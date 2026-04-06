У Дергачах під Харковом будують підземний дитсадок: коли відкриють (відео)

Підземний дитячий садок на 400 місць у Дергачах планують збудувати до кінця поточного року, розповів у коментарі МГ “Об’єктив” начальник міської військової адміністрації Вячеслав Задоренко.

“Зараз у Дергачах ще реалізують проєкт, завдяки обласній військовій адміністрації, Агентству відновлення, уряду. Буде підземний безпечний дитячий садочок“, – повідомив голова громади.

За словами Задоренка, садочок розрахований приблизно на 400 малюків. У дві зміни це дасть змогу охопити всіх дітей громади.

“Я думаю, що за цей рік його побудують, до кінця року. Якщо ситуація не буде погіршуватись, то в цьому році сподіваюся, що ми його доведемо до Нового року”, — розповів очільник МВА.

Він додав, що відкриту раніше підземну школу в Дергачах відвідують діти із сусідньої Малої Данилівки та Золочівської громади. Навчання організоване у дві зміни.

“І садочок охопить. Одразу будують на потребу тих дітей, які зараз знаходяться на території громади, плюс з невеликим запасом”, — пояснив Задоренко.

У грудні 2025 року голова МВА показував найбільший на той момент безпечний простір на Дергачівщині, який облаштували у селі Безруки коштом місцевого бюджету та європейських донорів. Нині там навчається близько 110 дітей — із Безруків та частково із Слатиного.

“Безумовно, не дарма”, – відповів Задоренко на питання щодо доцільносты цього простору з урахуванням недавнього скасування електричок до Безруків та Слатиного. – У Слатиному проживають 140 дітей, а у Безруках десь півтори сотні. І ці діти у вільний час мають можливість прийти у ці підземні простори, позайматися з учителями, поспілкуватися один з одним, підтягнути свою шкільну програму”.

“Наше завдання створити для дітей безпечні умови, щоб вони розвивалися в соціумі”, – резюмував начальник МВА.