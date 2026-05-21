Мать избила маленького мальчика в Харькове – ребенка забрали (видео, фото)
В Харькове изъяли 6-летнего мальчика из опасной семьи после того, как соцсети обнародовали видео с избиением ребенка матерью, сообщает Харьковская областная прокуратура.
21 мая соцсети распространили видео, где женщина в лесном массиве в районе Пятихаток нецензурно ругается и избивает малого сына.
Правоохранители установили личность женщины. Ею оказалась 50-летняя жительница Харькова. Прокурор Киевской окружной прокуратуры Харькова совместно с сотрудниками ювенальной превенции, Службы по делам детей и специалистами городского центра соцслужб «Доверие» выехали на место жительства семьи.
Во время проверки установили, что 6-летний мальчик жил вместе с матерью и бабушкой в ужасных санитарных условиях. Еще медики обнаружили у мальчика синяк на пояснице.
После обследования жилья и ребенка решили немедленно забрать ребенка из опасной среды. Сейчас мальчик находится в медицинском заведении.
Относительно матери составили админпротокол о домашнем насилии повторно в течение года и вынесли срочное запретительное предписание.
Читайте также: Мы даже делали гробы — мэр Чугуева, города, который устоял, несмотря ни на что
Новости по теме:
- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: дитина, домашнее насилие, Харьковская областная прокуратура;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Если вам интересна новость: «Мать избила маленького мальчика в Харькове – ребенка забрали (видео, фото)», то посмотрите больше в разделе Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
- • Дата публикации материала: 21 мая 2026 в 22:26;