычники устроили жертвоприношение богине Фортуне в местном храме. Евпсихий собрал народ и разрушил языческий храм. Зная, что этот храм особенно почитал император Юлиан, Евпсихий понимал, что наказание неизбежно. Он раздал все имущество нищим и приготовился к мученическому подвигу. Но Юлиан решил наказать не только Евпсихия, а все население города Кесария, а сам город лишить этого названия (что в переводе означает «Царский»). По приказу императора многих жителей казнили, христианское духовенство отправили на службу в армию, город превратили в поселок, а людей обложили данью. Юлиан приказал жителям самим построить храм, а Евпсихия каким угодно образом заставить принести жертву идолам. Евпсихия много дней пытали и, не достигнув того, чтобы он отрекся от христианства, казнили. Сам город Юлиан пообещал разорить после похода на персов. Однако в этом походе погиб, убитый святым великомучеником Меркурием. После смерти императора христиане Кесарии возвели церковь над гробом святого Евпсихия.

Народные приметы

Если в течение дня часто меняется погода, то лето будет сухим.

Если одуванчики зацвели, то холодов больше не будет.

Петухи рано начали петь – к дождливой и ветреной погоде.

Что нельзя делать 22 апреля

Нельзя загрязнять источники каким-либо образом — будь то мусором или мойкой грязных вещей в родниковой воде.

В этот день нельзя обрезать деревья.