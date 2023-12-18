Сьогодні 18 грудня: яке свято та день в історії

18 грудня – День військової контррозвідки України. Цього дня 1865 року в США скасували рабство. 1892-го народився письменник і драматург Микола Куліш, чиє життя пов’язане з Харковом. 1940-го німці затвердили план Барбаросса.

Свята та пам’ятні дати 18 грудня

18 грудня – День військової контррозвідки України.

У світі – Міжнародний день мігрантів.

Також відзначають: День емо та День випічки печива.

18 грудня в історії

18 грудня 1865 року в США набула чинності 13-та поправка до конституції, якою скасовували рабство.

Конгрес прийняв її ще під час Громадянської війни – 31 січня 1865 року, а після цього поправку повинні були підтримати окремі штати. Необхідна кількість штатів (27) ратифікувала поправку до 6 грудня, а з 18-го вона набула чинності. При цьому деякі штати ратифікували цю поправку лише у ХХ та навіть ХХI столітті. Так, у Кентуккі поправка пройшла лише 1976 року, а в Міссісіпі її провели 1995-го, але юридично оформили лише 2013-го.

18 грудня 1892 року народився письменник, режисер і драматург Микола Куліш.

Першу частину свого життя він прожив в Олешках Херсонської області – там здобув освіту, почав писати перші твори, туди повернувся з фронту Першої світової війни 1917-го. Куліш був переконаним комуністом. Він підтримав Жовтневий переворот і з 1918-го допомагав у встановленні радянської влади в рідному місті. Він був головою Олешківської ради робітничих та селянських депутатів. 1919-го сформував Дніпровський селянський полк у складі Червоної Армії та з ним брав участь у боях з денікінцями. За часів гетьманату Скоропадського Куліша заарештували на п’ять місяців, а коли Україну захопила Червона Армія, він став начальником штабу групи військ Херсонського та Дніпровського повітових військкоматів.

У 1922 – 1925 роках Куліш працював інспектором Наросвіти у рідних Олешках, організовуючи школи. В той таки час він написав першу зі своїх п’єс, які стали широко відомими – “97” (про голод 1921-22 років на Херсонщині). 1925 року Куліша перевели до тогочасної столиці УРСР Харкова. Вже тут його драматургічний та літературний талант розкрився на повну. Визнання Кулішу принесла постановка “97” та п’єси “Комуна в степах” на харківській сцені. У Харкові письменник вступив спочатку до “Гарту”, згодом – до ВАПЛІТЕ. Тут народився успішний тандем драматурга та режисера – Куліша та Леся Курбаса. Завдяки цьому одна за одною в харківському театрі “Березіль” відбулися прем’єри драм Куліша “Народний Малахій” (1928), “Мина Мазайло” (1929) та “Маклена Ґраса” (1933). Але з кожним новим театральним успіхом і Куліш, і Курбас отримували дедалі більше критики у радянській пресі. Їх звинувачували у “буржуазному націоналізмі” та “відриві від російського театру”. Курбаса заарештували 1933-го, а Куліша – у грудні 1934-го. Драматурга, який походив із Херсонської області та з юності воював за Червону армію, звинуватили у зв’язках з ОУН та приналежності до терористичної організації. Далі, 1935 року, засудили до десяти років таборів. Його спочатку заслали на Соловки, де утримували у суворій ізоляції. А 1937 року Куліша разом із Курбасом розстріляли в урочищі Сандармох у Карелії.

18 грудня 1940 року Гітлер затвердив директиву № 21, відому всім за кодовою назвою плану нападу на СРСР – “план Барбаросса”.

Свою назву план отримав від прізвиська імператора Священної Римської імперії Фрідріха I Барбаросси. Розробляли секретний документ пів року. План Барбаросса був оптимістично розрахований на швидкий та повний розгром радянської Червоної армії та захоплення території СРСР аж до лінії Волга – Архангельськ. Цілі своїм військовим сформулював сам Гітлер 22 липня 1940 року. Так, розгром СРСР передбачав подальше визнання Великою Британією гегемонії Третього Рейху у Європі. Територію СРСР фюрер хотів “розчленувати”, зокрема створивши Райхскомісаріат Україна, федерацію Прибалтійських держав, Білорусь. А територію Фінляндії розширити до Білого моря. Надалі апетит Гітлера ще зріс, і він вирішив, що “відкусити” частину території недостатньо – треба знищити СРСР цілком, одним стрімким ударом. Німецькі полководці планували задовольнити побажання свого фюрера шляхом глибокого та швидкого висування танкових клинів. Першим завданням було відкинути радянські війська настільки далеко, щоб вони не мали змоги здійснювати нальоти на територію Німеччини. Далі – відтіснити противника до тієї самої лінії А – А (Волга – Архангельськ). Азійський залишок території СРСР розраховували паралізувати за допомогою авіації. Однак, цей амбітний план радикально розійшовся з реальністю.

18 грудня 1991 року незалежність України визнала Вірменія.

Церковне свято 18 грудня

18 грудня в Україні вшановують пам’ять мучеників Севастіана та його воїнів. Святий мученик Севастіан при імператорах-співправителях Діоклетіані та Максиміані обіймав посаду начальника палацової варти. Він був таємним християнином і багато допомагав братам по вірі. Якось він допоміг зміцнитися у вірі ув’язненим братам-християнам Маркелліну та Марку. Проповідь Севастіана була настільки сильною, що вразила і царського стражника Нікострата, чию дружину святий зцілив. Поступово кількість охочих похреститися зросла до 1400. Люди прийняли хрещення, частина з них виїхала з Риму, розуміючи, що стануть жертвами переслідувань. Інші ж свідомо залишилися, щоб прийняти муки за свою віру. Кожен із них прийняв муки та був жорстоко вбитий. Останнім за Христа постраждав сам святий Севастіан. Його допитував особисто імператор Діоклетіан і наказав відвести святого за місто, прив’язати до дерева та пронизати стрілами. Дружина сановника Кастула, Ірина, прийшла вночі, щоб поховати святого Севастіана, але знайшла його живим і принесла до свого дому. Святий Севастіан незабаром вилікувався від ран. Християни вмовляли його піти з Риму, але той відмовився. Підійшовши до язичницького храму, святий побачив імператорів, які прямували туди, і публічно заявив, що вони нечестивці. Тоді Діоклетіан наказав відвести святого мученика на іподром і стратити. Святого Севастіана вбили, а тіло його кинули в рів зі сміттям.

Народні прикмети

Якщо 18 грудня мороз, залишок зими буде сніжним та теплим.

Якщо сніг осів під ногами – буде відлига.

Якщо вітер західний чи південно-західний – до потепління.

Що не можна робити 18 грудня

Не можна вживати спиртне.

Не можна влаштовувати гучні гуляння.