У Немишлянському районі Харкова фахівці обстежують дитячий садок, який зазнав серйозних пошкоджень внаслідок влучання реактивного «шахеда». Наразі готують експертний висновок, щоб визначити як відновити цей заклад, повідомив мер міста Ігор Терехов в етері нацмарафону.

«Бо він необхідний. Так, він не працює, але там знаходиться «пункт незламності». Там дуже щільна забудова і коли сталося це влучання, понад 600 вікон було вибито в 11 багатоповерхівках, які розташовані поруч. Наші комунальні служби були на місці. Наразі всі контури закриті, працює мобільний ЦНАП, щоб люди оформили документи і отримати від держави кошти, щоб вставити вікна. Така практика у нас є, на жаль, такий алгоритм дій відпрацьований повністю», – сказав міський голова.

Відео: національний телемарафон “Єдині новини”

Нагадаємо, пізно ввечері, о 21:00, 22 листопада вибух пролунав у Немишлянському районі Харкова. Мер Ігор Терехов зазначив, що ворог випустив БпЛА по дитячому садку. Руйнування будівлі, за словами Терехова, серйозні. Крім того, пошкоджені і прилеглі житлові будинки. Внаслідок атаки були постраждалі.