У Дергачах під Харковом будують підземний дитсадок: коли відкриють (відео)
Підземний дитячий садок на 400 місць у Дергачах планують збудувати до кінця поточного року, розповів у коментарі МГ “Об’єктив” начальник міської військової адміністрації Вячеслав Задоренко.
“Зараз у Дергачах ще реалізують проєкт, завдяки обласній військовій адміністрації, Агентству відновлення, уряду. Буде підземний безпечний дитячий садочок“, – повідомив голова громади.
За словами Задоренка, садочок розрахований приблизно на 400 малюків. У дві зміни це дасть змогу охопити всіх дітей громади.
“Я думаю, що за цей рік його побудують, до кінця року. Якщо ситуація не буде погіршуватись, то в цьому році сподіваюся, що ми його доведемо до Нового року”, — розповів очільник МВА.
Він додав, що відкриту раніше підземну школу в Дергачах відвідують діти із сусідньої Малої Данилівки та Золочівської громади. Навчання організоване у дві зміни.
“І садочок охопить. Одразу будують на потребу тих дітей, які зараз знаходяться на території громади, плюс з невеликим запасом”, — пояснив Задоренко.
У грудні 2025 року голова МВА показував найбільший на той момент безпечний простір на Дергачівщині, який облаштували у селі Безруки коштом місцевого бюджету та європейських донорів. Нині там навчається близько 110 дітей — із Безруків та частково із Слатиного.
“Безумовно, не дарма”, – відповів Задоренко на питання щодо доцільносты цього простору з урахуванням недавнього скасування електричок до Безруків та Слатиного. – У Слатиному проживають 140 дітей, а у Безруках десь півтори сотні. І ці діти у вільний час мають можливість прийти у ці підземні простори, позайматися з учителями, поспілкуватися один з одним, підтягнути свою шкільну програму”.
“Наше завдання створити для дітей безпечні умови, щоб вони розвивалися в соціумі”, – резюмував начальник МВА.
Новини за темою:
Теги: В'ячеслав Задоренко, Дергачі, детсад, новини Харкова
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Якщо вам цікава новина: «У Дергачах під Харковом будують підземний дитсадок: коли відкриють (відео)», то перегляньте більше у розділі Оригінально на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
- • Дата публікації матеріалу: 6 Квітня 2026 в 18:22;