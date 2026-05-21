Мать избила маленького мальчика в Харькове – ребенка забрали (видео, фото)

Происшествия 22:26   21.05.2026
Оксана Якушко
В Харькове изъяли 6-летнего мальчика из опасной семьи после того, как соцсети обнародовали видео с избиением ребенка матерью, сообщает Харьковская областная прокуратура.

21 мая соцсети распространили видео, где женщина в лесном массиве в районе Пятихаток нецензурно ругается и избивает малого сына.

Правоохранители установили личность женщины. Ею оказалась 50-летняя жительница Харькова. Прокурор Киевской окружной прокуратуры Харькова совместно с сотрудниками ювенальной превенции, Службы по делам детей и специалистами городского центра соцслужб «Доверие» выехали на место жительства семьи.

Во время проверки установили, что 6-летний мальчик жил вместе с матерью и бабушкой в ​​ужасных санитарных условиях. Еще медики обнаружили у мальчика синяк на пояснице.

После обследования жилья и ребенка решили немедленно забрать ребенка из опасной среды. Сейчас мальчик находится в медицинском заведении.

Относительно матери составили админпротокол о домашнем насилии повторно в течение года и вынесли срочное запретительное предписание.

  • • Дата публикации материала: 21 мая 2026 в 22:26;

