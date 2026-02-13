Перший підземний дитсадок Харкова: скільки можуть переплатити, порахував ХАЦ

Ціни, що закладають на матеріали для першого підземного дитячого садка Харкова на базі ясел-саду №143 на Холодній Горі, проаналізували активісти ГО «Харківський антикорупційний центр». За їхньою оцінкою, на низці позицій у теорії можуть переплатити 1,1 мільйона гривень.

Згідно з інформацією на порталі публічних закупівель ProZorro, договір департамент з благоустрою, відбудови та реконструкції міськради уклав з ПАТ “Трест Житлобуд-1”. Вартість проєкту – 221,2 мільйона гривень. За ці кошти мають побудувати протирадіаційне укриття площею 2046 квадратних метрів, що розраховане на 217 людей (діти, вихователі та технічний персонал). Окрім захисної споруди збудують овочесховище.

У підземній будівлі буде водопровід, каналізація, теплові мережі, зв’язок, мережі електропостачання, три підйомники для маломобільних людей. Також у проєкті передбачене альтернативне джерело електропостачання – дизель-генераторна установка. Поряд зі спорудою облаштують ігрові та спортивні майданчики, доріжки та тротуари. Завершити будівництво планують до кінця 2027 року.

Очікувана вартість робіт становила 244 мільйони гривень, на торги прийшли три учасники: ПАТ “Трест “Житлобуд-1”, ПП “Будівельна фірма “Промтекс” та ТОВ “Автомагістраль-Захід”. У результаті торгів вартість робіт знизилася на 20 мільйонів гривень.

“Частина позицій закладена за цілком ринковими цінами (наприклад, бетон), проте деякі позиції, причому найдорожчі, неможливо проаналізувати. Так, немає можливості перевірити ціни на каркас та на арматурні сітки, бо це індивідуальні вироби, що вимірюються у штуках, погонних метрах”, – констатують активісти.

За їхньою оцінкою, є багато позицій із можливими переплатами. Наприклад, ґрунтовку адгезійну Ceresit бетонконтакт CT 19 записали у кошторис по 128 гривні за кілограм. В “Епіцентрі” таку ґрунтовку можна купити по 84 гривні за кілограм. Лише на цій позиції імовірна переплата складе 75 тисяч гривень, пише ХАЦ.

Двері захисно-герметичні ДУ-ІІІ (440 кПа) 1200*2000 ТУ У 25.1- 38587375-001:2016 (грунтовані) для садочка купують по 126 782 гривні. Аналогічні двері є на ринку по 93 336 гривень. Можлива переплата – 167 тисяч гривень, продовжують аналітики.

Дюбелі фасадні 10х180мм зазначені по 11,25 гривні за штуку, і це значно вище за ринкову ціну, зазначають антикорупціонери. Магазини пропонують такий дюбель по 6,76 гривні за штуку. Можлива переплата – 63 тисячі гривень.

Профнастил НС57-750-0,7 зазначений по 680 гривень за квадратний метр. Ринкова ціна цього виду профнастилу – 507 гривень за квадрат, тож імовірна переплата – 112 тисяч гривень, зазначають у ХАЦ.

Клейову суміш для пінополістирольних плит К-114 (Термо Клебер/Baumit Thermokleber/мішок 25 кг) планують купувати по 29,85 гривні за кілограм. Ринкова вартість цього клею втричі менша – 10 гривень за кілограм. Можлива переплата – 285 тисяч гривень, пишуть антикорупціонери.

Фарба фасадна силіконова егалізаційна KREISEL 005 вказана по 319,5 гривні за кілограм. Таку фарбу можна придбати за 246 гривень за кілограм. Імовірна переплата – 28 тисяч гривень.

Шпаклівка цементна TIGOR TT-225 фасадна фінішна біла (20 кілограмів) вказана по 37,6 гривні за кілограм. Ринкова ціна – 21,6 гривні за кілограм. Можлива переплата – 70 тисяч гривень.

Штукатурка фасадна силікат-силіконова Kreisel 051 по 330,25 гривні за кілограм зазначена у кошторисі. Таку штукатурку пропонують придбати по 137,5 гривні за кілограм. Ймовірна переплата – 320 тисяч гривень, додають у ХАЦ.

Нагадаємо, раніше мер Ігор Терехов повідомляв, що будівництво підземного дитячого садка з нуля обійдеться вдвічі дорожче за будівництво підземної школи. Міський голова також неодноразово заявляв, що реалізувати проєкт без додаткової фінансової допомоги Харків не зможе. 3 грудня 2025 року Терехов повідомив, що є попередні домовленості з Міністерством освіти щодо співфінансування проекту.