У Дергачах під Харковом будують підземний дитсадок: коли відкриють (відео)

Оригінально 18:22   06.04.2026
Олена Нагорна
У Дергачах під Харковом будують підземний дитсадок: коли відкриють (відео)

Підземний дитячий садок на 400 місць у Дергачах планують збудувати до кінця поточного року, розповів у коментарі МГ “Об’єктив” начальник міської військової адміністрації Вячеслав Задоренко.

Зараз у Дергачах ще реалізують проєкт, завдяки обласній військовій адміністрації, Агентству відновлення, уряду. Буде підземний безпечний дитячий садочок“, – повідомив голова громади.

За словами Задоренка, садочок розрахований приблизно на 400 малюків. У дві зміни це дасть змогу охопити всіх дітей громади.

“Я думаю, що за цей рік його побудують, до кінця року. Якщо ситуація не буде погіршуватись, то в цьому році сподіваюся, що ми його доведемо до Нового року”, — розповів очільник МВА.

Він додав, що відкриту раніше підземну школу в Дергачах відвідують діти із сусідньої Малої Данилівки та Золочівської громади. Навчання організоване у дві зміни.

“І садочок охопить. Одразу будують на потребу тих дітей, які зараз знаходяться на території громади, плюс з невеликим запасом”, — пояснив Задоренко.

У грудні 2025 року голова МВА показував найбільший на той момент безпечний простір на Дергачівщині, який облаштували у селі Безруки коштом місцевого бюджету та європейських донорів. Нині там навчається близько 110 дітей — із Безруків та частково із Слатиного.

“Безумовно, не дарма”, – відповів Задоренко на питання щодо доцільносты цього простору з урахуванням недавнього скасування електричок до Безруків та Слатиного. – У Слатиному проживають 140 дітей, а у Безруках десь півтори сотні. І ці діти у вільний час мають можливість прийти у ці підземні простори, позайматися з учителями, поспілкуватися один з одним, підтягнути свою шкільну програму”.

“Наше завдання створити для дітей безпечні умови, щоб вони розвивалися в соціумі”, – резюмував начальник МВА.

Читайте також: Вивезти дітей зі Слатиного під Харковом радить Задоренко через дрони (відео)

Автор: Олена Нагорна
Доля 15 останніх росіян у Куп’янську: “вони у відчаї”, повідомляють СОУ 📹
Доля 15 останніх росіян у Куп’янську: “вони у відчаї”, повідомляють СОУ 📹
06.04.2026, 18:43
“Загострення конфлікту” – поліція про бійку за участю ТЦК та жінки в Харкові
“Загострення конфлікту” – поліція про бійку за участю ТЦК та жінки в Харкові
06.04.2026, 17:24
Магнолія розквітає в Харкові: де побачити перші квіти (фото)
Магнолія розквітає в Харкові: де побачити перші квіти (фото)
06.04.2026, 17:55
У Дергачах під Харковом будують підземний дитсадок: коли відкриють (відео)
У Дергачах під Харковом будують підземний дитсадок: коли відкриють (відео)
06.04.2026, 18:22
Вибухи у Харкові: атакували рятувальників на місці “прильоту”
Вибухи у Харкові: атакували рятувальників на місці “прильоту”
06.04.2026, 17:02
У Харкові напали на військовослужбовців ТЦК: один із чоловіків у лікарні
У Харкові напали на військовослужбовців ТЦК: один із чоловіків у лікарні
06.04.2026, 16:13

Новини за темою:

03.04.2026
Вивезти дітей зі Слатиного під Харковом радить Задоренко через дрони (відео)
02.04.2026
РФ покращує технічні можливості FPV-дронів — голова громади під Харковом
01.04.2026
30 км на велосипеді до доньки: як виживають без електричок на Харківщині 📹
30.03.2026
Без світла залишилися сотні мешканців на півночі Харківщині 30 березня
28.03.2026
Живі мерці в Куп’янську та ізоляція півночі Харківщини – огляд фронту (відео)


  Дата публікації матеріалу: 6 Квітня 2026 в 18:22;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Підземний дитячий садок на 400 місць у Дергачах планують збудувати до кінця поточного року, розповів у коментарі МГ “Об’єктив” начальник МВА Вячеслав Задоренко.".