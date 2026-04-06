Подземный детсад строят в Дергачах под Харьковом: когда откроют (видео)

Общество 18:22   06.04.2026
Елена Нагорная
Подземный детсад строят в Дергачах под Харьковом: когда откроют (видео)

Подземный детский сад на 400 мест в Дергачах планируют построить до конца текущего года, рассказал в комментарии МГ «Объектив» начальник городской военной администрации Вячеслав Задоренко.

«Сейчас в Дергачах реализуют проект, благодаря областной военной администрации, Агентству восстановления, правительству, будет подземный безопасный детский сад», — сообщил глава громады.

По словам Задоренко, садик рассчитан примерно на 400 малышей. В две смены это даст возможность охватить всех детей громады.

«Я думаю, что за этот год его построят, к концу года. Если ситуация не будет ухудшаться, то в этом году надеюсь, что мы его доведем до Нового года», — рассказал глава ГВА.

Он добавил, что открытую ранее подземную школу в Дергачах посещают дети из соседней Малой Даниловки и Золочевской громады. Обучение организовано в две смены.

«И садик охватит. Сразу строят на тех детей, которые сейчас находятся на территории громады, плюс с небольшим запасом», — пояснил Задоренко.

В декабре 2025 года глава ГВА показывал крупнейшее на тот момент безопасное пространство в Дергачевщине, которое обустроили в селе Безруки за счет местного бюджета и европейских доноров. Сейчас там обучается около 110 детей — из Безруков и частично из Слатино.

«Безусловно, не зря», — ответил Задоренко на вопрос о целесообразности этого пространства с учетом недавней отмены электричек до Безруков и Слатино. — В Слатино проживают 140 детей, а в Безруках где-то полторы сотни. И эти дети в свободное время имеют возможность прийти в эти подземные пространства, позаниматься с учителями, пообщаться друг с другом, подтянуть свою школьную программу».

«Наша задача — создать для детей безопасные условия, чтобы они развивались в социуме», — резюмировал начальник ГВА.

Автор: Елена Нагорная
  • • Дата публикации материала: 6 апреля 2026 в 18:22;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Подземный детский сад на 400 мест в Дергачах планируют построить до конца текущего года, рассказал в комментарии МГ «Объектив» начальник ГВА Вячеслав Задоренко.".