Синєгубов розповів, скільки коштуватиме перший в Україні підземний дитсадок 📹

Підземний дитсадок, який вперше в Україні будують із нуля у селищі Пісочин Харківської області, є частиною дошкільного комплексу, який також включає новий наземний корпус. Загальна вартість цього комплексу – 160-180 мільйонів гривень, розповів журналістам на брифінгу начальник ХОВА Олег Синєгубов, передає кореспондентка МГ «Об’єктив».

“Я хочу подякувати селищному голові Олегу Чернобаю, що він починав спочатку цей дитячий садочок ще у 2021 році, до повномасштабного вторгнення. Далі ми приступили до проєктування підземної частини. Державні кошти не були передбачені на цей проєкт, тому ми шукали різні компоненти: місцевий бюджет, обласний бюджет, Європейський інвестиційний банк частково профінансував. Нам ще наразі не вистачає близько 55 мільйонів, однак я переконаний, що ми цю потребу до кінця року закриємо. І за два-три місяці у нас з’явиться перший в Харківській області й у країні такого масштабу підземний дитячий садочок на 500+ дітей. Запит ми чітко розуміємо. Там вже черга стоїть із батьків до цього підземного садочка”, – зазначив Синєгубов.

За його оцінкою, підземний садочок готовий на 70%.



“Кошторис досить важко розрізнити, тому що там зведення було і наземної частини, тобто завершення її, і саме підземне укриття, – уточнив начальник ХОВА. – Взагалі комплекс обійшовся приблизно у 160-180 мільйонів. Однак частина була витрачена ще у 2021 році. Тобто зараз ми фактично дореалізовуємо цей проєкт. Там різні джерела фінансування. Наземна частина – Європейський інвестиційний банк брав участь, зараз дофінансовує держава і місцевий бюджет – 30 мільйонів. Ну і сама підземна частина залишалася 70 мільйонів, зараз вже залишається 55. Тобто 20 мільйонів там віднайшли”.

Начальник ХОВА також поінформував, що перша побудована з нуля в області підземна школа в селищі Коротич, що також у Пісочинській громаді, стала приємним досвідом для державного бюджету й водночас сумним для підрядника, який виконав роботи для себе в мінус.

“Це була перша підземна школа. Трохи не розрахували, це їхня, власне кажучи, провина. Вона коштувала приблизно 98 мільйонів гривень. Наразі вже зведення такої школи коштує приблизно 130-140 мільйонів. По-перше, через те, що змінилися ДБН, складніші стали вимоги до цих конструкцій, що збільшило вартість. Ну і ціни на будівельні матеріали. Пройшло три роки. Тому в середньому підземна школа на 500 дітей коштує близько 150 мільйонів гривень наразі. Дитячий садочок буде коштувати дорожче, тому що площа має бути більша на дитину дошкільного віку за санітарними нормами. Якщо підземна школа там 1200 квадратних метрів, то дитячого садочка на таку ж кількість дітей має бути вже 1500 площа. Плюс інші санітарні зони”, – пояснив Синєгубов.